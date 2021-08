Oculus Quest VR Spiele werden in AR portiert - und die Ergebnisse sind faszinierend

Oculus Quest 2 Geräte könnten dabei sein, das Rennen für Augmented Reality (AR) Technologie relevant zu beeinflussen.

Seit dem monumentalen Erfolg von Pokémon Go im Jahr 2016 haben Unternehmen auf der ganzen Welt hart daran gearbeitet, Mixed-Reality-Erlebnisse, die reale Umgebungen mit virtuellen Objekten kombinieren, zu verbessern - und Anwendungen dafür zu entwickeln.

Pokémon Go Entwickler Niantic hat uns Anfang des Jahres von seinen Plänen erzählt, eine zugängliche Reihe von Tools für angehende AR-Designer einzuführen, während das Trio Apple, Samsung und Facebook Berichten zufolge alle an einer AR-Brille für den täglichen Gebrauch arbeiten.

Letzteres hat allerdings auch begonnen, die Technologie in seiner bestehenden VR-Hardware anzuwenden. Facebook hat der Oculus Quest 2 eine neue Funktion hinzugefügt, die es Entwicklern ermöglicht, Mixed-Reality-Erfahrungen mit den Kameras des Headsets zu erstellen - und wir fangen an zu sehen, wie wichtig dies für die Zukunft der Spiele sein könnte.

Laut VRScout beweisen Entwickler bereits das kreative Potenzial der neuen Passthrough API Experimental von Oculus, indem sie das Feature in brandneuen VR/AR-Erlebnissen auf der Oculus Quest 2 anwenden.

Zum Beispiel hat ein Designteam die Produktivitätsvorteile von AR demonstriert, indem es einen runden Tisch in einem Büro geschaffen hat, der die reale Umgebung mit virtuellen Avataren kombiniert.

Aber nicht nur Entwickler arbeiten an komplett neuen AR-Erlebnissen wie diesem, sondern sie portieren auch bestehende Quest-Spiele in AR, indem sie das Reale mit dem Virtuellen verschmelzen.

Der Entwickler Field of Vision hat zum Beispiel vor kurzem Crazy Kung Fu im Oculus App Lab veröffentlicht, in dem die Spieler als Teil eines Fitness-Trainings gegen Trainings-Attrappen in VR kämpfen. Mit Hilfe der Passthrough API Experimental konnte Field of Vision das gleiche Prinzip in der realen Welt umsetzen und so ein Mixed-Reality-Dojo schaffen, in dem du dich austoben kannst.

Das Unternehmen hat das neue Erlebnis auf Reddit angeteasert und es beweist, dass die AR-Integration in Systeme wie das Oculus Quest 2 ein Game-Changer für VR sein könnte.

Dasselbe gilt für das VR-Puzzlespiel Gravity Lab, das Entwickler Mark Schramm in ein weiteres Mixed Reality Erlebnis verwandelt hat, das von der Passthrough API Experimental angetrieben wird.

In einem ähnlichen Reddit-Post demonstriert Schramm, wie er sich frei in seiner virtuellen Umgebung bewegen kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen, gegen reale Objekte zu stoßen.

Analyse: Eine hybride Strategie

Im Grunde bedeutet das, dass die Integration von AR in die Welt der VR-Spiele - zumindest auf Oculus-Geräten - nicht durch einen Mangel an brandneuen, AR-exklusiven Titeln zum Start stagnieren wird.

Wenn bestehende VR-Spiele auf diese Weise mit der neuen Technologie kompatibel sind, gibt es keinen Grund, warum wir in den kommenden Monaten nicht eine Reihe von bereits beliebten Oculus-Titeln sehen werden, die die gleiche AR-Behandlung erhalten.

Die bereits erwähnten Anwendungen wie Mixed-Reality-Büros sind eine logische und praktische Erweiterung der Technologie, die auch anderswo von Nutzen sein könnte. Aber wir könnten auch sehen, wie AR in traditionellere Fitness-Erfahrungen wie Laufen oder Boxen integriert wird, mit virtuellen Landschaften oder Gegnern, die in deine reale Umgebung eingeblendet werden.

Die Möglichkeiten scheinen endlos zu sein und nach dem Erfolg von Facebooks neuem Tool in den ersten Wochen zu urteilen, sieht die Zukunft für die AR-Technologie rosig aus.