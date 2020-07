Die besten Soundbars für Serien, Filme und Musik 2020

JUMP TO:

Suchst du nach der besten Soundbar, die du 2020 kaufen kannst? Sie ist eine gute Investition für jeden Heimkino-Enthusiasten, egal ob du sie allein oder als Teil eines immersiven 5.1-Lautsprechersystems verwenden möchtest.

Da TV-Bildschirme immer schlanker werden, fehlen in der Regel auch die eingebauten Lautsprecher. Seien wir ehrlich, selbst der beste Samsung-TV* könnte ein externes Lautsprechersystem gebrauchen – und deshalb haben wir die besten Soundbars auf dem Markt in einem handlichen Ratgeber zusammengefasst.

[Update: Wir haben auf der CES 2020 einige tolle Soundbars gesehen, wie z.B. die JBL Bar 9.1* und die Creative SXFI Carrier* – also bleibt gespannt auf unsere kompletten Tests, wo wir herausfinden, ob sie es in diese Liste schaffen.]

Unsere Bestenliste

Die besten Soundbars 2020

(Image credit: Samsung)

1. Samsung HW-Q90R Soundbar

Traditionelle Hi-Fi-Lautsprecher sollten sich in Acht nehmen

Maße: 1226 x 83 x 136 mm (B x H x T) | Lautsprecherkonfiguration: 7.1.4 | Leistung: 512 W | Verbindungen: 2 x Eingänge, 1 x HDMI-Ausgang mit eARC, optischer Audio-Ausgang, USB (nur Wartung), Bluetooth und WLAN

Eindrucksvolle Soundqualität

Dolby Atmos und DTS:X

Einfache Installation und Einrichtung

Wenige HDMI-Eingänge

Die Samsung HW-Q90R ist das singende und tanzende Flaggschiff der Marke. Sie unterstützt nicht nur objektbasiertes Audio in Form von Dolby Atmos und DTS:X, sondern ist auch das einzige Modell aus dem Jahr 2019, das dies mit echten Rear-Lautsprechern und vier nach oben gerichteten Treibern erreicht.

Selbst im Jahr 2020 kommt keine andere Soundbar auch nur annähernd an das volle Dolby-Atmos- und DTS:X-Erlebnis heran, und dank der Abstimmung von Harman Kardon klingt die HW-Q90 sogar mit Musik richtig gut. Ein ordentlicher Funktionsumfang und voll spezifizierte HDMI-Anschlüsse vervollständigen ein nahezu fehlerfreies Paket... solange du es dir leisten kannst.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Samsung HW-Q90R Soundbar Test

(Image credit: Sony)

2. Sony HT-X8500 Soundbar

Sonys All-In-One-Dolby Atmos-Soundbar hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis des Jahres

Maße: 890 x 64 x 96 mm | Lautsprecherkonfiguration: 2.1 | Leistung: K/A | Verbindungen: 1 HDMI-Eingang, 1 HDMI-Ausgang (ARC), Analoger Audio-Ein- und Ausgang, Ethernet, optischer Audio-Eingang, Bluetooth, WLAN

Kompatibel mit Dolby Atmos und DTS:X

Kompaktes All-In-One-Format

Integrierter Subwoofer

Keine nach oben gerichteten Treiber

Angesichts der Tatsache, dass konkurrierende Dolby-Atmos-kompatible Soundbars in der Regel das Doppelte kosten, fällt die Empfehlung für Sonys HT-X8500 leicht. Abstriche wurden bei Konnektivität und Funktionen gemacht, aber was wirklich verblüffend ist, ist wie gut die HT-X8500 klingt.

Der Schlüssel zur starken Performance der HT-X8500 ist Sonys eigene Vertical Sound Engine, die mit Dolby Atmos- und DTS:X-Inhalten arbeitet und eine überzeugende Illusion von Wraparound-Sound, der es Dolby-Atmos-Filmen erlaubt, eine klaren Eindruck von Höhe und Weite zu schaffen.

