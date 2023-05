Fast & Furios 10: Erste Reaktionen durchwachsen

Die ersten Reaktionen zum nunmehr zehnten Teil der Fast & Furios-Reihe sind eingetrudelt... und lassen die Motoren nicht durchweg auf Hochtouren laufen. Insgesamt war die erste Reaktionswelle nämlich eher durchwachsen, viel Lob gab es aber vor allem für einen der vielen Stars: Jason Momoa.

Der Darsteller von Bösewicht Dante konnte beim Publikum punkten und scheint somit einer der wenigen Lichtblicke für viele Zuschauer gewesen zu sein.

"Fast X bringt die Fast & Furious-Reihe wieder auf Kurs, und der Hauptgrund dafür ist Jason Momoa, der Dante wie die F&F-Version des Jokers verkörpert", twitterte Eric Eisenberg (Öffnet sich in einem neuen Tab) von Cinema Blend. "Er ist ein fröhlicher Psychopath, und das ist einfach großartig. Zusammen mit einer Geschichte, die vermeidet, was Fate Of The Furious und F9 abflachen ließ, ist das ein Gewinn."

Kirsten Acuna (Öffnet sich in einem neuen Tab) beschreibt den zehnten Teil als einen "wilden, ununterbrochenen Action-Thrill-Ritt", der das bisher schockierendste Ende des Franchise liefert und vergleicht es gar mit Avengers: Infinity War. Ob Jason Momoa jedoch auch den Infinity-Gauntlet zum Einsatz bringt, müssen deutsche Interessenten vorerst noch abwarten.

"#FastX ist absolut lächerlich (ich habe jede Sekunde geliebt). Bei den Actionsequenzen und den Einzeilern tat mir das Gesicht weh, so sehr musste ich lachen. Momoa ist unglaublich witzig", schrieb Liam Crowley (Öffnet sich in einem neuen Tab) von ComicBook.com. "Das Ensemble rockt. Kino? Oh ja. Ein Spitzen-Sommer-Blockbuster? Definitiv. Ein Film, der für ein Popcorn-gefülltes Kinoerlebnis gemacht wurde."

Aber auch wenn die Reaktionen zu Momoa recht gut waren, erntet Fast & Furious 10 doch keinesfalls nur Lob. Germain Lussier (Öffnet sich in einem neuen Tab) bezeichnete den Film beispielsweise als "den schlechtesten Fast-Film aller Zeiten", betonte jedoch, dass Jason Momoa immer noch "den Eintrittspreis wert" sei.

Und auch wenn es vielleicht schon einige gibt, die der Fast & Furious-Reihe längst überdrüssig sind, dürften sich Fans wiederum über die Botschaft freuen, dass zumindest noch ein weiterer Teil – womöglich sogar 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) – in Planung sind, um schließlich die Fast-Saga abzurunden.

Immerhin kannst du dir im Wochenverlauf aber schon den ersten Teil dieses furiosen Finales selbst zu Gemüte führen, wo doch Fast & Furious 10 bereits am 17. Mai in den deutschen Kinos erscheint...

Fast 10 wird am 19. Mai in den Kinos erscheinen. Weitere Informationen findest du in unserer Rangliste der besten Fast and Furious-Filme aller Zeiten.