Der Schöpfer von Magic: The Gathering wagt sich in eines der seltsamsten Genres

Der Schöpfer von Magic: The Gathering, Richard Garfield, hat zusammen mit altgedienten Entwicklern von Hearthstone, World of Warcraft und Halo ein neues Spielestudio gegründet.

Das neue Studio, das den Namen Popularium trägt, hat bereits mit der Arbeit an seinem ersten Titel begonnen. Wie der Name schon sagt, verfolgt das Studio einen Community-zentrierten Ansatz im Entwicklungsprozess. In Anlehnung an den gemeinschaftsorientierten Entwicklungszyklus von Titeln wie dem beliebten ARPG Hades. Laut der offiziellen Website (Öffnet sich in einem neuen Tab) des Studios will Popularium die "kontinuierliche Beteiligung der Community" in den Entwicklungsprozess einbeziehen.

Das Studio beschreibt sein ehrgeiziges Ziel wie folgt: "Schon in den frühesten Phasen der Entwicklung [unserer Spiele] werden wir dir die Möglichkeit geben, sowohl das Gameplay als auch die Erstellung der Assets in all unseren Spielen zu beeinflussen. Unser Ziel ist es, dass es genauso viel Spaß macht unseren Spielen zuzuschauen, wie sie zu spielen."

Neben Richard Garfield gehören zu Popularium auch die Branchenveteranen Skaff Elias, Aarka Ray und Jon Blankard, die bereits an Projekten wie World of Warcraft oder dem Online-Pionier Xbox Live mitgewirkt haben.

Popularium hat bereits sein erstes Projekt angekündigt: Chaos Agents. Obwohl es sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, verspricht Chaos Agents ein "Genre-verändernder" Titel zu werden, der die Form eines Multiplayer-Strategiespiels annimmt, "in dem 60+ einzigartige Helden in einem chaotischen Kampf um die Vorherrschaft antreten". Ein kurzer Blick auf die Website von Popularium zeigt ein unverwechselbares Design, das an Overwatch 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) erinnert, aber dennoch ein ganz eigenes Flair hat.

In einem Interview mit Gamesbeat (Öffnet sich in einem neuen Tab) erklärte Garfield, dass er ein "Auto Battle Royale" entwickeln wollte. In den letzten Jahren hat Garfield ein Interesse an Auto-Battlern entwickelt, was er jetzt in Chaos Agents einbringen will. "Es zeigte eine der Richtungen, in die man gehen kann und löste viele der Probleme, mit denen Spiele oft konfrontiert sind, bei denen du entweder ein konstruktives oder ein strategisches Element hast... das Gameplay ist sehr entspannt, sehr breit gefächert, d.h. es gibt kein Ruckeln, kein Geschwindigkeitselement... was dein Publikum oft einschränkt."

Organisiertes Chaos

Es bleibt abzuwarten, ob Chaos Agents in der Lage sein wird, diese Hürde zu überwinden oder nicht. Wie auch immer, das Versprechen eines modularen, strategischen Battle-Royale-Spiels von einem so angesehenen Team von Spieldesignern lässt mich aufhorchen. Es wird faszinierend sein zu sehen, was diese Veteranen im Rahmen der gemeinschaftlichen Entwicklung und der modernen Gaming-Sensibilität zustande bringen werden.

Die Landschaft der Sammelkartenspiele hat Garfield viel zu verdanken, ebenso wie seine Vorstöße in die Welt der Videospiele. Spiele wie Magic: Arena, Legends of Runeterra und sogar Hearthstone sind stark von Garfields ursprünglichem Kartenspiel von 1993 inspiriert. In all diesen Titeln ermöglicht die modulare Natur des Designs, dass neue Sets interessante neue Mechanismen einführen, ohne das Kernregelwerk zu untergraben, das den Spielspaß ausmacht.

Der modulare Ansatz ist einer der Gründe, warum Magic: The Gathering 30 Jahre überdauert hat und immer noch erfolgreich ist.

Die Bedeutung des modularen Designs gilt auch für das Engagement von Popularium für community-basiertes Design. Diese Herangehensweise würde es den Spielern ermöglichen, selbst neue Mechaniken vorzuschlagen, während sie im selben Design-Raum wie die Entwickler arbeiten.

Dieser Ansatz ist einer der Gründe, warum Magic: The Gathering 30 Jahre überdauert hat und immer noch erfolgreich ist. Doch auch der alte Papiermoloch zeigt gelegentlich seine Falten. In seinem Gamesbeat-Interview über Magic: The Gathering beklagte Garfield: "Als Magic entwickelt wurde, hatte jeder seine eigene wertvolle Sammlung, aber diese Schätze wurden zu Waren und wir haben etwas von dieser Magie verloren... Seitdem versuche ich herauszufinden, wie wir zu ihr zurückkehren können. Jetzt können wir mit Chaos Agents diese einzigartige Sammlungsidee digital zurückbringen."

