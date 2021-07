Die besten Die Sims 4 Mods - und wie man sie installiert

Four Sims dancing around a green swirling hologram. One female Sim is dressed in party attire, another female is in a form dress. One male is dressed as an astronaut and another in a fluorescent blue cowboy hat.

Du suchst nach den besten Die Sims 4 Mods? Dann bist du hier an der richtigen Stelle. Während ständig neue Erweiterungen und Game Packs für Die Sims 4 erscheinen - die dir mehr Spielmöglichkeiten, neue Gegenstände und neue Jobs im Sims-Universum bieten - wünschst du dir vielleicht noch mehr kreative Kontrolle über das Leben und die Welt deiner Sims.

Glücklicherweise gibt es neben diesen offiziell entwickelten Packs auch eine große Anzahl von Mods, die von Mitgliedern der Sims-Community erstellt wurden und die es dir ermöglichen, dein Spielerlebnis weiter anzupassen oder sogar aktuelle Fehler im Spiel zu beheben. Ob es dir erlaubt, den Tag im Leben eines Sim-Schulkindes zu erleben oder dich Hexerei als Karriereweg verfolgen zu lassen, Sims-Mods werden dein Spiel mit Sicherheit verbessern.

Aber bei so vielen verschiedenen Mods und so vielen verschiedenen Entwicklern, die coole Sachen machen, kann es schwer sein, herauszufinden, welche Die Sims 4 Mods es wirklich wert sind, installiert zu werden. Deshalb haben wir fünf der besten The Sims 4 Mods ausgewählt, die dir sicher gefallen werden.

Wie man Die Sims 4 Mods installiert

(Image credit: EA)

Zuerst brauchst du vielleicht etwas Hilfe bei der Installation von Mods. Anders als wenn du ein Pack kaufst und es automatisch zu deinem Startbildschirm hinzugefügt wird, brauchen Mods ein bisschen mehr Arbeit, um in Gang zu kommen. Wenn du den Prozess aber erst einmal gelernt hast, ist es einfach, weitere Mods in dein Spiel zu integrieren.

1. Mods freischalten

Du musst Mods aktivieren, bevor du Mods verwenden kannst. Dies geschieht über das Die Sims 4 Startmenü. Wähle das Optionsmenü in deinem Spielmenü, dann klicke auf "Spieloptionen" und "Andere" im linken Menü. Unter "Sonstiges" musst du die Kästchen neben "Skript-Mods erlaubt" und "Benutzerdefinierte Inhalte und Mods aktivieren" anklicken. Ohne diese Kästchen werden Mods nicht angezeigt oder funktionieren nicht.

2. Mods herunterladen

Lade eine Mod deiner Wahl in deinen Download-Ordner herunter. Du kannst Mods von The Sims Resource und auch von verschiedenen kleineren Webseiten finden. Achte darauf, dass die Mods, die du herunterlädst, von Leuten benutzt werden, die darüber reden (wie die, die wir unten vorgeschlagen haben), damit du nichts herunterlädst, was schädlich sein könnte. Öffne deinen Download-Ordner und entpacke deine Mod, indem du sie mit der linken Maustaste anklickst und "Entpacken" auswählst.

3. Mods zu deinem Ordner hinzufügen

Navigiere in einem neuen Fenster zu deinem Dokumentenordner, klicke auf "Electronic Arts", dann auf "Die Sims 4", dann auf "Mods", was einen Ordner mit all deinen Mods enthalten sollte. Ziehe alle extrahierten Dateien aus dieser Mod in deinen Mod-Ordner.

3. Starte Die Sims 4

Starte Die Sims 4 neu - du musst dies tun, damit deine neuen Mods zusammen mit dem Spiel gestartet werden. Wenn du das Spiel lädst, sollte ein Pop-up erscheinen, das alle Mods und benutzerdefinierten Inhalte anzeigt, die du derzeit in deinem Spiel laufen hast. Du kannst dieses Pop-up deaktivieren, aber es kann nützlich sein, um zu überprüfen, ob deine Mods funktionieren und im Spiel angezeigt werden. Du kannst deine Mods im Spiel sehen, indem du mit der linken Maustaste auf deinen ausgewählten Sim klickst - dann werden alle Mods und Modoptionen angezeigt, die du in deinem Spiel hast.

Die besten Sims 4 Mods

AllCheats

(Image credit: EA Maxis)

AllCheats ist ein allgemeiner Mod, der dein Gameplay verändert, indem er eine Menge Cheat-Befehle freischaltet, die in das Spiel eingebaut, aber weggesperrt sind, da sie nicht für allgemeine Spieler sind. Diese Mod bringt alle alten Cheats aus dem Spiel zurück - einschließlich Fehler, wie das Hinzufügen von Buffs zu Sims, das Erzwingen von Schwangerschaften, das Ändern des Wetters - es ist eine Mod, die dir den vollen Gott-Modus über das Spiel gibt. Diese Cheats sind ziemlich nützlich, wenn du mehr Kontrolle über dein Spiel haben möchtest, aber sie fügen nicht viel neuen Inhalt hinzu - sie geben dir nur eine bessere Kontrolle über das, was das Spiel dir von sich aus bietet.

