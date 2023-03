Microsoft erzwingt Offenlegung von Dokumenten über Exklusivitätsvereinbarungen von Sony

Teile von Microsofts Vorladung von Sony Interactive Entertainment (SIE) wurden von einem Verwaltungsrichter der Federal Trade Commission (FTC) bestätigt. Demnach ist SIE nun dazu verpflichtet, Dokumente über seine Exklusivitätsvereinbarungen offenzulegen.

Microsoft hatte im Hinblick auf seinen bevorstehenden Rechtsstreit mit der FTC aus kartellrechtlichen Gründen Einsicht in verschiedene Dokumente von Sony verlangt, um seine Argumente zu untermauern. Der geplante Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft hat sowohl bei der FTC als auch bei der britischen Regierung Besorgnis ausgelöst, da die Übernahme zu Exklusivitätsvereinbarungen führen könnte, die den Wettbewerb auf dem Videospielmarkt einschränken und gegen das Kartellrecht verstoßen könnten.

Microsoft bemüht sich nun, Argumente zu finden, um diese Befürchtungen zu zerstreuen. Dazu hat Microsoft neben der Unterzeichnung eines historischen Deals mit Nintendo, um Call of Duty wieder auf deren Plattformen zu bringen, auch Dokumente von Sony angefordert, um deren eigene Exklusivitätsvereinbarungen zu nutzen, um seine Rechtsposition zu stärken.

In einem Gerichtsbeschluss (Öffnet sich in einem neuen Tab) vom 23. Februar wurde entschieden, dass SIE dazu verpflichtet ist, relevante Dokumente offenzulegen. Obwohl der Beschluss ziemlich zweideutig erscheinen mag, enthält er eine sehr wichtige Aussage in dem Fall: "Art und Umfang der Lizenzvereinbarungen von SIE sind relevant für die Behauptungen über Exklusivitätsvereinbarungen zwischen Videospielkonsolenentwicklern und Videospielentwicklern und -verlagen."

Der Rechtsbeistand von Sony argumentierte, dass der Aufwand für die Überprüfung dieser Dokumente das Verfahren unüberschaubar mache, doch die Verfügung konterte mit der Feststellung, dass "die angebliche Belastung durch die Überprüfung einer übermäßigen Anzahl von Verträgen wesentlich geringer ausfällt, weil ... die anwendbare Zeitspanne auf den 1. Januar 2019 bis zur Gegenwart begrenzt wird".

Die FTC-Richterin hat teilweise zugunsten von Microsoft entschieden und Sony dazu verpflichtet, Dokumente über Exklusivitätsvereinbarungen offenzulegen. Allerdings wurde Sonys Antrag auf Aufhebung teilweise stattgegeben, was bedeutet, dass die Verfügung kein vollständiger juristischer Sieg für Microsoft ist.

Microsoft hatte auf merkwürdige Weise Dokumente angefordert, die sich auf die Leistungsbeurteilungen des Präsidenten und CEO von Sony, Jim Ryan, sowie der ihm direkt unterstellten Mitarbeiter/innen beziehen. Diese Forderung veranlasste Sony im Februar, Microsoft "offensichtliche Belästigung" vorzuwerfen und zu erklären, dass "dies kein Fall für das Arbeitsrecht ist" (via Eurogamer (Öffnet sich in einem neuen Tab)).

Darüber hinaus hatte Microsoft ursprünglich Zugang zu den Exklusivitätsdokumenten der letzten 10 Jahre gefordert, aber Richter Chappell gab Sonys Antrag statt, den Umfang der Dokumente, zu denen Microsoft Zugang haben würde, einzuschränken, so dass die verfügbaren Daten nur bis 2019 zurückreichen würden.

Für die Anwälte von Microsoft dürfte dieses Dreijahresfenster jedoch mehr als ausreichend sein, um ihre rechtliche Verteidigung im Vorfeld des bevorstehenden Kampfes mit der FTC zu stärken. Es ist jedoch noch zu früh und es bleibt abzuwarten, wie sich der Fall im Laufe des kommenden Jahres genau entwickeln wird.