Dieses elegante PS5-Redesign sieht großartig aus, wenn es waagerecht platziert wird

Ob man sie liebt oder verabscheut, die PS5 polarisiert, wenn es um ihr Design geht. Es ist die größte Konsole, die Sony je gebaut hat, und die zweifarbige Farbe Weiß und Schwarz war für viele ein Schock. Außerdem sieht sie in der Horizontalen ziemlich unbeholfen aus.

Es ist unvermeidlich, dass wir in Zukunft ein Redesign der PS5 bekommen werden, wahrscheinlich in Form einer PS5 Slim. Aber im Moment macht es Spaß zu sehen, wie einige talentierte Individuen in der Lage sind, Sonys Maschine mit ihrem eigenen Einfallsreichtum, verschiedenen Materialien und etwas unkonventionellem Denken umzugestalten.

Der YouTuber DIY Perks, der bereits eine wunderschöne PS5 aus Messing gebaut hat, hat gezeigt, wie die PlayStation 5 hätte aussehen können, wenn Sony einen ganz anderen Ansatz gewählt hätte. Wir bekommen auch einen faszinierenden Blick auf das Innenleben der PS5 zu sehen, wie DIY Perks mit der Herausforderung der Luftzirkulation umgeht und ihre Lösung, damit die PS5 gut aussieht, wenn sie in einer horizontalen Ausrichtung platziert wird.

Im Video unten wird die PS5 Digital Edition in etwas verwandelt, das eher wie ein teures Audiogerät als eine Konsole aussieht, aber anscheinend genau so funktioniert, wie man es erwarten würde.

Während das DIY-Perks-Design nicht jedermanns Sache sein wird, wird die Aussicht auf eine schwarze PS5 wahrscheinlich die Massen ansprechen. Obwohl Sony einen Midnight Black PS5 DualSense-Controller herausbringt, hat es noch keine schwarze PS5-Konsole enthüllt.

Back in black

(Image credit: TechRadar)

Aber du musst nicht warten. Der Skin-Hersteller dbrand hat vor kurzem mit dem Verkauf von Dark Plates begonnen, mit denen du die weißen Faceplates der PS5 durch mattschwarze ersetzen kannst. Wir haben sie selbst ausprobiert und finden, dass die Dark Plates von dbrand fantastisch aussehen, aber es gibt eine Warteliste für die nächste Lieferung, also musst du dich noch etwas gedulden.

Obwohl die PS5 seit über sechs Monaten im Verkauf ist, ist es leider immer noch schwierig, sie zu finden. In den USA wurden mehr PS5-Lagerbestände aufgestockt, aber in Großbritannien war man nicht so konsequent, wenn es darum ging, neue PS5-Lagerbestände für die Verbraucher zu verkaufen. Die Lagerbestände sollten sich im Laufe des Jahres verbessern, aber Sony hat gewarnt, dass es in absehbarer Zeit zu Engpässen kommen könnte.