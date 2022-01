Das beste Zelda für N64 kommt endlich für Nintendo Switch Online

The Legend of Zelda: Majora’s Mask wird endlich für das Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket veröffentlicht und erweitert damit die Auswahl an N64-Spielen. Der Zelda-Klassiker ist das dritte Spiel, das seit der Einführung der neuen Abo-Stufe erscheint – nach Paper Mario und Banjo-Kazooie.

Nintendo kündigte die Neuerscheinung für Nintendo Switch Online via Twitter an und bestätigte Februar 2022 als Release-Zeitraum. Ein konkretes Datum wurde nicht genannt, aber wir rechnen mit Mitte oder Ende des Monats.

Rette im Wettlauf gegen die Zeit ein dem Untergang geweihtes Land – in The Legend of Zelda: Majora's Mask! Ab Februar für Mitglieder von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket verfügbar.

Dass The Legend of Zelda: Majora’s Mask früher oder später in der Auswahl der N64-Spiele für die Nintendo Switch auftauchen würde, war so sicher wie das Amen in der Kirche und wir freuen uns, dass das so früh passiert ist. Auf der Liste der weiteren Spiele stehen jetzt noch beliebte Spiele wie F-Zero X und Kirby 64.

Der Nachfolger von Ocarina of Time ist 2000 veröffentlicht worden und wurde für seine düsteren Themen gelobt – Liebe, Verlust und Existenzialismus. Für Nintendo war das ein unüblicher Bruch mit den sonst familienfreundlichen Themen und steht deshalb deutlich aus der restlichen N64-Bibliothek heraus.

Majora’s Mask war bekanntlich nicht besonders lange in der Entwicklung – es ist nur zwei Jahre nach Ocarina of Time erschienen. Als solches hat das Team von Nintendo EAD Charaktere und Assets von Ocarina of Time kreativ wiederverwendet, weshalb das Spiel seltsam vertraut und fremd zugleich wirkt.

Wir drücken die Daumen, dass Majora’s Mask nicht von denselben Problemen betroffen ist wie Ocarina of Time, das seit Einführung des Nintendo Switch Online Erweiterungspakets erhältlich ist. Nutzer berichteten von Input-Lags, deutlichen Audio-Verzögerungen und anderen Problemen, die hier deutlich spürbarer sind als bei anderen im Abo enthaltenen N64-Spielen.

Für diejenigen, die noch nie Majora’s Mask gespielt haben, dürfte die Version im Nintendo Switch Online Erweiterungspaket die beste Möglichkeit darstellen, den N64-Klassiker nachzuholen.

Um Majora’s Mask zu spielen, wird die höhere Stufe des Nintendo Switch Online-Abos benötigt, die insgesamt 39,99 € im Jahr kostet. Mitinbegriffen sind darin außerdem einige Sega Mega Drive-Spiele und der Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise DLC.