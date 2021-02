Blizzard hat versehentlich das Pressekit für die Blizzcon 2021 veröffentlicht - alles, was wir bis jetzt wissen

Blizzard hat versehentlich seine Pressemappen für die BlizzCon 2021, oder BlizzCon Online, vor dem digitalen Event veröffentlicht. Die durchgesickerten Inhalte sind speziell für World of Warcraft: Shadowlands und World of Warcraft: Classic, also wenn du Spoiler bis zur offiziellen Ankündigung vermeiden willst, dann ignoriere die untenstehenden Informations-Häppchen.

Keine bestätigten Details wurden in Bezug auf Blizzards andere Titel geleakt, also drücken wir die Daumen, dass Inhalte für Diablo, Overwatch und mehr während des live gestreamten Events zu erwarten sind.

Blizzard accidentaly released their #BlizzConline press kits before BlizzConline. We're gathering all the information in this post, #spoilers ahead.#Warcraft #Shadowlands #ClassicWoWhttps://t.co/flUohvZ5CI pic.twitter.com/Vngx4bUXkRFebruary 18, 2021

Shadowlands: Chains of Domination

(Image credit: WoWhead)

Unser erster großer Patch für die Shadowlands-Erweiterung wurde bestätigt. 'Chains of Domination' wird eine Fülle neuer Features bieten, von zusätzlichen Schlachtzugs- und Dungeon-Inhalten bis hin zu neuen kosmetischen Rüstungssets. Vielleicht freut es dich auch zu erfahren, dass du mit dieser Inhaltserweiterung endlich mit deinen Reittieren durch die Lüfte der Schattenlande fliegen kannst, zusammen mit einigen Artworks, die Anduins Wiederauftauchen in der Serie nahezu bestätigen.

Der gesamte durchgesickerte Inhalt zu Shadowlands: Chains of Domination lautet wie folgt:

"Der verräterische Sire Denathrius wurde besiegt ... aber die Macht des Schlundes wächst weiter. In Ketten der Herrschaft, dem kommenden ersten großen Inhaltsupdate für World of Warcraft: Shadowlands werden die Spieler in neue Tiefen der hoffnungslosen Domäne des Kerkermeisters vordringen und versuchen, die wahre Natur seiner bösartigen Pläne zu verstehen.

Unterstützt durch die erneute Macht der vier Pakte, werden die Champions der Horde und der Allianz den Kampf um die Schattenlande bis zum Sitz der Macht des Kerkermeisters führen. Doch der Verbannte hat einen schrecklichen neuen Champion in seinen Diensten - ein grausames Instrument der Verzweiflung, das von Sylvanas Windläufer rekrutiert wurde und in der Lage ist, die Herzen der Helden Azeroths wie keine andere Kreatur der Schattenlande in Angst und Schrecken zu versetzen."

Entdecke die Mysteries of Korthia - Der Kerkermeister ist auf der Suche nach dem Schlüssel, um seine verdrehten Pläne zu erfüllen - und er hat ein Fragment einer lange verlorenen Domäne selbst in den Schlund gezerrt, um es zu finden. Suche nach Antworten im alten Korthia, der Stadt der Geheimnisse, und nimm an neuen Quests und Outdoor-Aktivitäten teil.

- Der Kerkermeister ist auf der Suche nach dem Schlüssel, um seine verdrehten Pläne zu erfüllen - und er hat ein Fragment einer lange verlorenen Domäne selbst in den Schlund gezerrt, um es zu finden. Suche nach Antworten im alten Korthia, der Stadt der Geheimnisse, und nimm an neuen Quests und Outdoor-Aktivitäten teil. The Covenants Strike Back - Mit der wiedererlangten Stärke der Kyrianer, Nachtfae, Nekrolords und Venthyr, begibst du dich auf eine Kampagne, um die vier Pakte zu vereinen - und gemeinsam einen Angriff gegen den Kerkermeister in seinem Heimatgebiet zu starten.

- Mit der wiedererlangten Stärke der Kyrianer, Nachtfae, Nekrolords und Venthyr, begibst du dich auf eine Kampagne, um die vier Pakte zu vereinen - und gemeinsam einen Angriff gegen den Kerkermeister in seinem Heimatgebiet zu starten. Überfall auf das Sanctum of Domination - Bezwinge die tückischen, unerforschten Gebiete von Torghast in einem neuen Raid mit 10 Bossen: das Sanctum of Domination. Begegne dem wahren Auge des Kerkermeisters, wende das Blatt gegen die Tarragrue und stelle dich in einer schicksalhaften Konfrontation der Banshee-Königin selbst.

