Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt nähert sich inmitten des Bitcoin-Rummels einem Rekordwert

Es mag zwar nicht so bekannt sein wie Bitcoin, aber Ethereum hat 2021 einen glänzenden Start gehabt . Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt nach Marktwert erreichte Anfang der Woche ein Rekordhoch von 1.824,59 $ und übertraf damit ihren bisherigen Höchststand von 1.761,35 $.

Ether, der Name der nativen Kryptowährung auf der Ethereum-Blockchain, hat seinen Wert im Jahr 2021 mehr als verdoppelt und übertrifft damit Bitcoin, der in den ersten Monaten des Jahres ebenfalls Rekordhöhen erreicht hat. Der Anstieg des Wertes von Kryptowährungen ist wahrscheinlich das Ergebnis der geringen Liquidität an den Krypto-Börsen.

Es wird vermutet, dass viele Investoren ihre Münzen direkt verwahrt oder zu dezentralen Finanzprotokollen verschoben haben, anstatt sie an Börsen zu halten. Wenn mehr Ether-Coins in Hot Wallets* oder Cold Krypto-Wallets* gelagert werden, anstatt an Börsen gelistet zu werden, könnte die Liquidität auf der Verkaufsseite versiegt sein, was zu Preissteigerungen führt.

Immer höher und höher

Ein weiterer möglicher Grund für den Wertanstieg von Ether in diesem Jahr ist die Ankündigung, dass die Chicago Mercantile Exchange den Handel mit Ethereum Futures Contracts erlauben würde - was der Kryptowährung weitere Legitimität verleiht.

Darüber hinaus sind Kryptowährungen, obwohl sie ein paar Rückschläge erlitten haben - einschließlich einer kürzlichen Flut von Krypto-Mining-Malware* - jetzt ziemlich gut auf dem Finanzmarkt etabliert. Dies gibt den Minern von Kryptowährungen Vertrauen in ihr Vermögen, was wiederum die Werte in die Höhe treibt, unabhängig davon, ob Einzelpersonen ihre eigenen Mining-Motherboards* bauen, Cloud-basierte Mining-Anbieter* nutzen oder einfach Online-Handel betreiben.

Was auch immer der wahre Grund für den Preisanstieg ist, die Dinge laufen sicherlich gut für Ether- und Bitcoin-Besitzer. Während ersteres sich in diesem Jahr im Wert mehr als verdoppelt hat, erlebte Bitcoin einen Anstieg von 58%.

* Link englischsprachig