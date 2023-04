Pokémon Stadium erscheint schon bald für Nintendo Switch

Der Nintendo 64-Klassiker Pokémon Stadium erscheint am 12. April auf Nintendo Switch Online. Pokémon Stadium ist der erste Titel, der Pokémon in 3D darstellt, und steht allen zur Verfügung, die ein Abonnement für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket haben. Die Spieler können alle klassischen Modi spielen, einschließlich der Kämpfe in der Arenaleiterburg und im Pokémon Cup. Nintendo hat dem Spiel aber auch eine Online-Funktionalität hinzugefügt, die es dir ermöglicht, in Online-Multiplayer-Kämpfen gegen Spieler auf der ganzen Welt anzutreten, ähnlich wie bei der Nintendo Switch-Version von Goldeneye 64, die über denselben Dienst zur Verfügung steht.

Der Titel enthält außerdem eine Reihe von neun unterhaltsamen Minispielen, die mit ihrer Verrücktheit und der Online-Multiplayer-Funktionalität solche Spiele wie WarioWare und Mario Party in den Schatten stellen. Surreale Favoriten wie "Karpadors Platscher" und "Kampf der Schnarcher" sind wieder dabei, aber auch zahmere Spiele wie "Sing mit Piepie" und "Der große Schaufler" kannst du ein weiteres Mal auf deiner Switch erleben. Die neueste Version von Pokémon Stadium wird jedoch nicht ganz in die Fußstapfen seines Vorgängers treten. Im Original konntest du Pokémon aus deinen Game Boy-Spielen direkt in Pokémon Stadium übertragen. Da die dafür benötigten Peripheriegeräte seit Jahren veraltet und mit der Nintendo Switch nicht kompatibel sind, wird diese Funktion in der neuen Version von Pokémon Stadium nicht mehr zur Verfügung stehen.

Die Ankunft von Pokémon Stadium auf der Nintendo Switch wurde erstmals während einer Nintendo Direct im September 2022 bekannt gegeben, zusammen mit der erfreulichen Information, dass Pokémon Stadium 2 in Zukunft die gleiche Behandlung erfahren wird.

Pokémon Stadium: Ein Stück Nostalgie kehrt zu

Pokémon Stadium wurde im Jahr 2000 veröffentlicht und hat einen besonderen Platz im Herzen vieler Pokémon-Fans. Damals, als der Nintendo Game Boy die Pokémon noch auf ambitionierte, aber begrenzte 2D-Kulissen beschränkte, waren vollständig realisierte 3D-Pokémon eher eine Fantasie.

Pokémon Stadium hat diese Fantasie Wirklichkeit werden lassen, indem es unsere geliebten Taschenmonster liebevoll in 3D-Modelle verwandelt hat. Pokémon Stadium erweckte die Träume der Fans zum Leben, indem es ihren liebsten Taschenmonstern eine Behandlung zuteil werden ließ, die zuvor nur im Pokémon-Anime zu finden war.

Auch wenn Pokémon Stadium das Gefühl von Erkundung und Abenteuer fehlte, das die Hauptelemente der Serie auszeichnete, fühlte sich der Titel wie eine Feier der Serie an und schwelgte in dem unverwechselbaren Kunststil und den köstlich komplizierten Kämpfen, die Pokémon zu einem Erfolg machten.

Ohne das ehrgeizige Ziel von Pokémon Stadium, die Pokémon-Fantasie zu verwirklichen, hätten moderne Titel vielleicht eine andere Richtung eingeschlagen. Die Ähnlichkeiten zwischen den packenden 3D-Kämpfen von Pokémon Karmesin & Purpur und den kühnen Schritten von Pokémon Stadium sind nicht zu übersehen.

Pokémon Stadium ist ein wichtiger Teil von Pokémons Vergangenheit. Wenn du Abonnent des Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket bist, solltest du dir den Klassiker auf jeden Fall zulegen, sobald er am 12. April erscheint. Du willst noch mehr News zum Thema Pokémon? Schon mitbekommen, dass die Preise für Fern-Raid-Pässe in Pokémon GO erhöht wurden? Bei uns kannst du die Einzelheiten nachlesen.