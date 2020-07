Großes PS 5 Event für den 04. Juni angekündigt

Nach vielen Gerüchten und Spekulationen hat Sony nun bestätigt, dass es am 4. Juni ein großes Event veranstaltet und die PS5-Spiele enthüllen wird.

Diese einstündige Präsentation bezeichnet Sony als "Die Zukunft des Gaming" und lässt uns einen ersten Blick auf der Spieleangebot der neuen PS5 werfen.

Die Show findet am 04. Juni, ab 22:00 deutscher Zeit statt und kann über Twitch, YouTube oder die offziellen Sony-Seiten verfolgt werden.

Hier kannst du den Teaser anschauen:

Die Gerüchte haben sich bestätigt

Wir haben erwartet, dass Sony irgendwann in naher Zukunft ein weiteres PS5 Enthüllungsevent veranstalten wird, aber wir waren uns nicht ganz sicher, wann.

Bei einem Treffen zur Unternehmensstrategie Anfang dieses Monats erklärte Kenichiro Yoshida, Präsident und CEO von Sony, dass wir die "überzeugende" PS5-Spielepalette "bald" sehen werden, so dass viele über ein mögliches PS5-Spiele-Enthüllungsdatum spekulieren müssen.

Bloomberg berichtete kürzlich, dass ein PS5-Enthüllungstermin für den 3. Juni geplant sei, fügte jedoch den Vorbehalt hinzu, dass die Pläne angesichts der aktuellen Umstände geändert werden könnten.

Während Jeff Grubb von VentureBeat, der mit anonymen Quellen sprach, Sonys Pläne aufdeckte, in den ersten beiden Juniwochen ein großes PS5-Showcase zu veranstalten - und ein (wie wir jetzt wissen, korrektes) Datum für den 4. Juni andeutete.

Es scheint, dass sich diese Veranstaltung nur auf PS5-Spiele konzentrieren wird, wobei Grubb erklärt, dass der Showcase sowohl Titel von Erstanbietern als auch Titel von Drittanbietern von Sonys bewährten Partnern umfassen wird. Erwartet also keine Hardware.

Wir sind gespannt und hoffen auf ein geiles Event. Die bisherigen Sony-Veranstaltungen waren oft eher langatmig.