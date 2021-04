Erster Blick auf den nächsten großen Sci-Fi-Film von Amazon Prime Video, mit Chris Pratt in der Hauptrolle

The Tomorrow War entwickelt sich zum nächsten großen Film von Amazon Prime Video. Mit dem Sci-Fi-Film mit Chris Pratt in der Hauptrolle hofft man in die Fußstapfen von Der Prinz von Zamunda 2 und Sound of Metal zu treten. Es soll der nächste große Hit des Streaminganbieters zu werden, so sehr, dass Amazon bereits drei Monate vor der Veröffentlichung damit begonnen hat, das Marketing für den Film zu starten.

Am Dienstag veröffentlichte der Streaming-Riese fünf brandneue Bilder aus The Tomorrow War. Obwohl sie nicht viel über die Handlung des kommenden Films verraten, geben sie uns einen ersten Einblick in den Look des Films.

Du kannst dir alle fünf Bilder in der Galerie unten anschauen:

Bild 1 von 5 (Image credit: Amazon Prime Video) Bild 2 von 5 (Image credit: Amazon Prime Video) Bild 3 von 5 (Image credit: Amazon Prime Video) Bild 4 von 5 (Image credit: Amazon Prime Video) Bild 5 von 5 (Image credit: Amazon Prime Video)

Wird The Tomorrow War den jüngsten Filmerfolg von Amazon Prime Video fortsetzen?

Mit Pratt und anderen großen Namen wie J.K. Simmons, Betty Gilpin und Yvonne Strahovski sollte The Tomorrow War die nötige Starpower haben, um die Zuschauer zu begeistern. Zusammen mit dem faszinierenden Sci-Fi-Action-Plot könnte The Tomorrow War das Zeug dazu haben, den Höhenflug von Amazon Prime Video fortzusetzen.

Die Streaming-Plattform hat in letzter Zeit mit ihren exklusiven Filmen einen ziemlichen Aufschwung erlebt. Borat Anschluss Moviefilm und Sound of Metal haben beide in den letzten Monaten große Preise bei prestigeträchtigen Zeremonien gewonnen, darunter die Oscars und BAFTAs. Der Prinz von Zamunda 2 und das Sequel von Borat haben laut verschiedenen Berichten von Variety auch große Zuschauerzahlen für Amazon Prime Video bei der Veröffentlichung eingefahren, nachdem sich der Streamingdienst die exklusiven Vertriebsrechte an beiden Filmen inmitten der Covid-19-Pandemie sicherte.

The Tomorrow War wird wie seine Pendants nur auf Amazon Prime Video veröffentlicht werden. Obwohl die Kinos und Kinoketten dank des Erfolges der Covid-19-Impfprogramme in mehreren Ländern beginnen, ihre Türen weltweit zu öffnen, gibt es immer noch Vorbehalte darüber, wie lange es dauern wird, bis die Fans wieder vor die große Leinwand strömen, um Filme zu sehen.

Während diese Ungewissheit anhält, könnte The Tomorrow War davon profitieren, dass die Kinogänger zu Hause bleiben. Der Film startet weltweit am 2. Juli, also werden Amazon und Paramount Pictures hoffen, dass die Filmfans The Tomorrow War bequem von zu Hause aus genießen und ihnen einen weiteren großen Filmgewinn bescheren.

In The Tomorrow War spielt Pratt die Rolle von Dan Forrester, einem Highschool-Lehrer, der plötzlich von einer Gruppe von zeitreisenden Armeeangehörigen rekrutiert wird, um im Jahr 2051 einen Krieg gegen eine außerirdische Spezies zu führen. Da die Menschheit den Kampf gegen die Invasoren verliert und die einzige Hoffnung für das Überleben der Welt darin besteht, Zivilisten und Soldaten aus dem Jahr 2021 zu rekrutieren, reist Forrester in die Zukunft, um die Welt zu retten und seiner Tochter dabei die Aussicht auf ein Leben zu geben.

The Tomorrow War wird am 2. Juli exklusiv auf Amazon Prime Video veröffentlicht.