Indie World vom 19.04.2023: Das waren unsere Highlights

Am gestrigen Mittwoch wurde eine weitere Ausgabe der Indie World auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo ausgestrahlt. In der etwa 25-minütigen Präsentation tragen zahlreiche Indie-Entwickler Neuigkeiten zu ihren Spielen vor, die schon bald für die Nintendo Switch erscheinen. Im nachfolgenden Artikel haben wir die Titel für dich zusammengefasst, auf die wir uns besonders freuen. Sofern du den Livestream verpasst haben solltest, kannst du ihn hier nachholen:

Animal Well

(Image credit: Bigmode)

Der erste Titel, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt, ist Animal Well. Hierbei handelt es sich um ein Metroidvania, dass sich besonders durch seine atmosphärische Pixeloptik von anderen Spielen des Genres abhebt. Und ganz nebenbei wird es von nur einer Person entwickelt. Spätestens jetzt sollte man es unterstützen.



In Animal Well tauchst du in ein dichtes und vernetztes Labyrinth voller Geheimnisse ein. An jeder Ecke werden Rätsel auf dich warten, die es zu lüften gilt. Wie es sich für ein waschechtes Metroidvania außerdem gehört, ist der Spielverlauf nicht-linear – du kannst also selbst entscheiden, wohin es dich als Nächstes verschlägt. Entwickler Billy Basso möchte mit Animal Well eine Spielerfahrung schaffen, zu der man immer wieder zurückkehren möchte. Ob das auch der Fall sein wird, erfahren wir schon diesen Winter.

Teslagrad 2

(Image credit: Modus Games)

Zehn lange Jahre hat es gedauert, bis Teslagrad einen verdienten Nachfolger erhielt. Diese lange Zeit nutzte Entwickler Rain Games dafür, eine Menge unterschiedlicher Spiele zu schaffen, die das Teslagrad-Universum ausweiten sollten. Nun kehrt das norwegische Studio mit Teslagrad 2 zu seinen Wurzeln zurück und hat so einiges geplant.



In Teslagrad 2 schlüpfst du in die Rolle von Lumina, die mit ihrem Luftschiff in Wyrmheim abstürzt. Schnell wird jedoch klar, dass es sich bei der unbekannten Landmasse um kein friedliches Örtchen handelt. Begleite die Teslamancerin also auf ihrem gefährlichen Abenteuer durch Wyrmheim und nutze ihre elektromagnetischen Kräfte, um Rätsel zu lösen, Hindernisse zu zerstören oder Gefahren auszuweichen. Die Ankündigung von Teslagrad 2 ist eigentlich eine Neuigkeit, mit der viele Fans bereits zufrieden wären, aber Rain Games hatte noch eine kleine Überraschung parat. Der erste Teil der Serie erscheint als Remaster-Edition. Und, um aus dem Staunen gar nicht mehr herauszukommen: Teslagrad Remastered und Teslagrad 2 sind ab sofort erhältlich.

Blasphemous 2

(Image credit: Team17)

Büßer, erwache! Mit Blasphemous 2 geht das mysteriöse und brutale Abenteuer des reuen Sünders in die zweite Runde. Entwickler The Game Kitchen verspricht eine noch stärker ausgebaute Welt, neue Design-Ideen und frische künstlerische sowie erzählerische Wege, die man mit der Produktion des neuen Metroidvanias bestreiten möchte.



In Blasphemus 2 erwacht der Büßer in einem fremden Land, das von einem finsteren Fluch heimgesucht wird. Da er aus seiner Ruhestätte vertrieben wurde, sieht sich der Sündige ein weiteres Mal mit dem ewigen Kreislauf aus Leben, Tod und Wiederauferstehung konfrontiert. Er hat keine andere Wahl, als diese gefährliche neue Welt zu erforschen und ihre längst vergessenen Geheimnisse zu lüften. Dabei helfen dem Büßer unter anderem drei komplett neue Waffen, die das Spielerlebnis stark verändern. Es liegt an dir, ob du mit dem Kriegs-Räuchergefäß langsame, aber tödliche Schläge austeilst, mit Stoßdegen & Dolch deine Feinde in Windeseile niedermetzelst, oder die Gebetsklinge für vielseitige und ausgewogene Combos einsetzt. Schon diesen Sommer kannst du dich selbst von Blasphemous 2 überzeugen.



