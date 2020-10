Der bisher beste Blick auf die Nvidia GeForce RTX 3080?

Nvidia hält sich immer noch bedeckt, was die Nvidia GeForce RTX 3080 angeht, doch jüngste Fotos geben uns möglicherweise den ersten Vorgeschmack auf das Design der neuen Grafikkarte.

Ein User hat auf Chiphell (via Videocardz) Fotos geteilt, die angeblich einen Prototypen der Nvidia GeForce RTX 3080 zeigen. Die Karte verfügt über ein komplett neues Lüfterdesign und unterscheidet sich stark vom Founder’s Edition-Design, das Nvidia bisher verwendet hat.

Ausgehend von den Fotos könnte die Nvidia GeForce RTX 3080 daher ein Push/Pull-Design mit dem Kühlkörper in der Mitte verwenden. Und während die Karte auf ersten Blick aussieht, als hätte sie einen Blaustich, liegt das lediglich an der Aluminiumverkleidung um sie herum.

(Image credit: Chiphell)

Wenn die geleakten Bilder echt sind, dann dürfte die RTX 3080 auch eine Leiterplatte in V-Form besitzen.

