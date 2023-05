Chrono Odyssey könnte die Hardware der PS5 an ihr Limit bringen

Der neueste Gameplay-Trailer zum kommenden PS5-MMORPG Chrono Odyssey zeigt, dass das Open-World-Spiel die Vorteile der Unreal Engine 5 voll ausnutzt. Wenn man an Massively Multiplayer Online Games denkt, steht die grafische Qualität meist nicht im Vordergrund. Das liegt daran, dass die Titel dieses Genres in der Regel auf die Grafik verzichten, um ein spielbares Erlebnis auf so vielen Systemen wie möglich zu bieten. Chrono Odyssey, das neueste Spiel von NPixel und Chrono Studio, will diesem Trend entgegenwirken, indem es mit der Power der PS5 auf das Spektakel setzt.

Das im PlayStation Blog veröffentlichte Gameplay von Chrono Odyssey zeigt einen Großteil der Kämpfe, die Charaktere und des Weltdesigns, bei dem die Unreal Engine 5 die Hauptarbeit leistet. Der Trailer zeigt Beleuchtungs- und Umgebungsdetails, die es mit einigen der besten PS5-Spiele wie Horizon Forbidden West aufnehmen können.

Chrono Odyssey: Stil und Substanz

Der Stil des MMO's scheint jedoch einiges an Substanz zu haben. Die Kämpfe sehen viel inspirierter aus, als wenn du dich nur auf Hot Bars und Abklingzeiten verlässt. Denn die eigentlichen Kämpfe scheinen mehr mit Demon's Souls und Ghost of Tsushima gemeinsam zu haben als mit World of Warcraft oder Final Fantasy XIV Online. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem dynamischen Nahkampf, ähnlich wie in den Soulsbourne-Titeln, so dass Fans von actionlastigen Titeln hier voll auf ihre Kosten kommen.

Chrono Odyssey ist bei weitem nicht das erste PS5-Spiel, das versucht, ein beeindruckender Online-Titel für die Plattform zu sein. Schon Godfall aus dem Jahr 2020 wurde in ähnlicher Weise als grafisch wunderschönes Spiel angepriesen, hinter dessen Optik mehr steckt. Doch so schön und unscheinbar dieser Titel auch war, so lief er doch auf der viel älteren Unreal Engine 4 und nicht auf der neuesten und besten Version der All-Star-Software.

Man muss nur einen Blick auf Fortnite werfen, das kürzlich mit der Unreal Engine 5 überarbeitet wurde, um zu sehen, welchen Unterschied starke Licht- und Umgebungseffekte machen können. Das Update war zwar alles andere als ein grafisches Kraftpaket, aber es brachte ein dringend benötigtes Facelifting für ein Spiel, das im Grunde auf allem läuft. Bisher gab es noch nicht viele hochkarätige PS5-Online-Spiele, die diese Engine nutzen. Es bleibt also abzuwarten, wann Chrono Odyssey in nicht allzu ferner Zukunft erscheint.

Ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt, und es ist unwahrscheinlich, dass wir in den nächsten Monaten ein Spiel dieser Größenordnung sehen werden. Eines ist sicher: Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald wir mehr über Chrono Odyssey wissen. Wenn du nach dem Gameplay-Trailer von Chrono Odyssey nun selbst über den Kauf einer PS5 nachdenkst, findest du in unserer Übersicht über die PS5-Lagerbestände die besten Angebote.