Call of Duty Modern Warfare 2 Beta-Tage stehen fest

Die Termine für die Betatests vom kommenden Call of Duty-Ableger, Modern Warfare 2, wurden bekannt gegeben. Während PlayStation-Fans sich freuen, könnten Xbox-NutzerInnen ernüchtert sein.

Noch vor Veröffentlichung im Oktober wird der neueste Titel der beliebten FPS-Reihe entlang von zwei Beta-Wochenenden anspielbar sein. Laut Activision (opens in new tab) erhalten die SpielerInnen Einblick in eine Handvoll Karten, Modi und Waffen. Außerdem können einige Belohnungen erspielt werden, die sogar ins finale Spiel transferiert werden.

Der erste Betatest findet zwischen dem 18. und 20. September statt, ist jedoch exklusiv den PlayStation-BesitzerInnen (opens in new tab) vorbehalten. Vorbesteller erhalten hierbei sogar schon ab dem 16. Zugang. Außerdem wird kein aktives PS Plus-Abonnement für die Betaphase benötigt.

Der zweite Testlauf findet in der darauffolgenden Woche, vom 24. bis 26. September, statt und ist dann auch zusätzlich den PC- und Xbox-NutzerInnen (opens in new tab) gewährt - Crossplay inklusive. Auch hier gilt, dass der Zugang zwei Tage früher ermöglicht wird, insofern eine Vorbestellung in deinem Besitz ist. Oder aber du bist einmal mehr ein glücklicher PlayStation-Nutzer - die dürfen ebenso schon ab dem 22. loslegen. Xbox-Spieler sind hingegen doppelt gestraft, denn dann darfst du nicht nur später starten, sondern brauchst zusätzlich noch ein aktives Game Pass- oder Gold-Abo, um dich in die Multiplayer-Schlachten zu stürzen. Grund für den Aufbau der Betatest könnte mitunter die langjährige Exklusivitätsbeziehung zwischen Activision und Sony sein...

Call of Duty: Modern Warfare 2 - 1. Beta-Wochenende

Vorverkauf/ Early-Access (PlayStation) Startdatum: 16. September Startzeit: 19:00 Uhr (MESZ)

Offene Beta (PlayStation) Startdatum: 18. September Startzeit: 19:00 Uhr (MESZ) Enddatum: 20. September



Call of Duty Modern Warfare 2 - 2. Beta-Wochenende

PlayStation-Nutzerschaft Startdatum: 22. September Startzeit: 19:00 Uhr (MESZ)

Vorverkauf/ Early-Access PC/Xbox Startdatum: 22. September Startzeit: 19:00 Uhr (MESZ)

Offene Beta (Alle Konsolen/Spieler) Startdatum: 24. September Startzeit: 19:00 Uhr (MESZ) Enddatum: 26. September



So meldest du dich für die Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 an

(Image credit: Activision Blizzard)

Der einfachste Weg, einen Platz in den kommenden Betatests zu erhaschen, ist die Vorbestellung des Titels. Wenn du das tust, schickt dir Activision zeitnah einen Beta-Code zu, der auf seine Aktivierung im Online-Portal (opens in new tab) wartet.

Natürlich musst du aber nicht zwangsweise Geld ausgeben. Activision hat beispielsweise bereits während der Call of Duty Championship Streams am vergangenen Wochenende Beta-Codes verschenkt. Ähnliche Gelegenheiten könnten sich in naher Zukunft häufen.

Ich gehe beispielsweise davon aus, dass auch entlang des Call of Duty: Next Showcase am 15. September (opens in new tab) noch so einige Zugänge neue BesitzerInnen finden. Neben Beta-Codes hoffe ich diesbezüglich aber vor allem auf Infos zur "Zukunft von Call of Duty", die neben neuen Bildern zu Modern Warfare 2 hoffentlich auch Infos zu einem Warzone-Nachfolger bereithält.