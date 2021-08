Ein neues Pokémon Presents kommt - hier ist, wo und wann du es sehen kannst

The Pokémon Company hat bekannt gegeben, dass nächste Woche ein brandneues Pokémon Presents ausgestrahlt wird, das Updates zu den kommenden Spielen der Serie bringen wird.

Die Nachricht wurde auf der offiziellen Pokémon-Twitter-Seite bekannt gegeben und bestätigt, dass der Stream am 18. August um 15 Uhr deutscher Zeit stattfinden wird und du auf dem offiziellen Pokémon YouTube-Kanal einschalten kannst.

Der Tweet bestätigte auch, dass die Fans mit Updates zu den kommenden DS-Remakes Pokémon Brillantdiamant und Perlglanz sowie dem mit Spannung erwarteten Prequel Pokémon Legends: Arceus rechnen können.

‼️Attention, Trainers!Tune in to our YouTube channel on Wednesday, August 18, 2021, at 6:00 a.m. PDT for a #PokemonPresents video presentation featuring #PokemonBrilliantDiamond, #PokemonShiningPearl, and #PokemonLegendsArceus! pic.twitter.com/quBEdaCce2August 13, 2021 See more

Dies folgt auf die Ankündigung von The Pokémon Company, dass mehr über Pokémon Legends: Arceus "bald" enthüllt werden würde, es scheint also, dass sie es wirklich ernst meinen. Alle drei Titel wurden während der Pokémon Presents im Februar 2021, die das 25-jährige Jubiläum der Serie feierten, zusammen angekündigt, also ist es nur logisch, dass wir auch Updates zu ihnen sehen werden.

Die Veröffentlichungstermine für alle Spiele rücken immer näher. Diamantenglanz und Perlglanz kommen bereits am 19. November auf die Nintendo Switch und versprechen eine originalgetreue Neuauflage der geliebten Diamant- und Perlenspiele der Generation 4, die ursprünglich 2006 auf dem DS erschienen sind.

Pokémon Legends: Arceus kommt etwas später, am 28. Januar 2022, und während Diamant und Perlglanz vertrautes Terrain betreten, wird Legends: Arceus wird etwas anders sein und die Spieler in die historische Sinnoh-Region entführen, wo Pokémon frei herumlaufen und die Welt ein wenig offener ist.

Analyse: was sollten wir erwarten?

Während der Tweet bestätigte, dass Pokémon Brillant Diamant und Perlglanz sowie Pokémon Legends: Arceus einen Auftritt während der Präsentation haben werden, verriet er keine Details darüber, was genau wir von einem der Titel erwarten können.

Da die Veröffentlichungstermine für alle drei Spiele bereits bestätigt sind, erwarten wir keine großen Ankündigungen in diesem Bereich (es sei denn, es steht eine Verzögerung bevor, aber das scheint unwahrscheinlich). Wenn man bedenkt, dass alle Spiele innerhalb der nächsten sechs Monate erscheinen sollen, können wir uns vorstellen, dass The Pokémon Company ein wenig tiefer in die Materie eintauchen möchte, als es bisher der Fall war - wir haben bisher nur Enthüllungstrailer gesehen, die bei der Ankündigung veröffentlicht wurden.

Da keine Laufzeit angegeben wurde, ist es schwer zu sagen, wie viele Details es geben wird, aber es scheint wahrscheinlich, dass es neues Material aus dem Spiel und genauere Details darüber geben wird, was die Spieler bei ihrer Rückkehr in die Sinnoh-Region in der Vergangenheit und Gegenwart erwarten können. Glücklicherweise müssen wir nicht lange warten, um das herauszufinden.