Hogwarts Legacy: So änderst du das Aussehen deiner Ausrüstung

Hogwarts Legacy bietet dir die Möglichkeit aus den verschiedenen Ausrüstungsgegenständen genau das Design auszuwählen, welches dir am meisten gefällt.

Nach einigen Stunden in Hogwarts Legacy habt ihr zahlreiche Gegenstände gefunden, die euer Aussehen beeinflussen. Ein neuer Umhang in dieser Truhe, ein ausgefranster Strohut in diesem Beutel und diese Qudditchhandschuhe passen auch nur bedingt zu dem neuen Schal.

Bevor ihr mit einem wild zusammengewürfelten Outfit durch Hogwarts und dessen Umland umherwandert. Zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr euer Outfit anpassen könnt.

Öffnet euer Ausrüstungsmenü

Geht mit dem Cursor über den Gegenstand, den ihr verändern wollt. ( Den Gegenstand dabei nicht auswählen! )

) Drückt die Taste (Viereck bei PS5), die euch in das Änderungsmenü weiterleitet

Et voila! Ihr könnt nun euren Ausrüstungsgegenstand aus dem Fundus bisheriger gefundener Gegenstände auswählen

Wenn ihr bei dem Vorgang visuelle Unterstützung braucht, dann könnt ihr euch dazu gerne die Bilderreihe hier unten ansehen.

Image 1 of 4 Öffnet euer Ausrüstungsmenü (Image credit: Future) Öffnet euer Ausrüstungsmenü (Image credit: Future) Geht mit dem Cursor über den Gegenstand, den ihr verändern wollt. (Den Gegenstand dabei nicht auswählen!) (Image credit: Future) Drückt die Taste (Viereck bei PS5), die euch in das Änderungsmenü weiterleitet (Image credit: Future) Et voila! Ihr könnt nun euren Ausrüstungsgegenstand aus dem Fundus bisheriger gefundener Gegenstände auswählen

Ihr seht, es ist nicht so schwer sich stilvoll in Hogwarts Legacy zu kleiden. Vielleicht erhaltet ihr ja eine Coveranfrage für die Titelseite der Hexenwoche.