Verarbeitung und Design der Soundbar sind hervorragend und die allgemeine Sound-Performance beeindruckt mit ihrer Klarheit und ihrer räumlichen Präsentation.

Wenn du ein Heimkino-Soundsystem willst, das dein Portmonee nicht zu sehr belastet, dann ist das hier wahrscheinlich die aktuell beste Option.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Sony HT-X8500 Soundbar Test

3. Q Acoustics M4 Soundbar

Die beste Soundbar für unter 400 €

Leistung: 100 W | Lautsprecher: 2 | Maße: 1000 x 90 x 142 mm | Gewicht: 4,9 kg | Eingänge: 1 x HDMI, 1 x optisch, 1 x 3,5 mm | Ausgänge: K/A | Kabellos: Bluetooth aptX | Subwoofer integriert?: Ja | Besonderheiten: K/A

Wundervoller musikalischer Klang

Einfache Bedienung

Nur Stereo

Kein HDMI-Eingang

Mit ihrem schlichten Design, ihrem "lediglich" 2.1-Kanal-Sound und der fehlenden HDMI-Untersützung bringt die Q Acoustics M4-Soundbar den Puls nicht gerade zum Rasen. Wenn du allerdings erstmal hörst, was die M4 mit Musik und Filmen machen kann, verfliegen die Zweifel sofort.

Tatsächlich aber klingt sie so viel besser als so ziemlich jede konkurrierende Soundbar in der gleichen Preisklasse, da sie tatsächlich lächerlich günstig ist – vor allem, wenn man sich für Musik genauso interessiert wie für Filme.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Q Acoustics M4 Soundbar Test

(Image credit: Samsung)

4. Samsung HW-Q70R Soundbar

Eine gutaussehende und lesitungsstarke Soundbar für Filme und Gaming

Leistung: 3300 W | Lautsprecher: 3.1.2 | Maße: 1100 x 59 x 100 mm (B x H x T) | Verbindungen: HDMI-Eingang und -Ausgang mit ARC, optischer Audio-Ausgang, Bluetooth | Subwoofer integriert?: Ja

Großer, immersive Klangbühne

Wuchtiger Subwoofer

Super für Filme und Spiele

Nur ein HDMI-Eingang

Samsungs Audiolabor in Kalifornien hat einen Lauf. In den letzten Jahren hat das Labor dem Unternehmen geholfen, die preisgekrönte Samsung HW-M650*, die leistungsstarke, Dolby-Amtos-fähige Samsung HW-N850* von vergangenem Jahr und jetzt die Samsung HW-Q70R, eine Soundbar zugeschnitten auf die 2019er QLED-Fernseher des koreanischen Giganten, zu schaffen.

Wenn du die Namensstruktur von Samsung verfolgt hast, stellt das Samsung HW-Q70R eine überarbeitete Version des letztjährigen HW-N650 dar. Und obwohl das neue Modell mit 649 € etwas mehr zu Buche schlägt, ist die gute Nachricht, dass die Q70R Unterstützung für Dolby Atmos und DTS:X hinzufügt und weiterhin die Acoustic-Beaming-Technologie verwendet, die die Klangbühne erweitert.

Die Klangbühne, die daraus resultiert, ist groß, offen und eignet sich hervorragend auch für größere Bildschirme. Der Gesamteffekt ist etwas frontlastig, aber das ist zu erwarten, wenn man bedenkt, dass es keine rückwärts gerichteten Lautsprecher gibt. Wenn man jedoch das Aussehen, die Verarbeitung und den Funktionsumfang mit einbezieht, bekommst du hier eine solides Mittelklasse-Paket.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Samsung HW-Q70R Soundbar Test

(Image credit: Sennheiser)

5. Sennheiser Ambeo 3D Soundbar

Eindrucksvoller 3D-Klang – für einen stolzen Preis

Leistung: 500 W | Lautsprecher: 5.1.4 | Maße: 1265 x 135 x 171 mm | Gewicht: 18,5 kg | Eingänge: Digital-Coaxial-Eingang, optischer Eingang, HDMI 2.1-Ausgang (eARC), 3 HDMI 2.0a-Eingänge, 3,5 mm-Klinke-Eingang | Kabellos: Bluetooth 4.2 und AAC | Subwoofer integriert?: Nein