- Bezwinge die tückischen, unerforschten Gebiete von Torghast in einem neuen Raid mit 10 Bossen: das Sanctum of Domination. Begegne dem wahren Auge des Kerkermeisters, wende das Blatt gegen die Tarragrue und stelle dich in einer schicksalhaften Konfrontation der Banshee-Königin selbst. Neuer Mega-Dungeon - Tazavesh, der verschleierte Markt - Versammle deine Gruppe und entdecke exotische Waren und seltsame Kreaturen in einem achtbossigen mythischen Mega-Dungeon, der in einem Basar der mysteriösen Broker angesiedelt ist und in einem hochriskanten Raubüberfall gipfelt, bei dem mächtige Artefakte aus Azeroth gestohlen werden.

- Tazavesh, der verschleierte Markt - Versammle deine Gruppe und entdecke exotische Waren und seltsame Kreaturen in einem achtbossigen mythischen Mega-Dungeon, der in einem Basar der mysteriösen Broker angesiedelt ist und in einem hochriskanten Raubüberfall gipfelt, bei dem mächtige Artefakte aus Azeroth gestohlen werden. Und mehr - Rüste dich für die Schattenlande-Schlachtzug-, Dungeon- und PvP-Saison 2 mit einem saisonalen Mythic Keystone-Dungeon-Affix, das sich um die Macht des Kerkermeisters dreht; ziehe neue kosmetische Rüstungssets des Paktes an, die jede Klasse tragen kann; erweitere die Kräfte deiner Seelenbinder und Begleiter; füge deiner Sammlung neue Reittiere und Haustiere hinzu; schalte das Fliegen in den vier Domänen des Paktes frei; und vieles mehr.

Bild 1 von 6 Anduin schaut so amüsiert wie immer. (Image credit: WoWhead) Bild 2 von 6 Fliegen! Zeit, die edlen Flugmounts herauszukramen (Image credit: WoWhead) Bild 3 von 6 Dein Pakt gibt dir ein paar neue Gewänder (Image credit: WoWhead) Bild 4 von 6 Tazavesh, the Veiled Market Mega-Dungeon - Verlaufe dich nicht! (Image credit: WoWhead) Bild 5 von 6 Sanctum of Domination scheint ein interessanter neuer Raid zu sein (Image credit: WoWhead) Bild 6 von 6 Erkunde Korthia, die antike Stadt der Geheimnisse (Image credit: WoWhead)

World of Warcraft: Burning Crusade Classic

Spekulationen über die Veröffentlichung von World of Warcraft: Burning Crusade Classic gibt es schon seit einiger Zeit im Internet, aber diese durchgesickerte Pressemappe bestätigt endlich, dass es noch einmal für den PC erscheinen wird. Du kannst die vollständigen veröffentlichten Informationen unten lesen, die sich auf den nostalgischen "Neuzugang" der WoW: Classic-Familie beziehen.

"Reise noch einmal durch das Dunkle Portal in World of Warcraft: Burning Crusade Classic! Ursprünglich im Januar 2007 veröffentlicht, rief The Burning Crusade die Helden von Azeroth in das zerrüttete und mit Felsspuren übersäte Reich der Scherbenwelt, um eine Invasion der dämonischen Brennenden Legion aufzuhalten.

Im Jahr 2021 wird Blizzard Entertainments Neuauflage der ersten World of Warcraft-Erweiterung Spielern aus aller Welt die Möglichkeit geben, in die Scherbenwelt zurückzukehren, wie sie einst war, um eine Ära zeitloser Abenteuer erneut zu erleben - oder zum ersten Mal zu erfahren, was jenseits des Dunklen Portals auf sie wartet."

Entdecke die zerbrochene Welt der Scherbenwelt neu - Fliehe vor den Teufelshäschern, die die Höllenfeuerhalbinsel durchstreifen, tauche tief in die Sümpfe der Zangarmarschen ein, um sich dem zu stellen, was dort lauert, und kämpfe im Schatten des Schwarzen Tempels gegen die dämonischen Vertreter der Brennenden Legion.

