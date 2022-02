Apple-Patent deutet darauf hin, dass die AirPods Max 2 Kopfhörer eine Touch-Steuerung haben werden

Einem kürzlich entdeckten Patent zufolge könnten die Apple AirPods Max 2 Kopfhörer mit Touch-Bedienelementen ausgestattet sein.

Als die AirPods Max auf den Markt kamen, waren viele - auch wir - überrascht, dass Apple auf Touch-Bedienelemente verzichtete und stattdessen ein Zifferblatt im Retro-Stil verwendete, das von der Digital Crown der Apple Watch inspiriert ist.

Nach Informationen von Patently Apple (via What HiFi) scheint es nun noch wahrscheinlicher, dass Apple bei seinen nächsten Over-Ear-Kopfhörern auf das Ziffernblatt zugunsten von Touch-Bedienelementen verzichten wird. Das neueste Patent zeigt, wie eine berührungsempfindliche Oberfläche verwendet werden könnte, um ein Gerät in Form eines Kopfhörers zu steuern - das den AirPods Max unglaublich ähnlich sieht.

Goodbye, Digital Crown?

The Digital Crown on the AirPods Max. (Image credit: Apple)

Apple hat bereits zwei andere Patente für die Berührungssteuerung. Eines bezieht sich auf die Lautstärkeregelung und das andere auf ein intelligentes Material für Over-Ear-Kopfhörer, das berührungsbasierte Gesten erkennen kann.

Patente sind zwar keine Bestätigung dafür, dass eine bestimmte Funktion oder ein bestimmtes Gerät auf den Markt kommt, aber es würde uns überraschen, wenn Apple die ganze Zeit damit verbracht hätte, Touch-Bedienelemente für kabellose Kopfhörer zu entwickeln, um sie dann nie in einem seiner Geräte einzusetzen.

In Kombination mit der Tatsache, dass Touch-Bedienelemente sowohl bei Over-Ear-Kopfhörern als auch bei kabellosen Ohrhörern immer häufiger zu finden sind - die AirPods 3 und die AirPods Pro verfügen beispielsweise beide über Touch-Bedienelemente - sind wir ziemlich sicher, dass die nächsten Apple-Kopfhörer damit ausgestattet sein werden.

Während der physische Drehknopf ein Gefühl von audiophiler Glaubwürdigkeit mit sich brachte, indem er eine eher altmodische Designästhetik hervorrief, sind wir gespannt, wie Apple seine nächsten Over-Ear-Kopfhörer modernisieren wird.

Vorerst müssen wir jedoch abwarten, was Apple ankündigt, denn das Unternehmen hat noch nicht einmal öffentlich erklärt, dass es an einem Nachfolger der AirPods Max arbeitet. Hoffentlich erfahren wir das bald, denn die Patente und Gerüchte machen uns neugierig auf das, was Apple als Nächstes in petto hat.