Überragende Soundqualität

Effektives Dolby Atmos

13 separate Treiber

Übertriebener Preis, Größe und Gewicht

Kein AirPlay oder AptX für Bluetooth

Wenn du den Namen Sennheiser hörst, wirst du womöglich erst einmal an Kopfhörer und professionelle Mikrofone denken. Aber vor kurzem hat Sennheiser seine Ambitionen mit der Einführung der neuen Ambeo Soundbar auch auf den Heimbereich ausgeweitet.

Die sperrige Soundbar ist vollgepackt mit den neuesten Audiotechnologien, einschließlich Dolby Atmos und DTS:X für Surround-Sound-Audio, sowie Sennheisers eigenem virtuellen 3D-Soundsystem Ambeo. Sennheiser hat mit dem Ambeo eindeutig den Heimkinomarkt im Visier, obwohl die Soundbar dank ihrer WLAN-Konnektivität auch als ziemlich beeindruckendes Musiksystem eingesetzt werden kann.

Sie ist nicht perfekt – Sennheisers Verwendung von Google Home für WLAN-Streaming scheint eine seltsame Wahl zu sein – aber die schiere Klangqualität der Ambeo Soundbar stellt sicher, dass der horrende Preis gerechtfertigt ist.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Sennheiser Ambeo 3D Soundbar Test

(Image credit: Sonos)

6. Sonos Playbar

Macht dein Multi-Room-Soundsystem zu einem kabellosen Surround-System

Leistung: K/A | Lautsprecher: 9 | Maße: 900 x 85 x 140 mm | Gewicht: 5,4 kg | Eingänge: 1 x optisch, 2 x Ethernet LAN | Ausgänge: K/A | Kabellos: WLAN | Besonderheiten: Sonos Play:1-Lautsprecher können als kabellose hintere Lautsprecher angeschlossen werden

Schöner Klang

Kann in Sonos-Systeme integriert werden

Clevere Audio-Modi

Benötigt besondere Fernseher

Die Sonos Playbar ist ein Nicht-HDMI-Gerät, das über eine optische Schnittstelle an einen Fernseher angeschlossen wird. Allein verwendet, liefert es eine massive Klangverstärkung beim Hören von Fernsehsendungen, aber die Bedienung erfordert die Verwendung einer Smartphone- oder Tablet-App. Der Vorteil besteht darin, dass es nahtlos in ein Sonos-Wireless-System integriert werden kann und sogar als die drei vorderen Lautsprecher in einem 5.1-Setup fungiert, wenn zwei Play:1* als hintere Lautsprecher dienen.

Während sich die Soundbar mit ihrem optischen Anschluss für die meisten Geräte eignet, sperrt sie dennoch leider Nutzer aus, die nicht über diesen Anschluss verfügen, weshalb wir sie weiter unten in dieser Liste ansiedeln.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Sonos Playbar Test

7. Sonos Beam

Die Smart-Soundbar, auf die wir gewartet haben

Leistung: K/A | Lautsprecher: 3 Kanäle | Maße: 68,5 x 651 x 100 mm | Gewicht: 2,8 kg | Eingänge: 1 x optischer Eingang, 1 x HDMI-Eingang | Kabellos: Sonos | Subwoofer integriert?: Nein | Besonderheiten: Amazon Alexa, Apple AirPlay 2

Tolles kompaktes Design

HDMI ARC-kompatibel

Überragender Sound

Kein Dolby Atmos

Die Sonos Beam ist eine fantastische Soundbar für ihren Preis, die das Sonos-Ökosystem voll ausnutzt und Freude macht, sie zu benutzen (und einzurichten, wenn dein Fernseher über HDMI ARC verfügt). Ihr kompaktes Format bedeutet, dass sie bequem unter einem 32-Zoll-Fernseher liegen kann; ist dabei aber nicht zu klein, um von einem größeren Gerät in den Schatten gestellt zu werden.

