Black Friday steht vor der Tür – welcher Fernseher kann mit dem LG CX OLED mithalten?

Der LG CX OLED war und ist ein extrem beliebter Fernseher. Als mittleres Preisflaggschiff der 2020er Serie von LG vereint er unglaubliche Bildqualität und Verarbeitung mit einem günstigen Preis.

Auch wenn 2021 der Nachfolger LG C1 auf den Markt kommt, ist der CX dank der kleinen, sich wiederholenden Verbesserungen der neuesten Version der C-Serie ein ebenso gutes – wenn nicht sogar besseres – Angebot für alle, die nach einem neuen OLED-Fernseher suchen.

Die neue Version hat einen etwas leistungsfähigeren Prozessor sowie eine verbesserte Benutzeroberfläche und Fernbedienung. Ansonsten kannst du bei beiden Geräten dieselbe 4K-Auflösung, dasselbe Kontrastverhältnis, die geringe Eingabeverzögerung von nur 13 ms und eine Reihe von HDMI 2.1-Anschlüssen erwarten, ohne dass sie sich optisch oder auf dem Papier unterscheiden.

Bei den meisten großen Einzelhändlern erhältst du den LG CX immer in verschiedenen Größen, manchmal sogar mit einem ordentlichen Preisnachlass gegenüber den neuen C1-Modellen. Der neue LG C1 kostet in der 55 Zoll-Variante derzeit ca. 1.320 €, während der CX in der gleichen Größe bei etwa 1.230 € liegt. Das ist ein Preisunterschied von immerhin fast 100 €. In der 77 Zoll-Ausführung kannst du sogar bis zu 300 € sparen, wenn du das Vorgängermodell CX wählst.

Der LG CX ist ein OLED-Fernseher, der keine Kompromisse bei der Verarbeitung eingeht und gerade erschwinglich genug ist, um trotz der Premium-Panel-Technologie im Inneren einen gewissen Erfolg im Mainstream zu erzielen.

Wenn man bedenkt, dass die Ersparnisse zwischen der C-Serie und ihren billigeren Geschwistern sehr gering sind, ist der LG CX immer noch in einer seltsam vorteilhaften Position. Aufgrund seines geringen Alters bietet er mehr für den Preis als alles, was LG im Jahr nach seiner Markteinführung auf den Markt gebracht hat.

Jetzt ist die Zeit!

Wenn der Black Friday kommt und die Kunden nach den besten Angeboten Ausschau halten, ist es gut möglich, dass der LG CX von einer Aktion für einen anderen OLED-Bildschirm übertrumpft wird. Aber selbst die besten OLED-Angebote, die wir im letzten Jahr gesehen haben, werden jetzt von den UVP anderer preiswerter OLEDs oder älterer Geräte übertroffen.

Es wird schwieriger denn je, einen OLED-Bildschirm aus der Masse hervorzuheben, vor allem, wenn der LG CX seit über einem Jahr so eindeutig die beste Wahl ist.

Da der CX scheinbar überall erhältlich ist, dürfte er zum zweiten Mal in Folge der Verkaufsschlager am Black Friday und Cyber Monday werden – zumindest so viel, dass die Einzelhändler ihre Restbestände abbauen und denjenigen, die einen günstigeren (aber immer noch hochwertigen) OLED-Bildschirm suchen, eine Möglichkeit geben, sich ein Schnäppchen zu sichern.

Dies könnte deine letzte Chance sein, den CX in irgendeiner Größe zu ergattern, denn das Zusammenspiel von Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit könnte in leeren Lagerbeständen der Händler resultieren.