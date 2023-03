Diablo-Mitgründer Erich Schaefer schließt sich Moon Beast an, um das Action-RPG-Genre neu zu definieren

Erich Schaefer, der Mitgründer von Diablo 1 und 2, ist dem Entwicklerstudio Moon Beast Productions beigetreten, um gemeinsam mit Peter Hu und Phil Shenk das Action-RPG-Genre neu zu definieren.

Das berichtet Eurogamer (Öffnet sich in einem neuen Tab) am vergangenen Wochenende. Schaefer wird als Chief Creative Officer für die "kreative Leitung" des Studios an einem unangekündigten Action-RPG-Projekt arbeiten. Er hat in seiner Karriere bereits vier Studios gegründet, darunter Blizzard North, Flagship Studios, Runic Games und Double Damage Games, und zusammen mit anderen bekannten Spielen Torchlight und Rebel Galaxy die ersten beiden Diablo-Spiele mitentwickelt.

"Ich bin extrem motiviert, wieder mit Peter und Phil zusammenzuarbeiten. Zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere bin ich sehr wählerisch", sagte Schaefer. "Ich möchte an Projekten arbeiten, die Spaß machen und wirklich versuchen, etwas Neues zu schaffen. Es ist beeindruckend, was das Moon Beast-Team in so kurzer Zeit aufgebaut hat. Es hat meine Vorstellungskraft angeregt und deshalb wollte ich unbedingt dabei sein."

Die Ankündigung ist das erste Mal, dass das Studio offiziell bekannt gibt, an einem ARPG zu arbeiten, aber wie Shenk sagt, "ich bezweifle, dass es eine Überraschung ist, wenn man unsere Geschichte betrachtet".

"Unsere Mission ist es, neue Wege zu finden, um dieses Genre für Spieler unterhaltsamer und für uns effizienter als Service zu gestalten", fügte Shenk hinzu.

Hu sagte, dass Moon Beast gegründet worden sei, um ARPGs auf eine frische Art und Weise zu betrachten. Er bemerkte, dass vieles, was heute zu sehen sei, eine ziemlich lineare Evolution des Originals Diablo sei. Es sei für ihn wie ein Traum, der wahr werde, das isometrische ARPG-Genre mit Erich Schaefer neu zu erfinden.