Die Sonos Beam bietet keinen weltbewegenden Bass, und die fehlende Dolby-Atmos*-Unterstützung wird einige verärgern, aber bei diesem Preis wäre es eher eine Überraschung, wenn sie mit an Bord wäre. Die Sprachsteuerung ist zwar vorerst nur Alexa, aber sie funktioniert gut, und wenn du bereits einige von Amazons Fernsehspielzeugen dein Eigen nennst, kann man gut und gerne damit herumexperimentieren.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Sonos Beam Test

8. Denon HEOS Bar

Ein leistungsstarker und gut verbundener Herausforderer für die Playbar

Leistung: K/A | Lautsprecher: 3.0 | Maße: 72 x 1100 x 148 mm | Gewicht: 4,8 kg | Eingänge: 4K HDMI-Eingang and HDMI-Ausgang | Kabellos: Bluetooth, 802.11ac WLAN | Besonderheiten: Heos Multi-Room Audio

Hervorragende Klangqualität

Beherrscht alle Formate und Streams

Gelegentliche Verzögerung beim Umschalten

Unzugänglicher USB-Anschluss

Mit ihren neun Treibern, arrangiert in drei Gruppen à drei Lautsprecher für linken, mittleren und rechten Kanal, und einem Modus für virtuellen Surround-Sound, der vorgibt, mehr Lautsprecher im Raum verteilt zu haben, kann die HEOS Bar im Grunde alles sein, was du willst.

Mit einer so ausgewogenen Klangwelt gesegnet, erwies sich die HEOS Bar sofort als perfekte Wahl für Musik und verfügt über eine ganz eigene, durchgehend warme, aber dennoch raffinierte Klangqualität. Die Tatsache, dass es keine Möglichkeit gibt, an den Audioeinstellungen zu feilen, ist nicht so wichtig, wie wir befürchtet hatten.

Musik klingt auf der Soundbar überragend, besonders bei verlustfreien Formaten, aus denen die HEOS Bar das letzte Detail rausholt. Allerdings haben wir bei der ein oder anderen Gelegenheit festgestellt, dass die erste halbe Sekunde eines Songs abgeschnitten wurde.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Denon HEOS Bar Test

(Image credit: Cliff Joseph)

9. Vizio SB362An-F6 Sound Bar

Eindrucksvolles akustisches Upgrade für deinen TV für einen Schnäppchenpreis

Leistung: K/A | Lautsprecher: 2.0 | Maße: 914,4 mm x 52,1 mm x 133,1 mm | Gewicht: 2,54 Kg | Eingänge: 1x optischer Eingang, 1x 3,5 mm Klinke | Kabellos: Bluetooth | Subwoofer integriert?: Nein

Starker, dramatischer Sound

Dolby Audio und DTS Virtual:X

Kein HDMI

Kein LCD-Display

Das Hauptmerkmal der SB362An-F6 – auf den Websites der meisten Einzelhändler auch hilfreicher als "36-Zoll-2.1-Sound-Bar" bezeichnet – ist schlichtweg ihr sagenhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die nur 160 € günstige SB362An-F6 hat ein schönes Design und misst ca. 92 cm breit, lediglich 5,2 cm hoch und 13,3 cm tief. Damit passt sie schön unter die meisten Bildschirme, aber Vizio legt auch noch Zubehör zur Wandmontage bei.

Die SB362An-F6 ist nicht perfekt, aber ihr dramatischer und imposanter Klang ist garantiert eine echte Aufwertung gegenüber den Lautsprechern deines Fernsehers. Die Virtual:X-Technologie funktioniert ebenfalls gut und trägt dazu bei, beim Fernsehen eine immersivere Atmosphäre zu schaffen. Und obwohl ihr vielleicht ein paar Zusatzfunktionen gut tun würden, bietet die SB362An-F6 zweifelsohne ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Vizio SB362An-F6 Test

(Image credit: Polk Audio)

