Das Xiaomi Mi 11 wird sich beim Design vom Huawei P40 Pro inspirieren lassen, wie es scheint

Das kommende Xiaomi Mi 11 wird voraussichtlich das erste von vielen Flaggschiff-Smartphones mit dem Snapdragon 888 Chipsatz der nächsten Generation sein, und es ist möglich, dass wir das neue Xiaomi Handy schon sehr bald sehen werden.

Wir haben gerade Informationen vom geschätzten Leaker @UniverseIce erhalten, der ein wenig Licht auf das neue Telefon wirft - und die Möglichkeit eines größeren Design-Upgrades aufzeigt, das wir bisher noch nicht in Betracht gezogen haben.

Exclusive: Xiaomi Mi 11, the first mobile phone with Snapdragon 888, will be released at the end of December, with a four-curved screen design, which is its protective film. pic.twitter.com/fYbWq8tSUBDecember 3, 2020