Avatar: Herr der Elemente – Neuer Switch-Ableger durch Amazon Japan geleakt

Seit dem letzten Videospielabenteuer von Avatar Aang sind viele Jahre vergangen. Zuletzt konnte man im Jahre 2008 in Avatar: Der Herr der Elemente – Der Pfad des Feuers in seine Rolle schlüpfen, um dort den hundertjährigen Krieg gegen die Feuernation endgültig zu beenden. Dieser Ableger stellte gleichzeitig das Finale der gleichnamigen Zeichentrickserie dar. Somit wurde es danach für eine lange Zeit still um Aang, Katara, Sokka und Co.

Amazon Japan leakt neues Avatar-Spiel

(Image credit: Amazon Japan / Screenshot: Nintendowire.com)

Nun schleicht sich ein kleiner Fehler auf der japanischen Amazon-Webseite ein. Dort wurde ein neues Spiel mit dem Titel „Avatar: The Last Airbender – Quest For Balance“ für Nintendo Switch gelistet.



Dabei handelt es sich wohl um eine importierte Version aus Nordamerika.

Das Release-Datum ist mit dem 08. November angegeben, was bedeutet, dass wir gar nicht mal so lange auf ein neues Abenteuer von Avatar Aang warten müssen. Publisher soll GameMill Entertainment sein, der unter anderem auch an der Herausgabe von Nickelodeon All-Star Brawl beteiligt war. Ein gutes Zeichen.

Eine offizielle Bestätigung steht aber trotzdem noch aus.