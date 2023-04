Entwicklung eines kommenden Xbox-Spiels könnte 10 Jahre dauern

Es sieht so aus, als ob Xbox ein weiteres geheimnisvolles Sequel in der Entwicklung hat. Aber laut Gerichtsdokumenten aus einer kürzlich erfolgten Anfechtungsklage wirst du es wohl erst in zehn Jahren spielen können.

Der unbenannte Titel, der möglicherweise nicht einmal mehr für die Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab)|S (Öffnet sich in einem neuen Tab) erscheinen wird, wurde in Gerichtsdokumenten erwähnt, die Stephen Totilo von Axios entdeckt hat. Sie stammen aus einer Klage einer Gruppe, die versucht, die Übernahme von Activision Blizzard (Öffnet sich in einem neuen Tab) durch Microsoft zu verhindern (danke, VGC (Öffnet sich in einem neuen Tab)).

In dem Gerichtsdokument heißt es, dass Triple-A-Titel wie Halo Infinite in der Regel sehr lange Entwicklungszeiten haben. Noch interessanter ist jedoch das folgende Zitat: "Einem Microsoft-Manager zufolge könnte die Entwicklung von [redigiert], einem kommenden Titel des [redigiert]-Franchise, ein Jahrzehnt dauern."

Most intriguing redactions from last week's amended complaint in the gamer lawsuit agains the Microsoft-Activision deal:- A Microsoft franchise sequel on a possible 10-year dev cycle- A presumably detailed explanation of something bad from May 2022 (Redfall/Starfield delay?) pic.twitter.com/OJETHAy8MMApril 20, 2023 See more

Die entscheidenden Informationen sind zwar geschwärzt, decken sich aber mit der aktuellen, uneinheitlichen Entwicklung der verschiedenen Projekte der Xbox Game Studios. Allerdings müssen wir erst noch herausfinden, ob es sich bei dem geschwärzten Titel um einen bereits angekündigten handelt.

Xbox hat eine Handvoll angekündigter Titel in der Entwicklung, von denen wir bisher nur sehr wenig gesehen haben. Dazu gehören Perfect Dark, Fable (Öffnet sich in einem neuen Tab), Everwild und, vielleicht am bemerkenswertesten, The Elder Scrolls 6 (Öffnet sich in einem neuen Tab), das nach der Übernahme von Bethesda Softworks und ZeniMax Media durch Microsoft exklusiv für die Xbox-Konsole erscheinen soll.

Ich glaube, dass jeder dieser Titel in die Kategorie "zehn Jahre Entwicklungszeit" passen könnte. Es ist jedoch unklar, ob der geschwärzte Manager damit meinte, dass wir diesen Titel erst in zehn Jahren sehen werden (also im Jahr 2033) oder ob es sich um ein Spiel handelt, das sich bereits seit mehreren Jahren in der Entwicklungspipeline befindet. Ich halte das letztere Szenario für das wahrscheinlichere von beiden.

Ich hoffe nur, es ist nicht...

(Image credit: Microsoft)

Abgesehen von den Titeln, die wir kennen, sitzt die Xbox auf einer wahren Fundgrube von Franchises, die die Fans gerne wiedersehen würden. Die größte Sensation auf der Xbox One war wohl Killer Instinct aus dem Jahr 2013, ein ebenso fantastisches wie überraschend einflussreiches Revival der Serie.

Manche halten Killer Instinct für eines der besten Kampfspiele des letzten Jahrzehnts und würden behaupten, dass es die heutige Gaming-Landschaft mehr geprägt hat, als man vielleicht denkt. KI 2013 war eines der ersten Kampfspiele, das den Rollback-Netcode populär machte. In den letzten Jahren ist Rollback zum neuen Standard für Online-Verbindungen in Kampfspielen geworden und hat den verzögerungsbasierten Netcode abgelöst.

Killer Instinct könnte auch dazu beigetragen haben, das Modell der saisonalen DLCs populär zu machen. Das gilt nicht nur für Kampfspiele, sondern auch für fast alle anderen beliebten Free-to-Play-Spiele, wie z. B. die Battle Passes in Fortnite.

Killer Instinct selbst ist sicherlich längst überfällig. Doch da die Entwickler Double Helix und Iron Galaxy mit anderen Projekten beschäftigt sind, ist es eine schwierige Sache, das richtige Team für diese Aufgabe zu finden. Das sind die Worte von Phil Spencer, nicht meine, denn der Xbox-Chef hat sein Interesse (Öffnet sich in einem neuen Tab) an einer Rückkehr der Serie bekundet.

Trotzdem hoffe ich, dass es sich bei dem in den Gerichtsdokumenten geschwärzten Titel nicht um ein neues Killer Instinct handelt. Auf der einen Seite wäre es toll zu wissen, dass die Serie zurückkehrt, aber ich würde sicher nicht noch fünf bis zehn Jahre warten wollen, um sie spielen zu können.