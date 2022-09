Apple stellt nach dem Start der iPhone 14-Serie verschiedene ältere iPhones ein

Apple hat viele ältere iPhones eingestellt, darunter das iPhone 13 Pro, das iPhone 13 Pro Max, das iPhone 12 Mini und das iPhone 11. Apple stellt seine älteren iPhones routinemäßig mit der Einführung der neuesten Generation ein, um Überschneidungen bei den Smartphones im Portfolio zu vermeiden.

Diese iPhones werden weltweit aus dem offiziellen Apple Store entfernt. Sobald die aktuellen Bestände aufgebraucht sind, werden sie auch aus den anderen Shops verschwinden. Derzeit hast du noch die Möglichkeit, diese Smartphones bei Amazon, Saturn, Media Markt usw. zu kaufen, sofern verfügbar. Da diese Smartphones nicht mehr hergestellt werden, kannst du davon ausgehen, dass sie im Rahmen des kommenden Black Friday und Cyber Monday kräftig im Preis gesenkt werden.

Hier ist das neue Lineup der Apple iPhones nach der Einführung der iPhone 14 Serie:

(Image credit: Apple)

Das sind die Smartphones, die nicht mehr hergestellt werden

Apple iPhone 11

iPhone 11 (Image credit: Future)

Das Apple iPhone 11 (opens in new tab) war bei den Kunden sehr beliebt, weil es im Laufe der Jahre im Preis gesenkt wurde. Allerdings wirst du es mittlerweile schwer haben, es im Handel zu finden. Wenn du aber in den nächsten Monaten bei Aktionen wie der Black Week oder einem Vorweihnachtssale ein gutes Angebot für das iPhone 11 siehst, solltest du nicht zögern, sondern es einfach kaufen.

Apple iPhone 12 mini

iPhone 12 mini (Image credit: TechRadar)

Mit der Einführung der iPhone 14-Serie wurde das Ende der Mini-Serie des iPhones eingeläutet. Da das iPhone 12 mini (opens in new tab) nicht mehr hergestellt wird, bleibt das iPhone 13 mini das einzige Smartphone der Mini-Serie im Sortiment des Unternehmens.

Apple iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Das Apple iPhone 13 Pro (opens in new tab) und das iPhone 13 Pro Max (opens in new tab) weisen nur minimale Unterschiede zum iPhone 14 Plus (opens in new tab) auf. Die gleichen Apple A15 Bionic Chipsätze aus der iPhone 13 Serie treiben das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus an. Diese beiden Smartphones sollten nun im Preis gesenkt werden, was den Absatz der neueren Smartphones gefährden könnte.

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 3 (Image credit: Future)

Apple hat auch die Apple Watch Series 3 mit der neuen Apple Watch SE eingestellt. Die Aufgabe dieser Uhr hat lange auf sich warten lassen, und das überrascht uns nicht, denn es gibt sie schon seit 2017 und die neue Apple Watch SE steht in direkter Konkurrenz zu ihr.

Warum werden diese Produkte eingestellt?

Die Produktionseinstellung von Smartphones ist für Apple ein übliches Vorgehen. Nachdem neue Apple iPhones auf den Markt gekommen sind, überprüft Apple das Angebot an iPhones, die im Handel erhältlich sind. Das bedeutet, dass ältere Modelle aus dem Programm genommen werden, damit die älteren Smartphones den Verkauf der neueren Modelle nicht beeinträchtigen.

Es ist eine Entscheidung von Apple, dich dazu zu bringen, die teureren Modelle zu kaufen, anstatt dich für ein älteres Modell zu entscheiden, das weniger kostet.

Wenn du zum Beispiel die Wahl hättest, entweder das iPhone 14 (opens in new tab) oder das iPhone 13 Pro zum gleichen Preis zu kaufen, welches würdest du dann kaufen? Ich würde jederzeit das iPhone 13 Pro dem iPhone 14 vorziehen. Aber das kannst du jetzt nicht mehr tun, weil Apple uns diese Wahl genommen hat.