Lade sie hier herunter.

Slice of Life packs

(Image credit: kawaiistaciemods)

Wenn du ein realistischeres und bedeutungsvolleres Erlebnis in den Sims haben möchtest, ist die Slice of Life Mod eine, die einen Blick wert ist. Diese Mod ist in Packs aufgeteilt, die eine Menge Realität in dein Spiel bringen. Es gibt ein Pack, das mehr Textnachrichten hinzufügt, die in deinem Spiel auftauchen werden und es dir ermöglichen, Freundschaften auf eine natürlichere Weise zu schließen. Abschiedsnachrichten werden verschickt, wenn du ein Grundstück verlässt, Freunde können ihre Verliebtheit durch Texte gestehen und die Familie kann zu großen Ereignissen wie Geburten und Feiertagen eingeladen werden. Im gleichen Atemzug gibt es auch ein Persönlichkeits-Pack, das deinen Sims tiefere Persönlichkeiten verleihen kann, ein Aussehen-Pack, das deinen Sims erlauben kann, zu erröten, Pickel zu bekommen und sich besser um sich selbst kümmern zu müssen, und sogar ein Zyklus-Pack, das Menstruationszyklen ins Spiel bringt und Stimmungsschwankungen und Blähungen verursacht. Diese Packs können deinem Die Sims 4-Erlebnis wirklich mehr Tiefe verleihen.

Lade sie hier herunter.

Go to School

(Image credit: Zerbu)

Obwohl es sich um eine ältere Mod handelt, funktioniert das Go to School Mod Pack auch in aktuellen Versionen von Die Sims 4. Mit dieser Mod kannst du eine Schule in deiner Welt platzieren (allerdings benötigt diese Schule ein Lehrerpult, um mit der Mod zu funktionieren), die du dann nutzen kannst, um mit deinem Kind oder Teenager die Schule zu besuchen. Ähnlich wie das "Get to Work"-Erweiterungspaket, das du kaufen kannst, gibt dir diese Mod die Möglichkeit, bei der Ausbildung deines Kindes zu helfen, indem du Entscheidungen triffst und Aufgaben innerhalb der Schule erledigst. Während des Schultages kannst du dir vom Schulleiter Embleme verdienen, die du dann zum Einlösen von Belohnungen verwenden kannst.

Lade es hier herunter.

Meaningful Stories

(Image credit: roBurky)

In Die Sims 4 wirst du feststellen, dass sich die Stimmung deines Sims ändert, wenn Ereignisse eintreten - aber es ist oft ziemlich einfach, diese Stimmung vorbeiziehen zu lassen oder sie zu korrigieren. Meaningful Stories hingegen bringt mehr Realismus in die Stimmungen - es gibt deinen Sims richtige Reaktionen auf tragische Ereignisse oder neue Erfahrungen, so dass sie eine Grundstimmung für mehrere Tage haben können. Obwohl es dadurch schwieriger wird, die Emotionen deiner Sims zu regulieren, fühlen sich deine Sims dadurch viel menschlicher an und die Ereignisse, die im Spiel passieren, fühlen sich wichtiger an, da du dich mehr auf die kleinen Dinge im Spiel konzentrieren musst, wie z.B. gute Erlebnisse, wenn deine Freunde zu Besuch kommen oder wie gut dein erster Kuss gelaufen ist.

Lade es hier herunter.

Witchcraft Career

(Image credit: MIDNITETECH’S SIMBLR)

In diesem Artikel haben wir uns auf realistischere Mods konzentriert, die Die Sims 4 wie das echte Leben fühlen lassen, aber es gibt auch andere, die dem Spiel mehr Fantasy-Aspekte hinzufügen. Die Hexenkarriere ist ein Fantasy-Mod, der ein paar neue Berufe ins Spiel bringt und neue Eigenschaften, die es mit sich bringen, eine Hexe zu werden. Du kannst dich durch zwei neue Karrierewege mit jeweils zwei Zweigen arbeiten, um eine Hexe zu werden, die sich mit Voodoo beschäftigt oder eine Hexe, die mysteriöse Traditionen nutzt. Wenn du willst, kannst du dir sogar einen Vertrauten zulegen, der den Geist eines geliebten Menschen, der von uns gegangen ist, in sich aufnimmt, um ihn bei dir zu behalten. Das ist eine lustige Abwechslung für das Spiel.

Lade es hier herunter.