Dieser harmlos aussehende Screenshot von der Google I/O gibt einen erschreckenden Einblick in die Zukunft von SEO und Online-Publishing

Etwa in der 30. Minute der Google I/O 23 Keynote dieser Woche stellte Aparna Pappu, VP und GM für Google Workspace, im Rahmen ihrer Präsentation darüber, wie KI als Kollaborationswerkzeug in Docs, Slides und Sheets Einzug hält, beiläufig ein Google Docs-Dokument vor (toll, dass es Duet heißt, etwas poetischer als Microsofts Copilot).

Das erste ist ironischerweise ein Beispiel für die Stellenbeschreibung (einer der beliebtesten Anwendungsfälle, wie sie scherzte). Für den Bruchteil einer Sekunde, wenn das Feld "help me write" erschien, zeigte es einen Text an, der "ein Blogbeitrag über Mode in einem witzigen Ton" lautete. Wenn du geblinzelst hast, könntest du ihn übersehen.

Für mich als Content-Produzentin war das der Höhepunkt der Google I/O 23: die Erkenntnis, dass Google inzwischen so viel Vertrauen in KI-generierte Inhalte hat, dass es die Produktion von Texten innerhalb seiner eigenen Online-Dienste mit einem potenziellen Publikum von mehr als zwei Milliarden Nutzern aktiv fördert. (Wo wird das aufhören? Wird es eines Tages bei YouTube als Aufforderung "Hilf mir zu produzieren" auftauchen? Wer weiß).

Auch wenn Google Sites (noch) nicht zu den besten Website-Buildern gehört, könnte die "Hilf mir zu schreiben"-Funktion eher früher als später übernommen werden. Andere Anbieter wie Wix und Hostinger Website Builder haben diese Funktion bereits in ihr Angebot aufgenommen, aber Googles einzigartige Position als Content-Produzent und SERP-Gatekeeper macht die Sache für Verlage weltweit noch besorgniserregender.

Eine grobe Montage, die zeigt, wie Help Me Write a blog post in Google Sites aussehen könnte. (Image credit: Future)

Suchmaschinenoptimierung: Das Ende?

Das generative Sucherlebnis von Google, bei dem die Antworten von Googles KI erzeugt und ganz oben auf der Suchergebnisseite eingefügt werden, wird sicherlich die Aufmerksamkeit der SEO-Gemeinde auf sich ziehen, da es die organischen Ergebnisse wieder einmal nach unten drängt und langfristige Auswirkungen auf Verlage jeder Größe haben wird.

Ich würde es als die "Fußnotenisierung" der SERPs bezeichnen, da es die Autoren von Inhalten zu Fußnoten am unteren Ende der Seite degradiert (ähnlich wie bei den Wikipedia-Seiten). Vielleicht war das alles geplant und ChatGPT war der perfekte Vorwand für Google, um es ein für alle Mal einzuführen; wir werden es nie erfahren.

Zurück zu den von KI produzierten Inhalten: Was jetzt wie ein Gütesiegel von Google aussieht, bedeutet, dass es in ein paar Monaten eine Welle von maschinell produzierten Inhalten geben könnte, die nicht nur billiger zu produzieren sind, sondern auch nicht leicht von Inhalten zu unterscheiden sind, die von Menschen erstellt wurden.

Die Senkung der Produktionskosten auf einen Bruchteil eines Dollars und die Beseitigung der Komplexität bei der Erstellung von Inhalten (unabhängig vom Thema oder der Länge) wird die Dynamik im Online-Publishing grundlegend verändern.

Es sei denn, Google schließt die von seiner eigenen KI-Maschine produzierten Inhalte aus, aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Das könnte Verlage jeder Größe dazu ermutigen, von KI produzierte Inhalte in großem Umfang zu übernehmen, was wiederum SEOs jeder Art dazu veranlassen wird, Skalierbarkeit und Automatisierung in den Mittelpunkt ihrer Arbeitsabläufe zu stellen, und zwar mit den besten verfügbaren SEO-Tools.

Aber je mehr Google die traditionellen organischen Inhalte weiter nach unten drängt, desto weniger wertvoll werden diese Positionen, was sich wiederum auf die Einnahmen auswirken und SEO überflüssig machen könnte (wozu SEO, wenn man nur um Fußnotenpositionen kämpft). Wir können natürlich nicht ausschließen, dass Google in der Lage ist, bestehende Inhalte zu kuratieren, zu verdichten, zu verketten und aufzubereiten, um Wikipedia-ähnliche Meta-Inhalte zu erstellen.

Und das ist der letzte Schritt vor dem, was ich als Googles ultimatives Ziel für anhaltendes, langfristiges Wachstum ansehe: die Möglichkeit, Affiliate-Links in KI-generierte Inhalte am Anfang der SERP-Seite einzufügen. Performance Marketing ist jährlich Hunderte von Milliarden Dollar wert und KI könnte genau das sein, was Google braucht, um sich einen größeren Anteil an diesem lukrativen Markt zu sichern.