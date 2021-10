Die Entwickler von Battlefield 2042 beheben Probleme der offenen Beta für den Start und stellen neue Spezialisten vor

Battlefield 2042 steht vor der Tür. Doch auch wenn der 19. November als Starttermin naht, ist Dice noch nicht fertig damit, das Spiel auf der Grundlage des Feedbacks aus der offenen Beta zu optimieren.

Wir waren begeistert von dem überwältigenden Chaos in der Beta, aber andere Fans hatten Probleme mit der Leistung, wurden auf die falschen Server geladen, hatten Matches mit zu vielen Bots und fanden die Benutzeroberfläche mangelhaft.

In einem ausführlichen Update hat Dice erklärt, wie es dank der offenen Beta hoffentlich diese und viele andere Probleme lösen kann, damit die Erfahrungen der Spieler so gut wie möglich sind. Dice hofft, dass einige Probleme bis zum Start des Early Access am 12. November behoben sind, aber bis zum Start des Spiels am 19. November sollen noch weitere Änderungen vorgenommen werden.

Es ist zwar nicht garantiert, dass du immer auf den Servern deiner Region landest, aber du solltest nicht mehr so oft woanders hingeschickt werden, und Verbesserungen am Lobby-Backfilling sollten dafür sorgen, dass du nicht in ein Match mit KI-gesteuerten Bots gerätst.

Was die Leistung und die Benutzeroberfläche angeht, hofft Dice, dass die Spieler verstehen, dass die offene Betaversion nicht mit dem identisch ist, was die Spieler bei der Veröffentlichung erleben werden. Da der Build auf einer älteren Version von Battlefield 2042 basiert, war das Spiel in einigen Bereichen nicht so ausgefeilt, wie das Team es sich gewünscht hätte, was zu einigen Leistungsproblemen führte.

Außerdem fehlten bestimmte UI-Funktionen wie die "Big Map", die dir anzeigt, wo Kämpfe stattfinden und wo sich Squad-Kameraden verstecken, und die "Commorose", mit der du deinen Teamkameraden schnell mitteilen kannst, wo sie sind und was sie brauchen. Diese und andere Tools werden bei der Veröffentlichung von Battlefield 2042 zur Verfügung stehen und sollen dazu beitragen, das Spielerlebnis so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Auch das HUD wurde überarbeitet, um es nützlicher zu machen - das Layout wurde leicht verändert, so dass die wichtigen Informationen des Spiels den Spielern auf eine optimierte Weise übermittelt werden.

Im Moment müssen wir uns darauf verlassen, dass diese Änderungen eine große Verbesserung für Battlefield 2042 darstellen. Zum Glück müssen wir nicht mehr lange warten, um herauszufinden, ob das Spiel wirklich besser ist als die offene Beta.

Die letzten fünf Spezialisten

Eine Sorge der Spieler, die nicht verschwinden wird, ist die Einbeziehung von Spezialisten. Die Spieler haben gemischte Meinungen zu Battlefield 2042's "nächster Evolution" des Klassensystems der Serie geäußert, aber Dice hofft, dass diese fünf neuen Rollen helfen werden, diese Probleme zu lösen.

Die fünf neuen Spezialisten sind:

Navin Rao - ein Spezialist der Unterstützungsklasse, der Ziele hacken und sie dann töten kann, um andere Feinde in der Nähe zu entdecken

ein Spezialist der Unterstützungsklasse, der Ziele hacken und sie dann töten kann, um andere Feinde in der Nähe zu entdecken Santiago 'Dozer' Espinoza - ein Spezialist der Angriffsklasse, der Explosionen überleben kann

ein Spezialist der Angriffsklasse, der Explosionen überleben kann Emma "Sundance" Rosier - eine Spezialistin der Angriffsklasse mit einem Wingsuit

eine Spezialistin der Angriffsklasse mit einem Wingsuit Ji-Soo Paik - ein Spezialist der Aufklärungsklasse, der automatisch Ziele markiert, die ihm Schaden zufügen

ein Spezialist der Aufklärungsklasse, der automatisch Ziele markiert, die ihm Schaden zufügen Constantin "Angel" Anghel - ein Spezialist der Unterstützungsklasse, der Verbündete schnell wiederbeleben und ihre Rüstung wiederherstellen kann.

Mit diesen fünf und den fünf Spezialisten, die Dice bereits enthüllt hatte, erhöht sich die Gesamtzahl der Spezialisten auf 10, also die Gesamtzahl, die zum Start des Spiels erscheinen wird.

Dice hofft, dass diese neuen Spezialisten und ihre Fähigkeiten dazu beitragen werden, die Balancing-Bedenken der Spieler während der offenen Beta von Battlefield 2042 zu lösen. Das Studio fügte hinzu, dass sie hoffen, dass die Enthüllung dieser neuen Spezialisten dazu beitragen wird, die Bedenken der Spieler bezüglich des Balancings des Spiels auszuräumen.

Die neuen Spezialisten sehen im obigen Trailer fantastisch aus und wir können es kaum erwarten, sie auszuprobieren, wenn Battlefield 2042 in ein paar Wochen auf den Markt kommt.