DTS:X kommt auf LGs neue OLED-TVs

LG hat angekündigt, dass seine neuen OLED-Fernseher 2023 zum ersten Mal native Unterstützung für DTS-Audiocodecs bieten werden, einschließlich des Dolby Atmos-Konkurrenten DTS:X.

Xperi, das Unternehmen hinter DTS:X, hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass die neuesten OLED- und Premium-LCD-Fernseher von LG mit seinem Audiocodec ausgestattet sein werden. Später bestätigte LG Korea gegenüber FlatPanelsHD (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass alle OLED-Fernseher des Jahres 2023 (einschließlich des LG C3 und des LG G3) und der "QNED85 und höher" in der Lage sein werden, die Audiocodecs DTS, DTS:X und IMAX Enhanced zu dekodieren. LG fügte jedoch hinzu, dass die TV-Lautsprecher nicht in der Lage sein werden, DTS:X Enhanced Audio wiederzugeben, sondern nur die Daten an ein externes Soundsystem senden können, das dies kann.

Die DTS- und DTS:X-Codecs von Xperi werden von vielen Blu-ray-Discs und den IMAX-verbesserten Marvel-Filmen auf Disney Plus verwendet. Durch die Unterstützung dieses Codecs erhalten die 2023er OLED-Fernseher von LG also ein nettes Audio-Upgrade im Vergleich zu ihren Vorgängern (und vielen Konkurrenten). Natürlich brauchst du eine der besten Soundbars (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder einen AV-Receiver, um den Unterschied zu hören, aber das war zu erwarten - die meisten Fernseher verfügen nicht über Lautsprecher, die immersive Audiocodecs wie DTS:X und Dolby Atmos richtig nutzen können.

Was ist DTS:X überhaupt?

Genau wie Dolby Atmos zielt DTS:X darauf ab, eine realistische, mehrdimensionale Klangbühne zu schaffen, auf der sich der Klang um dich herum bewegt. Wenn zum Beispiel ein Hubschrauber im Film über dich hinwegfliegt, sollte er sich mit DTS:X und dem richtigen Lautsprechersystem so anhören, als würde er wirklich über deinen Kopf fliegen.

Wie Dolby Atmos ist es objektbasiert im 3D-Raum und nicht kanalbasiert. Das heißt, du brauchst kein bestimmtes Setup, damit es funktioniert - es sollte mit Soundbars mit drei oder auch 15 Lautsprecherkanälen möglich sein.

Es gibt jedoch ein paar Unterschiede, z. B. die Tatsache, dass DTS:X höhere Bitraten unterstützt - auf dem Papier hat es also eine bessere Audioqualität - obwohl Dolby behauptet, dass Atmos effizienter mit den Bitraten umgeht, was zu einer vergleichbaren Klangqualität bei beiden führt.

Soundbars und Lautsprecher nutzen Codecs, um zu wissen, woher der Ton kommen muss, damit du in das Geschehen auf dem Bildschirm eintauchen kannst. (Image credit: Samsung)

Die Hauptsache ist jedoch, dass nicht alle Inhalte sowohl DTS:X als auch Dolby Atmos unterstützen. Viele Blu-rays und 4K-Blu-rays werden DTS:X bevorzugen, während viele Streamingdienste wie Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Amazon Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab) nur Dolby Atmos verwenden. Disney Plus ist einer der wenigen Streaming-Anbieter, der sich dem Trend widersetzt und angekündigt hat, dass die IMAX Enhanced-Versionen seiner Marvel-Filme DTS-Sound verwenden werden.

Da die 2023er Fernseher von LG DTS:X unterstützen und die Unterstützung für Dolby Atmos beibehalten wird, bieten diese Bildschirme den Nutzern die Möglichkeit, Inhalte aus einer Vielzahl von Quellen - sei es per Stream oder von einer Disc - in der bestmöglichen Qualität zu genießen.

Denk daran, dass die Lautsprecher eines Fernsehers, der DTS:X und Dolby Atmos unterstützt, nicht zwangsläufig in der Lage ist, den Ton mit diesen Codecs wiederzugeben. Wie bei den LG-Geräten können die Daten von Dolby Atmos und DTS:X einfach an ein Soundsystem oder eine Soundbar übertragen werden, das/die sie auch nutzen kann.