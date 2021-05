Far Cry 6 Gameplay-Enthüllung noch diese Woche

Ubisoft hat bestätigt, dass wir im Laufe dieser Woche einen ersten Blick auf Far Cry 6 Gameplay erhalten werden.

In einem kurzen Teaser-Trailer (nur 35 Sekunden lang) kündigte Ubisoft an, dass die weltweite Gameplay-Enthüllung für Far Cry 6 - das nun ein "Ubisoft Original" ist, wie alle zukünftigen Ubisoft-Exklusivtitel nun seltsamerweise genannt werden - am 28. Mai um 18:30 Uhr stattfinden wird.

Dies wird das erste Mal sein, dass wir Gameplay-Material von Far Cry 6 sehen, das ursprünglich im Februar dieses Jahres erscheinen sollte, bevor es auf ein unbestimmtes Datum irgendwann vor März 2022 verschoben wurde.

Was wollen wir sehen?

Far Cry 6 entführt uns in ein "in der Zeit eingefrorenes tropisches Paradies" namens Yara. Yara wird von Diktator Anton Castillo (gespielt von Breaking Bad's Giancarlo Esposito) kontrolliert, der das Inselparadies mit Hilfe seines Sohnes Diego wieder zu Ruhm und Ehre verhelfen will - mit allen nötigen Mitteln. In Yara findet jedoch eine Revolution statt, die darauf abzielt, Castillo zu stürzen. Die Spieler werden in die Rolle des Protagonisten Dani schlüpfen, einem Revolutionär im Kampf gegen Castillo.

Während wir noch nicht viel über das Gameplay von Far Cry 6 wissen, wissen wir, dass das "Fangs for Hire"-Feature aus Far Cry 5 in Form von "Amigos" zurückkehren wird, was es dir erlaubt, tierische Begleiter zu rekrutieren, die dir in Kämpfen helfen. Bis jetzt kennen wir nur einen tierischen Rekruten: Chorizo, ein liebenswerter (aber angriffslustiger) Dackel. Wir wissen auch, dass ein großer Teil der Kämpfe im Spiel Guerilla sein wird und in der bisher "ambitioniertesten Open-World" des Entwicklers stattfindet, wie der Narrative Director Navid Khavari gegenüber GameSpot erklärte.

Es klingt so, als würden wir am 28. Mai endlich sehen, wie die offene Welt von Far Cry 6 aussieht und einen genaueren Blick auf Yara und ihre Bewohner werfen können. Was wir am meisten hoffen, ist ein neues, festes Veröffentlichungsdatum für Far Cry 6 - hoffentlich eines, das nicht allzu weit entfernt ist.