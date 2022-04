FIFA 22 könnte das PS Plus-Gratisspiel im Mai sein

Die PS Plus-Gratisspiele für Mai 2022 sind anscheinend schon vor der offiziellen Ankündigung von Sony geleakt worden.

Einem Beitrag des französischen Leakers Billbil-Kun auf Dealabs zufolge, der in der Vergangenheit sowohl PS Plus- als auch Xbox Game Pass-Titel geleakt hat, werden die kostenlosen PS Plus-Spiele für Mai 2022 FIFA 22 (PS5/PS4), Curse of the Dead Gods (PS4) und Tribes of Midgard (PS5/PS4) sein. Diese Spiele können PS Plus-Mitglieder angeblich vom 3. Mai bis zum 7. Juni in Anspruch nehmen.

Im Dealabs-Posting heißt es, dass die Publikation diesen Leak verifiziert hat (allerdings wird nicht angegeben, wie), aber die Erfolgsgeschichte der Publikation in Bezug auf akkurate Leaks von Lineups verleiht den Behauptungen zusätzliches Gewicht. Außerdem scheint die Dealseite hotukdeals dieses Leck zu bestätigen, indem sie diese Titel ebenfalls als PS Plus-Angebot für Mai ankündigt.

Eine Premiere für FIFA

(Image credit: EA)

Wenn das geleakte Angebot tatsächlich stimmt, dann wird im Mai 2022 zum ersten Mal ein FIFA-Spiel als kostenloser PlayStation Plus-Titel angeboten werden. FIFA 22 ist der neueste Teil der Fußballserie. Es im Rahmen von Sonys Abo-Service kostenlos zu bekommen, wäre also ein echter Segen für Fußballfans. Natürlich unter der Bedingung, wenn du das Spiel bisher noch nicht hast.

Auch wenn FIFA 22 sicherlich die Hauptrolle in diesem Angebot spielen wird, solltest du die anderen Titel nicht liegen lassen. Vor allem wenn du ein Fan von Roguelikes bist. Curse of the Dead Gods ist ein Roguelike-Dungeon-Crawler, während Tribes of Midgard ein Koop-Roguelike-Abenteuer ist, das auf Steam viele positive Kritiken erhalten hat.

Wir gehen davon aus, dass Sony in den nächsten Tagen die PS Plus-Gratisspiele für den Monat Mai bekannt geben wird, und wenn diese Aufstellung stimmt, ist es ein weiterer guter Monat für PlayStation Plus-Abonnenten.

Auch für die Abonnenten von Sonys Spieledienst wird es noch besser, denn im Juni steht die Überarbeitung von PS Plus an, bei der der Dienst mit PS Now kombiniert wird.