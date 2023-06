Die Sony WF-C700N sind jetzt für unter 100 Euro erhältlich

Die Sony WF-C700N sind derzeit auf Amazon um 27% reduziert. Diese preiswerten Kopfhörer gehören zu den drei besten ANC-Earbuds, die man dieses Jahr ins Handgepäck packen sollte.

Du willst wissen, warum wir sie dir jetzt noch einmal ans Herz legen? Weil die geldbörsenfreundlichen Earbuds gerade auf 94,90 Euro gesunken sind. Vermutlich handelt es sich um ein zeitlich begrenztes Amazon-Angebot, und jeder, der sich damit auskennt, weiß, dass es nicht lange so bleibt. Schlag also am besten schnell zu. Du kaufst nicht gerne bei Amazon ein? Kein Problem. Weiter unten findest du eine Liste der aktuell besten Angebote.

Sony WF-C700N

Die WF-C700N hat unsere Vorstellungen davon, was auf diesem Einstiegsniveau möglich ist, in den Wind geschlagen. Mit die besten Earbuds mit Geräuschunterdrückung des Jahres also? Auf jeden Fall. Solange dich das Fehlen einer LDAC-Unterstützung mit höherer Auflösung oder eines Lautstärkereglers am Ohr nicht stört, sind sie ein hervorragender Kauf.

Übrigens sind alle Modelle der Sony WF-C700N stark reduziert – allerdings sparst du beim schwarzen Modell am meisten. Für dieses Geld würden sie direkt auf eine der obersten Positionen in unserem Kaufratgeber für die besten günstigen kabellosen Earbuds klettern. Allerdings halten wir bei diesem die Preisobergrenze bei 99 Euro.

Da es sich um ein neues Modell handelt, haben wir bis jetzt noch keinen Rabatt auf sie gesehen. Das könnte an der bevorstehenden Ankunft des Flaggschiffs Sony WF-1000XM5 liegen, zumal jetzt ein mögliches Datenblatt aufgetaucht ist. Wenn man bedenkt, dass die älteren Sony WF-1000XM4 für 279 Euro auf den Markt kamen, könntest du die WF-C700N zweimal kaufen und hättest immer noch ein großen Betrag übrig.

Kurz gesagt, die Sony WF-C700N sind leicht, bequem und ihre Funktionen gehen weit über ihr Adaptive ANC hinaus und reichen bis zu Sonys 360 Reality Audio, das von der Sony Headphones Connect App gesteuert wird. Sony hat alles, was seine teureren Kopfhörer bieten, in kleinere Earbuds zu einem niedrigeren Preis gepackt. Du bekommst zwar kein verlustfreies LDAC oder die erstklassige DSEE-Upscaling-Technologie des Unternehmens, aber in diesem Preissegment ist die Audioqualität derzeit unschlagbar. Wenn du allerdings mehr ausgeben kannst, solltest du in unserem Kaufratgeber für die besten True-Wireless-Kopfhörer vorbeischauen. Von Low Budget bis Premium ist dort alles vertreten.