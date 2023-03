Far Cry 5 hat ein Next-Gen-Upgrade spendiert bekommen

Aufgepasst ... (Image credit: Future) ... seit Anfang des Jahres posten wir auf unserem Twitteraccount TechRadar Deutschland (@TechradarDE (Öffnet sich in einem neuen Tab)) jeden Tag aktuelle News, Bestenlisten oder neue Testberichte, um dich jederzeit über das informiert zu halten, was gerade in der Technikwelt abgeht. Weitere Infos gibt's hier. (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Far Cry 5 ist dank eines Performance-Patches, den Ubisoft zur Feier des fünften Jahrestages seit Release veröffentlicht hat, auf moderner Hardware jetzt viel besser spielbar.

Das Update steht ab sofort für Far Cry 5 zur Verfügung. PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab)- und Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab)|S (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Besitzer profitieren von einer 60fps-Performance für die Einzelspielerkampagne, den Mehrspielermodus und sogar der Karteneditor hat das Leistungsupdate erhalten.

Viele Fans der Serie werden das Update wahrscheinlich begrüßen. Vor allem für diejenigen, die von der mittelmäßigen Far Cry 3 Classic Edition enttäuscht waren, und für diejenigen, die das Gefühl hatten, dass Far Cry 6 die Serie nicht sinnvoll weiterentwickelt hat.

An Far Cry 5 scheiden sich die Geister. Viele empfanden den Schauplatz des amerikanischen Kernlands als Rückschritt gegenüber den exotischeren Schauplätzen der Serie.

Auch die Story war ein kleiner Wermutstropfen: Der Protagonist hatte keine Stimme und die Bösewichte konnten nicht ganz an die Wirkung von Vaas Montenegro aus Far Cry 3 oder dem größenwahnsinnigen Pagan Min aus Far Cry 4 heranreichen.

Von der Gnade weit entfernt

Es ist zwar immer schön zu sehen, wenn Spiele aus einer früheren Generation kostenlose Updates für die aktuelle erhalten. Aber ich bezweifle, dass außer den treuesten Fans viele die Chance nutzen werden, Far Cry 5 erneut zu spielen. Ich persönlich fand zwar, dass Far Cry 6 dank des Settings und der absurd spaßigen Spezialwaffen ein Schritt in die richtige Richtung war, aber auch dieses Spiel leidet unter denselben Problemen wie Teil 5: Es ist einfach eine zu große Open World, die mit sich wiederholenden Aufgaben überschwemmt wird.

Für das nächste Spiel würde ich mir eine Rückkehr zu einer zusammenhängenden, sinnvollen Open World wünschen. Die Survival-Elemente von Far Cry 2 zum Beispiel waren zwar umstritten, verliehen deinem Spielercharakter aber eine gewisse Verletzlichkeit. Es war beängstigend und intensiv, Pillen zu nehmen, um sich vor der Malaria zu schützen, vor allem mitten in einem Feuergefecht. Es war ein besonders bestrafendes Spiel, bei dem jeder Sieg verdient schien und die Belohnungen nur vorübergehend waren.

Die offenkundigen Machtfantasien von Far Cry können durchaus Spaß machen. Und vor allem Teil 5 wird sich dank des neuen Performance-Patches auf PS5 und Xbox Series X besser spielen als je zuvor - vor allem mit dem neuen Xenon Controller (Öffnet sich in einem neuen Tab). Ich hoffe allerdings, dass Ubisoft für seinen nächsten Far Cry-Titel einen deutlich anderen Ansatz plant - einen, der dich zur Beute macht, nicht zum Raubtier.

Die gute Nachricht ist, dass Ubisoft hier vielleicht schon einen Hinweis gegeben hat. Assassin's Creed Valhalla hat Elemente der Open World gestrafft, indem es sich wiederholende Aufgaben reduziert und gefundene Beute sinnvoller gestaltet hat. Das ist ein Ansatz, von dem das nächste Far Cry-Spiel meiner Meinung nach sehr profitieren könnte.