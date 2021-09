League of Legends-Filme könnten kommen: Ex-Netflix-Manager steigt bei Riot Games ein

Riot Games, der Entwickler der beliebten Free-to-Play-Multiplayer-Titel League of Legends und Valorant, hat mit Brian Wright einen interessanten Neuzugang zu verzeichnen. Wright, der früher bei Netflix in leitender Funktion tätig war, kommt als Chief Content Officer zu Riot.

Wie IGN berichtet, wird Wright an der Entwicklung neuer Film-, Animations- und Fernsehprojekte für die Unterhaltungsabteilung von Riot mitarbeiten. Dazu könnte auch Arcane gehören, eine animierte League of Legends-Serie, die später im Jahr auf Netflix erscheinen wird.

Als er zu Riot Games kam, sagte Wright, er sei "überglücklich", Teil des Unternehmens zu sein. "Ich kann es kaum erwarten, den Spielern und Fans auf der ganzen Welt noch mehr spannende Geschichten zu erzählen", fügte er hinzu.

Auch bei Netflix hat Wright schon einiges erlebt. Er hat bereits an Serienhits wie Stranger Things und (dem zugegebenermaßen kontroversen) 13 Reasons Why gearbeitet. In seiner neuen Rolle wird er beliebte Riot-Eigenschaften in verschiedene Medien wie Animation und Film bringen.

Analyse: Die Liga wird nicht verschwinden

Vor allem für League of Legends hatte Riot bereits große Pläne. Das MOBA ist nicht nur auf dem PC (und dank League of Legends: Wild Rift auch auf dem Handy) sehr erfolgreich, sondern es sind auch andere Projekte in Arbeit. Riot arbeitet auch an einem League of Legends-Rollenspiel, Ruined King, sowie an einem Kampfspiel, das derzeit den Codenamen Project L trägt.

League of Legends ist das Baby von Riot, und als eines der beliebtesten Spiele der Welt ist es nur natürlich, dass das Unternehmen den Titel auf so viele verschiedene Medien wie möglich ausweiten möchte. Die Anstellung eines ehemaligen Netflix-Managers wie Brian Wright trägt dazu bei.

League of Legends steckt voller interessanter Geschichten und Charaktere, deshalb sind wir gespannt, welche Elemente der übergreifenden Geschichte von League of Legends in Film und Animation aufgegriffen werden könnten.

Hoffentlich wird die Ausweitung auf diese Medien nicht zu viel und zu schnell sein. Es sind bereits eine ganze Reihe von League of Legends-Projekten in Arbeit. Wir würden uns freuen, wenn Riot weitere Projekte wie Valorant auf unsere bevorzugten Streaming-Plattformen bringen würde.