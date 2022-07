Könnte das nächste Assassins's Creed im Azteken-Setting spielen?

ACG ist ein durchaus bekannter Review-Account und hat bereits in der Vergangenheit Prognosen getroffen, welche sich als richtig herausgestellt haben. In einem Twitter-Post des Accounts wird auf das Azteken-Setting gesetzt.

Next AC game will be Aztecs.July 13, 2022 See more

Allerdings widerspricht diesem Leak Jason Schreier bei Reddit (opens in new tab) und formulierte darauf folgende Aussage: Der nächste Teil heißt Rift, wird ein Standalone-Spinoff und hat kein Azteken-Setting, sondern spielt in Baghdad. Wie bereits aus früheren Leaks bekannt ist, dreht sich die Geschichte um Basim, den wir schon in AC Valhalla kennen gelernt haben.

Was denn nun? Schreier macht in dem Post klar, dass die größten beiden Setting in Assassins Creed Infinity nichts mit der Kultur der Azteken zu tun haben werden.

Wir können also bisher nicht sagen, ob es sich bei Infinity um einen Sammelbegriff für mehrere Titel oder um einen einzelnen Ableger von Assassins Creed handelt. Sobald wir mehr wissen, werden wir euch davon berichten.