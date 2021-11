Der neue Teaser zum Buch von Boba Fett zeigt die Rückkehr des Kopfgeldjägers nach Tatooine

Disney Plus hat einen neuen Teaser für The Book of Boba Fett veröffentlicht, nur einen Monat vor dem Start der neuen Star Wars Serie.

Der kurze, aber spannungsgeladene 30-Sekunden-Trailer zeigt den titelgebenden Kopfgeldjäger, wie er sich für den Einsatz rüstet, mit Aufnahmen von seinem Schiff und dem Planeten Tatooine, während Boba seinen ikonischen Helm aufsetzt und verkündet: "Ich bin Boba Fett".

Laut der offiziellen Synopsis der Serie werden sich der legendäre Kopfgeldjäger Boba Fett (Temuera Morrison) und die Söldnerin Fennec Shand (Ming-Na Wen) in der Unterwelt der Galaxis bewegen, wenn sie in den Sand von Tatooine zurückkehren, um ihren Anspruch auf das Gebiet zu erheben, das einst von Jabba dem Hutten und seinem Verbrechersyndikat beherrscht wurde. Die Serie wurde von Jon Favreau und Dave Filoni entwickelt und wird von Robert Rodriguez inszeniert.

Die Serie wurde erstmals in einer Post-Credits-Szene am Ende des Finales von The Mandalorian Staffel 2 angedeutet, als Boba mit Fennec an seiner Seite den ehemaligen Thron von Jabba the Hutt einnahm. Davor kreuzte er in Staffel 2 seinen Weg mit Pedro Pascals Mando und das Duo tat sich schließlich gegen Moff Gideon, gespielt von Giancarlo Esposito, zusammen.

Ein weiteres Mandalorianer-Spin-off ist ebenfalls in Arbeit - Ahsoka. Staffel 3 von The Mandalorian wird voraussichtlich irgendwann im Jahr 2022 zusammen mit der Obi-Wan Kenobi-Serie zurückkehren.