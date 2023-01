Anno 1800 kommt im März auf die Konsole

Ubisoft kündigte an, das Strategiespiel Anno 1800 auf die Konsolen zu bringen.

Anno 1800, das 2019 für den PC erschien, führt dich in das Zeitalter der Industrialisierung und lässt dich Handelsketten aufbauen und optimieren, um deine Bevölkerung friedlich zu halten. Du beginnst das Spiel als Anführer einer kleinen Insel, die reich an Ressourcen ist, aber über keine Infrastruktur verfügt. Du baust Häuser, Bauernhöfe und Märkte und lockst neue Bürgerinnen und Bürger an, die sich niederlassen und am Ausbau deiner Stadt arbeiten.

Alle deine Einwohner haben Bedürfnisse, die immer komplexer werden, je weiter du im Technologiebaum aufsteigst. Anfangs kannst du sie noch mit dem versorgen, was du auf deiner Insel findest - du kannst deinen Weizen zu Brot und deinen Lehm zu Ziegeln verarbeiten. Bald musst du jedoch Waren produzieren, für die du Ressourcen benötigst, die du nicht vor Ort beschaffen kannst. Du musst Handelsnetze mit anderen Inseln aufbauen und beispielsweise Tierfett zur Herstellung von Seife oder Baumwolle für Bowler-Hüte einführen.

Wenn du das Handelsnetz und die Produktion gut organisierst, wird sich dein Volk in der industriellen Revolution weiterentwickeln. Wenn du es aber vermasselst, werden deine Leute mürrisch und versammeln sich an Straßenecken, um über den Mangel an Seife und Melone zu schimpfen. Wenn du sie nicht zufriedenstellst, werden sie sich zu Gruppen zusammenschließen, Fahnen tragen und Barrikaden errichten. Schließlich marschieren sie auf dein Haus und reißen dich in Stücke, weil du sie ohne Kleidung und Seife zurückgelassen hast.

Unnatürliche Gefährten

Anno 1800 erscheint am 16. März für PS5 und Xbox Serie X. Das ursprüngliche Entwicklerteam war für die Portierung verantwortlich. Diese Version enthält nicht nur alle kostenlosen Updates und Qualitätsverbesserungen der letzten vier Jahre, sondern auch eine völlig neue Benutzeroberfläche und ein neues Steuerungssystem, um das Spiel auf einem Fernseher mit einem Gamepad spielen zu können.

Bei Strategiespielen musst du traditionell am Schreibtisch sitzen, nur wenige Zentimeter von deinem Bildschirm entfernt und mit einer Maus bewaffnet, vor allem, wenn du viele verschiedene Ressourcen verwalten und durch Menüs navigieren musst. Diese Erfahrung auf eine Konsole zu übertragen, war für die Entwickler oft eine Herausforderung, denn die Steuerung des Mauszeigers mit einem Daumenstick löst das Problem nicht. Es kann sehr frustrierend sein, einen Meter vom Fernseher entfernt zu sitzen und zu versuchen, auf eine winzige Menütaste zu klicken, ohne die Symbole auf beiden Seiten zu drücken.

In den letzten Jahren haben die Entwickler von Strategiespielen endlich herausgefunden, wie man komplexe, auf den PC zugeschnittene Titel auch auf der Konsole spielen kann. Die Menüs wurden mit größeren Schriftarten und Symbolen neu gestaltet und du navigierst nicht mehr mit der Maus auf einer winzigen Schaltfläche, sondern mit den Triggern, dem D-Pad und den Gesichtstasten, um schnell von Bildschirm zu Bildschirm zu gelangen.

Es ist schön zu sehen, dass die Anno-Serie endlich den Sprung auf die Konsole schafft, vor allem nachdem sie mehr als 20 Jahre lang nur auf dem PC erhältlich war. Es ist an der Zeit, dass PlayStation- und Xbox-Spieler erfahren, wie es ist, wenn man für eine nicht funktionierende Bowlerhut-Produktionslinie aufgehängt wird.