10. Polk Audio Command Bar

Günstig und sehr smart

Leistung: K/A | Lautsprecher: 1 | Maße: 109,09 x 5,08 x 10,16 cm | Gewicht: 2,25 kg | Eingänge: 1 x SPDIDF, 1 x HDMI, 1 x TOSLINK, 1 x micro-USB-Verbindung | Ausgänge: 1 x HDMI-Ausgang with Audio Return Channel (ARC) | Kabellos: Bluetooth | Subwoofer integriert?: Ja | Besonderheiten: Alexa integriert

Alexa integriert

Platz für einen Fire TV Stick

Günstig

Klang ist mittelmäßig

Wenn 300 € die Obergrenze deines Budgets für eine Smart-Soundbar ist, dann können wir die Polk Audio Command Bar nicht genug für kleine oder mittelgroße Wohnzimmer empfehlen.

Wie du sicherlich bereits am Design erkennen kannst, kommt die Command Bar mit integrierter Alexa, was sie ohne Zweifel sehr smart macht. Mit ca. 260 € ist sie außerdem recht günstig und wird mit einem separaten Subwoofer geliefert.

Sie hat satte und gut definierte Bässe, ein paar coole Smart-Features und sieht auch noch ziemlich gut aus.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Polk Audio Command Bar Test

Die beste Soundbar unter 200 €

Was ist die beste Soundbar um 200 €?

Wir können es nicht genug betonen: Wenn es um Soundbars geht, ist die Auswahl enorm. Obwohl sie Soundbars genannt werden, gibt es sie in verschiedenen Formen und Größen, aber auch Preisen: Sie reichen von 100 € bis über 1000 € (siehe: Creative X-Fi Sonic Carrier*).

Je günstiger das Modell, desto einfacher werden die Anschlüsse. Während Modelle in der oberen Preisspanne mit überlegenen HDMI-Anschlüssen (einschließlich 4K*- / HDR*-Passthrough), kabellosem Audio-Streaming (z.B. Bluetooth und AirPlay), höherer Leistung, ausgewogeneren Lautsprechern, und Decodern für Bluray-Audioformate aufwarten können, bieten Soundbars im günstigeren Segment häufig nur eine oder zwei Anschlussmöglichkeiten.

Natürlich ist ein vollständiges Surround-Setup die beste Lösung für Fernseher mit schlechtem Klang, aber wenn du wenig Platz (und nicht genug Geld) hast, dann ist eine Soundbar ein guter Kompromiss. Was ist also die beste Soundbar für etwa 200 €?

Warum sollte ich eine Soundbar kaufen?

Wenn dir die schlanke Ästhetik deines neuen 4K-Fernsehers* wichtiger ist als alles andere, dann ist eine gute Soundbar die beste Wahl, um das Letzte aus deinen Lieblingsserien und -filmen zu holen. Soundbars wurden gleichermaßen als Blickfang entworfen, wie natürlich auch als akustisches Highlight. Außerdem sind sie eine gute Wahl für kleinere Zuhause und Räume mit wenig Platz, wo ein 7.1-Kanal-Lautsprechersystem nicht reinpassen würde.

Der Großteil der Soundbars in dieser Liste ist dafür ausgelegt, unter dem Fernseher zu liegen, aber man kann sie auch darüber oder daneben an die Wand hängen, was dir viel Freiraum bei der Gestaltung deines Home-Entertainment-Systems lässt.

Obwohl viele nur Front-Lautsprecher besitzen, geben sie den Klang überzeugend wieder und erwecken dadurch den Eindruck einer starken, allumfassenden Klangkulisse.

Du suchst echten Surround-Sound? Wirf einen Blick auf die besten Dolby Atmos-Lautsprecher*

Die besten Soundbars im Überblick

Samsung HW-Q90R Soundbar Sony HT-X8500 Soundbar Q Acoustics M4 Soundbar Samsung HW-Q70R Soundbar Sennheiser Ambeo 3D Soundbar Sonos Playbar Sonos Beam Denon HEOS Bar Vizio SB362An-F6 Sound Bar Polk Audio Command Bar

* Link in englischer Sprache