- Fliehe vor den Teufelshäschern, die die Höllenfeuerhalbinsel durchstreifen, tauche tief in die Sümpfe der Zangarmarschen ein, um sich dem zu stellen, was dort lauert, und kämpfe im Schatten des Schwarzen Tempels gegen die dämonischen Vertreter der Brennenden Legion. Schließe dich dem Kampf als Blutelf oder Draenei an - Die Reihen der Horde und der Allianz wachsen! Kämpfe für die Horde als Blutelfen, auf der Suche nach einer neuen Quelle der arkanen Macht, die sie einst ernährte, oder schließe dich der Allianz als Draenei an, Verbannte aus der Scherbenwelt auf der Suche nach einer neuen Heimat.

- Die Reihen der Horde und der Allianz wachsen! Kämpfe für die Horde als Blutelfen, auf der Suche nach einer neuen Quelle der arkanen Macht, die sie einst ernährte, oder schließe dich der Allianz als Draenei an, Verbannte aus der Scherbenwelt auf der Suche nach einer neuen Heimat. Die Saga entfaltet sich im Laufe der Zeit - Die Inhalte des Originalspiels werden in Phasen veröffentlicht, in einem Rhythmus, der auf die WoW Classic-Community abgestimmt ist. Bereite dich auf die Öffnung des Schwarzen Tempels vor, rüste dich für die Konfrontation mit den Göttern von Zul'Aman und versammle deine Verbündeten, um dich der Wut des Sonnenbrunnenplateaus zu stellen.

- Die Inhalte des Originalspiels werden in Phasen veröffentlicht, in einem Rhythmus, der auf die WoW Classic-Community abgestimmt ist. Bereite dich auf die Öffnung des Schwarzen Tempels vor, rüste dich für die Konfrontation mit den Göttern von Zul'Aman und versammle deine Verbündeten, um dich der Wut des Sonnenbrunnenplateaus zu stellen. Burning Crusade Features Reborn - Beweise dein Können im Arena-PvP-System, verbessere deine Ausrüstung mit dem Beruf der Juwelierskunst, schwinge dich auf fliegenden Reittieren in die Lüfte über der Scherbenwelt, wähle, ob du die Hilfe der Aldor oder der Seher von Shattrath suchst und vieles mehr.

- Beweise dein Können im Arena-PvP-System, verbessere deine Ausrüstung mit dem Beruf der Juwelierskunst, schwinge dich auf fliegenden Reittieren in die Lüfte über der Scherbenwelt, wähle, ob du die Hilfe der Aldor oder der Seher von Shattrath suchst und vieles mehr. Wähle deine Ära - Vor der Veröffentlichung von Burning Crusade Classic können WoW-Classic-Spieler entscheiden, ob sie jeden ihrer Charaktere zusammen mit dem Rest ihres Realms in die Ära von Burning Crusade befördern oder die ursprünglichen WoW-Classic-Inhalte auf den neuen Servern der klassischen Ära weiterspielen möchten.

- Vor der Veröffentlichung von Burning Crusade Classic können WoW-Classic-Spieler entscheiden, ob sie jeden ihrer Charaktere zusammen mit dem Rest ihres Realms in die Ära von Burning Crusade befördern oder die ursprünglichen WoW-Classic-Inhalte auf den neuen Servern der klassischen Ära weiterspielen möchten. Enthalten in bestehenden World of Warcraft-Abonnements - Wie bei WoW Classic kann jeder, der World of Warcraft abonniert hat, auch Burning Crusade Classic ohne zusätzliche Kosten spielen, was den Gamern die Freiheit gibt, mehrere Ären von Azeroth in ihrem eigenen Tempo zu genießen.

Vom 19. bis 20. Februar wird die BlizzCon 2021 ein reines Online-Event sein, mit einem Hauptkanal für Highlights und Wiederholungen und fünf weiteren, die sich World of Warcraft, Hearthstone, Diablo, Overwatch und "Strategie" widmen, was anscheinend StarCraft und einen Rückblick hinter die Kulissen beinhaltet.

Der vollständige Zeitplan für die BlizzCon 2021 kann auf der offiziellen Seite eingesehen werden. Diejenigen, die dabei sein möchten, können die Eröffnungszeremonie auf allen Kanälen am 19. Februar um 23 Uhr verfolgen.

Via Wowhead