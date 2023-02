Falls es jemals kommt: Das erste faltbare iPhone von Apple könnte ganz ohne physische Tasten auskommen

Die Einführung des Touchscreens in Apples erstem iPhone war ein Wendepunkt für die Akzeptanz der Technologie im Mainstream und das Unternehmen bereitet sich möglicherweise darauf vor, mit zukünftigen iPhone-Modellen und möglicherweise seinem ersten faltbaren iPhone noch einen Schritt weiter zu gehen.

Wie Apple Insider (Öffnet sich in einem neuen Tab) berichtet, hat Apple ein Patent (Öffnet sich in einem neuen Tab) für die Entwicklung berührungsempfindlicher Solid-State-Tasten erhalten, mit denen Nutzer das iPhone über die Kanten und nicht nur über das Display steuern können.

Unter dem Titel " Electronic Devices With Display And Touch Sensor Structures" (Elektronische Geräte mit Display- und Berührungssensorstrukturen) beschreibt das Patent, wie "Steuerschaltungen, Batterien und andere Komponenten" in den "Wänden" eines iPhone-Gehäuses untergebracht werden sollen. Diese Wände "können undurchsichtige und durchsichtige Teile haben", heißt es in dem Dokument weiter, die "undurchsichtigen Kunststoff, Metall, Faserverbundwerkstoffe und Schichten aus anderen Materialien enthalten können".

Wir haben schon früher über Gerüchte berichtet, die besagen, dass das iPhone 15 - insbesondere die Pro- und Ultra-Modelle - haptische Lautstärke- und Einschalttasten bekommen könnten (Öffnet sich in einem neuen Tab), die sich nicht bewegen, und dieses neue Apple-Patent heizt diese Vermutung weiter an.

Gerüchten zufolge wird das iPhone 15 mit berührungsempfindlichen Tasten ausgestattet sein (Image credit: United States Patent and Trademark Office)

Noch interessanter ist jedoch Apples Lösung für Solid-State-Tasten in einem potenziell faltbaren Gerät. Neben grundlegenden Illustrationen eines möglichen faltbaren iPhones erklärt Apple, wie die Berührungssensoren in "Seitenwänden" (im Gegensatz zu herkömmlichen Wänden) sitzen würden, die aus "dünnen Metalllinien bestehen, die so klein sind, dass sie für das Auge unsichtbar sind".

Apple zeigt, wie Solid-State-Tasten auf einem faltbaren Gerät funktionieren könnten (Image credit: United States Patent and Trademark Office)

Analyse: Eine effizientere Display-Option?

Aufgepasst ... ... am 22. launcht etwas Großes und du kannst live dabei sein! Weitere Infos gibt's hier. (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Aufgepasst ... ... am 22. launcht etwas Großes und du kannst live dabei sein! Weitere Infos gibt's hier. (Öffnet sich in einem neuen Tab)

In dem neuen Patent geht Apple sogar so weit zu erklären, warum haptische, nicht wahrnehmbare Tasten in zukünftigen iPhones physischen Tasten vorzuziehen sein könnten. "Es kann [bei herkömmlichen Smartphones] eine Herausforderung sein, die Berührungseingaben eines Nutzers zu erfassen und die Bilder für den Nutzer effizient anzuzeigen", heißt es in dem Dokument. "Wenn ein Nutzer beispielsweise Berührungseingaben auf einem Touchscreen-Display vornimmt, kann die Hand des Nutzers die auf dem Display angezeigten Bilder blockieren.

"Bei Spielen und anderen Anwendungen", so Apple weiter, "kann es wünschenswert sein, einen Berührungssensor auf der Rückseite des Geräts zu verwenden, um Berührungseingaben zu erfassen, während die zugehörigen visuellen Informationen auf einem Display auf der gegenüberliegenden Vorderseite des Geräts angezeigt werden."

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple mit der Idee berührungsempfindlicher iPhone-Tasten liebäugelt. Wir haben bereits 2016 über ein mögliches Wrap-Around-Display (Öffnet sich in einem neuen Tab) für das iPhone 8 berichtet, aber die heutige iPhone 14-Reihe hat immer noch eine konventionelle Gehäusestruktur.

Aber selbst wenn Apple mit den nächsten iPhones den Touchscreen nicht neu erfindet, ist es spannend zu sehen, dass das Unternehmen in seinen neuen Patentanträgen aktiv faltbare mobile Designs berücksichtigt. Vielleicht dauert es also nicht mehr allzu lange, bis der Tech-Gigant ein Gerät vorstellt, das mit den besten faltbaren Smartphones auf dem Markt konkurrieren kann - auch wenn wir ein iPhone Flip frühestens in ein paar Jahren erwarten können.