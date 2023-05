Raubkopiere lieber nicht den Super Mario Film - ist wahrscheinlich nur Malware

Du solltest den neuen Super Mario Bros. Film (Öffnet sich in einem neuen Tab) lieber nicht raubkopieren. Nicht nur weil es illegal und moralisch falsch ist, sondern auch weil du deinen PC mit einem Trojaner infizieren könntest. Cybersecurity-Forscher von Reason Labs behaupten, mehrere Trojaner gefunden zu haben, die sich als HD-Version des neuen Kinohits ausgeben, um den B[r]owser des Opfers und dessen Suchmaschinenseite zu kapern und sensible Daten von den infizierten Endgeräten zu stehlen.

Die Trojaner haben keinen besonderen Namen, aber die Forscher sagen, dass sie den Angreifern einen materiellen Gewinn bringen. Wenn ein Opfer die Schadsoftware installiert, ändert sich seine Standard-Suchmaschine. Wenn es also eine Suchanfrage in den Browser eingibt, wird es auf eine andere Website geleitet und bekommt wahrscheinlich Werbung angezeigt, von der die Angreifer profitieren.

Millionen von Opfern

Die Forscher sagten, dass diese Trojaner auch sensible Informationen von den kompromittierten Geräten stehlen. Aber sie gaben nicht genau an, wie dieser Prozess abläuft, wo die C2-Server sind oder wie die Daten gesendet und exfiltriert werden.

Reason Labs sagt, dass bisher mehr als 150.000 seiner Kunden gemeldet haben, dass sie von diesen Trojanern betroffen sind. Daraus schließen die Forscher, dass die Zahl der potenziellen Opfer wahrscheinlich in die Millionen geht, wenn man die unzähligen Verbraucher berücksichtigt, die keine Kunden von Reason Labs sind.

Sie sagten nicht, wo die bösartigen Dateien gehostet werden, etwa über Torrents oder eine andere Methode. Bislang kannst du sie vor allem an ihren Dateinamen erkennen: "the super mario bros moviehd.exe" und "the super mario bros moviecam.exe".

Cyberkriminelle sind dafür bekannt, dass sie aktuelle Ereignisse ausnutzen, um ihre schändlichen Ziele zu erreichen. Die Fußballweltmeisterschaft, die Olympischen Spiele, der Superbowl, die Covid-19-Pandemie - das sind nur einige der globalen Ereignisse, die genutzt wurden, um Schadsoftware unter die Leute zu bringen. In diesem speziellen Fall schützt du deine Geräte am besten, indem du darauf achtest, dass du nur auf Inhalte aus legalen Quellen zugreifst. Denn auch wenn der Mario Film einer der meist erwarteten Filme des Jahres (Öffnet sich in einem neuen Tab) war, würde ich dennoch empfehlen, ihn im Kino oder später auf den Streaming-Diensten (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu schauen.