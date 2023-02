RTX 4070-Leak zeigt, dass Nvidia nichts aus dem RTX 4080-Schlamassel gelernt hat

Einem aktuellen Leak zufolge bereitet Nvidia drei verschiedene Versionen seiner heiß erwarteten RTX 4070 Grafikkarte vor, die sich durch den GPU-Videospeicher unterscheiden. Es sieht so aus, als würden wir 10GB, 12GB und 16GB Modelle der Karte bekommen, aber darüber sind nicht alle glücklich.

Um es kurz zu machen: Nvidia hat bei der Enthüllung der RTX 4080 ordentlich Mist gebaut. Ursprünglich wurde die Karte zusammen mit dem mächtigen Topmodell RTX 4090 (Öffnet sich in einem neuen Tab) angekündigt, und es sollte zwei Varianten geben: ein vollwertiges 16-GB-Modell und ein günstigeres 12-GB-Modell.

Das war ein wenig hinterhältig von Nvidia, denn es war nicht nur der Speicher, der sich unterschied. Das 12-GB-Modell hatte tatsächlich einen völlig anderen Grafikprozessor im Kern, was die Gamer schnell bemerkten. Der darauf folgende Aufruhr führte dazu, dass Nvidia die RTX 4080 12GB komplett zurückzog und sie schließlich unter dem passenderen Namen RTX 4070 Ti wieder auf den Markt brachte.

Infolge dieses Debakels bin ich - wie sicher viele andere auch - besorgt über die Aussicht, dass nicht zwei, sondern drei verschiedene RTX 4070 zusammen auf den Markt kommen. Das Leck stammt von der Website des GPU-Herstellers Gigabyte, wo auf einer Informationsseite zu den Spiele-Bundles die drei Modelle vorzeitig aufgelistet werden, aber nur die VRAM-Unterschiede genannt werden: Es ist nicht bekannt, ob diese Karten noch andere versteckte Unterschiede aufweisen.

Zu viele GPU-Versionen können zu Verwirrung führen

Vor einiger Zeit haben AMD und viele andere Hersteller von Computertechnik den Markt mit einer unnötigen und verwirrenden Anzahl von Produktvarianten überfüllt hat - in diesem Fall mit GPUs, die sich nur geringfügig unterscheiden und um dieselbe Preisklasse kämpfen.

Nvidia macht hier den gleichen Fehler. Selbst wenn sich die drei RTX 4070-Varianten nur im Speicher unterscheiden, ist das immer noch eine unnötige Differenzierung, die die Verbraucher abschreckt und niemandem wirklich nützt. Das ist der beste Fall; im schlimmsten Fall wird es die RTX 4080 Saga Teil 2, und alle werden wieder sehr wütend auf Nvidia sein.

Was diesen Leak - falls er wahr ist - noch ärgerlicher macht, ist, dass die RTX 4070 eigentlich eine der von vielen am meisten erwarteten GPUs der neuen Generation ist. Die RTX 3070 ist seit langem eine der besten Grafikkarten (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf dem Markt und bietet ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung, so dass ihr Nachfolger natürlich eine hohe Messlatte hat. Tatsächlich haben wir ihr in unserem Test fünf Sterne (Öffnet sich in einem neuen Tab) gegeben, als sie zum ersten Mal auf den Markt kam.

Es ist auch sehr seltsam, dass wir eine 16-GB-Version der RTX 4070 bekommen könnten, wenn man bedenkt, dass es derzeit nur eine RTX 4070 Ti auf dem Markt gibt und die hat 12 GB VRAM. Ein weniger leistungsfähiger Grafikprozessor mit mehr VRAM könnte einige Nischen erfüllen, aber es fühlt sich wie ein seltsamer Schritt von Nvidia an.

Kurz gesagt, wir hoffen wirklich, dass dieser Leak nur ein Fehler von Gigabyte war und wir eine einzige RTX 4070 bekommen, wenn sie tatsächlich auf den Markt kommt. Wenn das der Fall ist, ist ein 10-GB-Modell am wahrscheinlichsten, wobei eine 12 GB ebenfalls Sinn ergeben würde. Die Zeit wird es zeigen - aber wie man so schön sagt: Wer nicht aus der Geschichte lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen...