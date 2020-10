Exklusiv: OnePlus Nord Chipsatz, 5G und 3 Schwerpunkte vorgestellt

Anfang 2014 landete ein Paket auf meinem Schreibtisch. Darin befand sich ein Telefon von einer Firma, von der ich zu diesem Zeitpunkt zugegebenermaßen wenig wusste, das mit der kühnen Behauptung der Firma „Never Settle“ und einem selbst verliehenen „Flagship Killer“-Schild versehen war. Das OnePlus One war eingetroffen.

Ich war skeptisch, aber die Benutzung des Telefons hat meine Meinung geändert. In unserer Rezension sagten wir: „Das Preis-Leistungs-Verhältnis des OnePlus One ist eines der beeindruckendsten, das wir je bei einem Smartphone gesehen haben [...] wir können keine bessere – oder billigere – Alternative sehen“.

Was folgte, war eine Reihe günstiger Flaggschiffe, die sich mit jeder Generation verbesserten, als OnePlus von 2 über 3 auf 5 kletterte (es gab kein OnePlus 4); allerdings wurden nicht alle Änderungen von der wachsenden Fangemeinde des Unternehmens gut aufgenommen.

OnePlus begann mit der Einführung von "T"-Modellen, angefangen mit dem OnePlus 3T, das sechs Monate nach einer neuen Flaggschiff-Generation mit minimalen Upgrades auf den Markt kam, und jedes neue Gerät hatte in der Regel einen höheren Preis als das vorherige.

Als die Preise der OnePlus-Handsets weiter stiegen, wurde der "Flaggschiff-Killer" zu einem weiteren Flaggschiff-Hersteller. Seine neueste Generation von Telefonen, das OnePlus 8 und 8 Pro, sind ausgezeichnete High-End-Geräte, aber sie sind auch die bisher teuersten der Firma.

Die lautstarke OnePlus-Gemeinschaft begann ihre Frustration über die ständig steigenden Preise zum Ausdruck zu bringen. OnePlus hatte als Außenseiter begonnen und es mit einer Industrie aufgenommen, die die Preise ständig in die Höhe trieb, und die Fans befürchteten, dass OnePlus vom rechten Weg abgekommen war.

Jetzt will OnePlus die Dinge richtig stellen. Es bringt eine neue Reihe günstiger Telefone auf den Markt, von denen das erste das OnePlus Nord ist.

Wir haben uns mit Carl Pei, dem stellvertretenden Leiter von OnePlus Nord, zu einem exklusiven Gespräch über das neue Gerät und seine Bedeutung für Verbraucher und Fans der Marke zusammengesetzt.

Warum gerade jetzt?

Es ist nicht das erste Mal, dass OnePlus ein günstigeres Gerät nach einem Flaggschiff-Telefon auf den Markt bringt. Im Jahr 2015, drei Monate nach dem Erscheinen des OnePlus 2, brachte es das billigere OnePlus X auf den Markt.

Dieses Handy konnte sich jedoch nicht durchsetzen und wurde nur sieben Monate später eingestellt. Pei räumt ein: „[Das OnePlus X] war an sich schon großartig, aber kein großartiges Produkt für die Zielgruppe der Technikliebhaber“.

Das günstige OnePlus X war kurzlebig (Image credit: TechRadar)

Fünf Jahre später wagt OnePlus den Sprung zurück ins Mittelfeld. Das Unternehmen hat in dieser Zeit ein Wachstum des Publikums (und der Preise) erlebt und ist zuversichtlich, dass es jetzt technologisch am richtigen Ort ist, um sein neues Angebot zu einem Erfolg zu machen.

„Wir beobachten den Markt für Smartphones im mittleren Preissegment schon seit einiger Zeit“, erzählt Pei.

„Es ist nur so, dass wir das Gefühl hatten, dass die Technologie nicht wirklich da war, um ein Mittelklasseprodukt zu schaffen, das auch unserer ‚Never Settle‘-Philosophie gerecht wird. Aber wir sind ziemlich zuversichtlich, dass das OnePlus Nord diesmal genau das tun wird.“

Es werden Vergleiche zwischen Nord und X gezogen, und das ist verständlich, aber OnePlus besteht darauf, dass dies ein neues Kapitel für das Unternehmen und keine Nostalgie-Reise ist.

In einer Botschaft an die Medien am 23. Juni 2020 erklärt Pete Lau, OnePlus-Gründer und CEO: „Um es klar zu sagen: Dies ist kein reaktionärer Versuch, ‚zu unseren Wurzeln zurückzukehren‘, wie einige Leute spekuliert haben.

Und da unsere ‚Wurzeln‘ eigentlich in der Entwicklung der besten Flaggschiff-Smartphones liegen, sehe ich diesen Teil unserer Strategie als eine wichtige Erweiterung des Nutzenversprechens von OnePlus“.

Unabhängig davon, ob man mit den Kommentaren von Lau übereinstimmt oder nicht, ist OnePlus klar, dass es sein Flaggschiff-Angebot neben einem günstigeren Angebot an neuen Produkten – beginnend mit dem OnePlus Nord – fortsetzen möchte.

Wie viel?

Mit einer wachsenden Kundschaft hat OnePlus nun mehr Menschen, die es befriedigen muss, und seine aktuellen High-End-Angebote haben einige Fans verprellt – etwas, das sie sich nicht gescheut haben, OnePlus mitzuteilen.

„Andere Verbraucher wünschen sich ein preisgünstigeres OnePlus-Produkt“, so Pei weiter. „Ich bin sicher, Sie haben die Kommentare online gesehen, die Leute haben in den letzten Jahren [nach einem günstigeren Telefon] gefragt“.

Lau bestätigte gegenüber TechRadar separat, dass der Preis für OnePlus Nord in Europa € 500 betragen wird, und OnePlus bestätigte später, dass der Preis für OnePlus Nord „unter $ 500“ liegen wird, wodurch es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem neuen iPhone SE sowie Geräten von chinesischen Konkurrenten kommt, darunter das Honor 20 Pro, das Oppo Reno 2 und das Xiaomi Mi Note 10.

Lau erklärte in einem Beitrag im OnePlus-Forum auch, dass das OnePlus Nord zuerst in Europa und Indien erscheinen werde, während „eine ausgewählte Anzahl von Nutzern in Nordamerika nach der Veröffentlichung auch die Möglichkeit haben wird, das neue Gerät im Rahmen eines sehr begrenzten Betaprogramms zu testen“.

Was steckt drin?

Jetzt, wo wir den Namen kennen: Wie viel wird es kosten, wo wird es zuerst verfügbar sein und was steckt im günstigen OnePlus drin?

Das OnePlus Nord läuft auf drei Dinge hinaus: Kamera, Benutzererfahrung und die OnePlus-Qualität

„Für uns läuft dieses Produkt wirklich auf drei Dinge hinaus“, erklärt Pei. „Das erste ist die Kamera [...] das zweite ist unsere Benutzererfahrung [...] und ich denke, der dritte Teil ist die OnePlus-Qualität.“

Einer der Hauptgründe, warum Pei glaubt, dass das OnePlus Nord in der Lage sein wird, in einem überfüllten Mittelklasse-Markt zu konkurrieren, ist seine herausragende Kamera.

„Wir haben beobachtet, dass [die] Kamera wahrscheinlich die am häufigsten verwendete Funktion eines Smartphones ist“, sagt er. „Es ist der häufigste Anwendungsfall. Wenn wir also ein großartiges Produkt schaffen wollten, dann muss die Kamera großartig sein“, sagt er.

„Mit dem OnePlus Nord bringen wir eine Kamera auf Flaggschiff-Niveau in die mittlere Preisklasse, von der ich glaube, dass die Verbraucher wirklich begeistert sein werden“.

Im Moment ist noch unbekannt, wie die Kamerahardware aussehen wird, aber das ist nicht der einzige Schwerpunkt des Unternehmens. OnePlus hat herausgefunden, dass Kunden Fans seiner Oxygen OS-Oberfläche und ihrer Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten sind.

Zum Aspekt der Benutzererfahrung des OnePlus Nord bemerkt Pei, dass „es nicht nur die Hardware ist, sondern auch die Art und Weise, wie wir die Software und die Animationen optimieren, um sicherzustellen, dass jeder Teil davon wirklich nahtlos abläuft“.

Der dritte Punkt ist das Design und das, was Pei als „die OnePlus-Qualität“ beschreibt. OnePlus setzt auf seine Markenkraft, um Kunden sein günstiges Mobiltelefon schmackhaft zu machen, mit dem Versprechen, die gleichen hohen Standards zu erfüllen wie sein Flaggschiff.

„Wir wollten ein Mittelklasse-Smartphone herausbringen, das der OnePlus-Qualität wirklich gerecht wird“, erklärt er. „Alle Tests werden genau nach dem Standard des Flaggschiffs durchgeführt. Wenn Verbraucher also ein OnePlus-Produkt zu einem günstigeren Preis kaufen, können sie genau die gleichen strengen Qualitätsprüfungen erwarten, denen alle unsere Flaggschiff-Handys unterzogen werden.“

Ein separates, engagiertes Team innerhalb von OnePlus wurde geschaffen, um sich ausschließlich auf die neue Mittelklasse-Produktlinie zu konzentrieren, von der Pei sagt, sie werde es dem Unternehmen ermöglichen, „jedes kleine Detail richtigzumachen, wie wir es auch bei den Flaggschiffen getan haben“.

„Dieses Auge fürs Detail wird etwas sein, das uns wirklich von anderen unterscheidet“, fährt er fort, „und es gibt unzählige kleine Geschichten über die Dinge, die wir getan haben, die Verbesserungen, die wir vorgenommen haben.

Ich denke nicht, dass jedes einzelne es wert ist, im Detail besprochen zu werden, aber wir hoffen, dass der Verbraucher es spürt, wenn er das Gerät bekommt, selbst wenn er nicht jede Kleinigkeit kennt, an der wir gearbeitet haben.“

Die treibende Kraft

Pei verrät zwar noch nicht die Eigenschaften der Kameras, der Software oder des Designs, aber er hat bereits verraten, was die Benutzererfahrung auf der OnePlus Nord beeinflussen wird.

Der OnePlus Nord verwendet den Snapdragon 765G-Chipsatz von Qualcomm

Das Gerät wird mit dem Snapdragon 765G-Chipsatz von Qualcomm geliefert, und das ist genau die Technik, die ein günstiges OnePlus-Gerät möglich macht, ohne dass das Unternehmen zu viele Kompromisse eingehen muss - vergiss nicht das "Never Settle"-Mantra.

Der 765G ist zwar nicht der Flaggschiff-Chip von Qualcomm, aber er sitzt zwischen dem Flaggschiff der 8er- und der 6er-Serie der Mittelklasse und verfügt über viele der Funktionen des höherwertigen Chipsatzes. In unserem LG Velvet-Test haben wir festgestellt, dass der 765G gut abschneidet, was für den OnePlus Nord ein gutes Zeichen sein sollte.

Das OnePlus Nord ist ein 5G-Telefon

Die Verwendung des 765G-Chipsatzes bedeutet, dass das Nord auch 5G-fähig sein wird, sodass Nutzer, die in einem Versorgungsgebiet leben, die Vorteile des neuen Mobilfunknetzes nutzen können.

Pei ist der Ansicht, dass bei der Integration von 5G beim Mittelklasse-Gerät Nord „mehr um Sorglosigkeit, mehr um Zukunftssicherheit“ geht und nicht darum, Early Adoptern, die generell eher von Flaggschiffen angezogen werden, Spitzentechnologie zu bieten.

Es ist für Verbraucher, die wissen, dass 5G kommt, und die wissen, dass es noch nicht vollständig eingeführt ist, die aber die Sicherheit haben wollen, dass sie, wenn sie das Nord kaufen, auch bereit sind, wenn 5G weiter verbreitet ist.

Was kommt als nächstes?

Hat OnePlus die richtigen Zutaten für einen Erfolg in der Mittelklasse? Es ist wenig überraschend, dass Pei dies so sieht und sagt: „Basierend auf unserem Verständnis dessen, was ein großartiges Telefon ausmacht, denke ich, dass es das ist.

Eine großartige Kamera, ein wirklich schnelles, flüssiges Erlebnis und ein Gerät, das von jemandem hergestellt wurde, dem man vertraut, dass er ein gutes Telefon herstellt. Das ist das gesamte Konzept hinter dem ersten Produkt, dem OnePlus Nord.“

OnePlus ist zumindest zuversichtlich. Auch wegen seines Preises ist das OnePlus Nord ein interessanter Kandidat auf dem Markt; außerdem ist es auch einiges günstiger als die OnePlus 8-Serie und stellt eine klare Trennung zwischen den beiden dar.

Ob das Nord erfolgreich wird, bleibt abzuwarten. Wir haben großes Interesse an unserer Berichterstattung über die Gerüchte um OnePlus 8 Lite und OnePlus Z festgestellt, was darauf hindeutet, dass es ein Verbraucherinteresse an einem günstigen OnePlus-Smartphone gibt – aber das garantiert noch keine Verkäufe.

Wir müssen warten, bis weitere Einzelheiten des OnePlus Nord bekannt gegeben werden und bis wir das Telefon zur Bewertung erhalten, bevor wir uns zu dieser neuen Richtung der Marke richtig äußern können.

OnePlus hört hier aber noch nicht auf. Wie wir bereits erwähnt haben, hat Lau günstige Geräte für den nordamerikanischen Markt angedeutet, und bereits im Mai dieses Jahres hat er in einem Interview mit Fast Company verraten, dass OnePlus seine Produktpalette diversifizieren will, um ein eigenes Ökosystem nach dem Vorbild von Apple zu schaffen.

Die Firma produziert bereits ihre eigenen Bullets-Ohrhörer, sie hat den OnePlus TV in Indien auf den Markt gebracht, und es klingt, als ob in naher Zukunft noch mehr von der Firma kommen wird. Das günstige OnePlus Nord ist erst der Anfang.