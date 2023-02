An diesen Stellen wird Hogwarts Legacy zeitnah verbessert

In den nächsten Wochen steht für Hogwarts Legacy möglicherweise ein umfassendes Update an. Um Spieler auf dem aktuellen Stand zu halten, haben die Entwickler von Avalanche Software eine Webseite eingerichtet (Öffnet sich in einem neuen Tab), die mögliche Probleme und Fehler im Action-Rollenspiel auflistet.

Spieler können mögliche Fehler auf einem Forum melden, das von den Entwicklern bereitgestellt wurde. Die meisten Fehlerberichte stammen von den Spielern selbst. In der Rubrik "Trending" kann man die aktuell häufigsten Probleme sehen. Spieler berichten beispielsweise, dass das Spiel abstürzt, sobald es gestartet wurde und die Epilepsiewarnung angezeigt wurde. Die Entwickler sind damit beschäftigt, den Fehler zu untersuchen. Bis jetzt wurde das Problem hauptsächlich bei der Steam-Version des Spiels gemeldet. Ein Update mit einem Fix für den Absturz ist zu erwarten.

DIE KONTROVERSE UM HOGWARTS LEGACY Um Hogwarts Legacy gibt es einige Kontroversen. Hauptsächlich betrifft das die Rolle von J.K. Rowling. Ein Statement dazu findet ihr in diesem Artikel.

Viele Spieler scheinen in Hogwarts Legacy das Problem zu haben, dass ihre Mitschüler plötzlich mit grünen Gesichtern dargestellt werden. Auch die Framerate läuft nicht stabil und muss noch verbessert werden, wie aus einem weiteren Thread über die Xbox-Version (Öffnet sich in einem neuen Tab) hervorgeht. Die Entwickler müssen auch bei einigen Exploits noch nachbessern, z.B. einem, bei dem die Spielercharaktere aus der Spielwelt fallen können. Steam-Spieler melden, dass das haptische Feedback am PS5-Dualsense-Controller nicht wie vorgesehen funktioniert (Öffnet sich in einem neuen Tab). In der Kategorie "Fixed" kannst du sehen, welche Probleme die Entwickler in den letzten Tagen bereits aus dem Spiel entfernen konnten, einschließlich eines Problems mit den Twitch Drops. Spieler hatten zuvor gemeldet, dass sie trotz Erfüllung der Zuschauzeit die benötigten Gratis-Items nicht in ihren Inventaren finden konnten.

