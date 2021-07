Assassin's Creed Infinity setzt angeblich auf ein Live-Service-Modell - doch was bedeutet das für uns Spieler?

Assassin's Creed soll laut einem neuen Bericht in Zukunft komplett auf den Weg des Live-Service-Spiels gehen.

Bloomberg behauptet, dass Ubisoft an Assassin's Creed Infinity arbeitet, ein neues Projekt, das gerade vom Publisher bestätigt wurde. Wie der Name schon vermuten lässt, soll Infinity eine "massive Online-Plattform" sein, die im Laufe der Zeit ausgebaut und weiterentwickelt werden kann, so die Insider, die an der Entwicklung dieser Kreation beteiligt sind.

Assassin's Creed Infinity ist anscheinend noch "Jahre" von der Verwirklichung entfernt, aber es wird mehrere Schauplätze in seiner Umgebung beinhalten und effektiv eine Reihe von Spielen sein, die alle in diesem weitläufigen Hub verbunden sind, anstatt separate Titel zu sein. Natürlich wird es Raum für mehrere Erweiterungen geben, wenn die Zeit vergeht, in typischer Live-Service-Manier.

Das ist natürlich nicht wirklich ein Schock, da die Assassin's Creed-Reihe bereits in den letzten Jahren den Weg des Games-as-a-Service beschritten hat. Der neueste Teil, Assassin's Creed Valhalla, verfügt über einen Season Pass und hat bereits eine ganze Reihe von Inhalten und eine große DLC-Erweiterung herausgebracht (eine weitere Erweiterung steht kurz bevor und sollte diesen oder nächsten Monat erscheinen - und weitere werden 2022 folgen).

Assassin's Creed Infinity ist jedoch ehrgeiziger als das, mit einem größeren Umfang, um die Spieler zu binden, und als Heimat für mehrere Spiele, nicht nur Erweiterungen.

Wie zu erwarten war, gab es einige unglückliche Reaktionen von Spielern auf diese Nachricht, die befürchten, dass statt eines ordentlichen Hubs, der die verschiedenen Spiele (Orte und Zeitperioden) miteinander verbindet, dies stattdessen zu einem immer größeren Druck auf die Spieler führen wird, für immer mehr Inhalte zu bezahlen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es jedoch voreilig, zu pessimistisch zu sein, und es ist wirklich nicht klar, wie dieses neue Live-Service-Konzept funktionieren wird. Der Bloomberg-Bericht weist sogar darauf hin, dass Infinity sich noch ändern könnte, wie Ubisoft es im Moment sieht, und es ist ein Projekt im stetigen Fluss. Das Feedback und die Reaktionen werden also theoretisch nützlich sein, um das Ende von Infinity zu beeinflussen.

Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter...

Eine Sprecherin von Ubisoft, die mit Bloomberg sprach, bestätigte die Existenz von Assassin's Creed Infinity, wollte aber keine weiteren Details nennen (was zu diesem Zeitpunkt wenig überraschend ist). Alles, was die Sprecherin offiziell sagen würde, ist, dass Ubisoft plant, "die Erwartungen der Fans zu übertreffen, die nach einem zusammenhängenderen Ansatz" für das Franchise gefragt haben.

Darüber hinaus bestätigte Ubisoft das Projekt gerade offiziell mit einer kurzen Ankündigung, wie wir eingangs erwähnten, in der Infinity als "frühes Projekt in der Entwicklung" bezeichnet wurde, wobei Ubisoft angab, dass: "Anstatt weiterhin den Staffelstab von Spiel zu Spiel weiterzureichen, glauben wir fest daran, dass dies eine Gelegenheit für eines der beliebtesten Franchises von Ubisoft ist, sich auf eine integriertere und kollaborativere Art und Weise zu entwickeln, die weniger auf die Studios und mehr auf die Talente und die Führung fokussiert ist, egal wo sie innerhalb von Ubisoft sind."

Bei der Entwicklung von Infinity werden Ubisofts Montreal- und Quebec-Teams, die nun vereinigt wurden, gemeinsam an dem Projekt arbeiten, jedes mit einem eigenen Creative Director - aber mit dem Quebec-Studio, das letztendlich für die Franchise verantwortlich ist (mit dieser studioübergreifenden Zusammenarbeit unter der Leitung von Executive Producer Marc-Alexis Côté).