So kaufst du am Black Friday eine wirklich günstige Apple Watch

Willst du eine Apple Watch? Wenn du ein iOS-Nutzer bist, der im Jahr 2023 auf seine Gesundheit achten oder ein neues Fitnessprogramm starten will, ist eine Apple Watch fast unverzichtbar für dich. Vielleicht willst du dein altes Gerät aufrüsten oder es ist deine erste Apple Watch.

Wie auch immer, die Black Friday Deals (Öffnet sich in einem neuen Tab) haben begonnen - und wenn die Black Friday Apple Watch Angebote losgehen, gibt es einige tolle Gelegenheiten, eine Apple Watch günstig zu erwerben.

Wenn du einen Blick auf die besten Apple Watch-Deals geworfen hast, wirst du wissen, dass es viele verschiedene Modelle gibt, von der preiswerten Apple Watch SE (Öffnet sich in einem neuen Tab) bis zur brandneuen Series 8 und der leistungsstarken Apple Watch Ultra (Öffnet sich in einem neuen Tab). Im Folgenden erklären wir dir nicht nur, wo du die besten Angebote findest und wie du eine günstige Apple Watch bekommst, sondern auch, wie du die richtige Apple Watch für dich auswählst.

Nur GPS oder GPS plus Mobilfunk?

Jede Apple Watch, abgesehen von der Ultra, gibt es in zwei Modellen: Nur GPS oder GPS plus Cellular. Um zu entscheiden, welches Angebot für dich in Frage kommt, musst du herausfinden, was für ein Nutzer du bist. Wenn du bereits eine Apple Watch besitzt und dir wünschst, du hättest Zugang zum Mobilfunknetz oder würdest deine Daten nicht sinnvoll nutzen, kannst du dich diesmal für das andere Modell entscheiden.

Die reinen GPS-Modelle stellen eine Verbindung zu Satellitennetzwerken her, um deine Läufe, Spaziergänge, Radtouren und Schwimmrunden zu verfolgen, so dass du dein Smartphone zu Hause lassen kannst, um deine Aktivitäten zu verfolgen. Allerdings können sie nicht auf das Internet zugreifen oder Nachrichten und Anrufe entgegennehmen, wenn dein Smartphone nicht in der Nähe ist.

Normalerweise ist das für die meisten Menschen in Ordnung, aber manche bevorzugen die Möglichkeit, ihr Smartphone zu Hause oder am Schreibtisch zu lassen und trotzdem immer verbunden zu bleiben. Wenn du z. B. während des Laufens Musik streamen möchtest oder die neue Funktion Unfallerkennung auch dann funktionieren soll, wenn sich dein Smartphone nicht im Auto befindet, kannst du dir ein GPS-plus-Cellular-Modell zulegen und deine Apple Watch mit dem Datentarif deines Smartphones verbinden. Gegen eine zusätzliche monatliche Gebühr hast du dann eine weitere Möglichkeit, unterwegs E-Mails zu beantworten, Anrufe zu tätigen, Nachrichten zu streamen und zu versenden.

Natürlich sind die Modelle mit GPS und Mobilfunkanschluss teurer. Wenn du also eine wirklich günstige Apple Watch suchst, solltest du dich für die Version mit GPS entscheiden.

(Image credit: TechRadar)

Welche Apple Watch soll ich kaufen?

Nachdem wir nun geklärt haben, wie du deine Daten nutzt, ist es an der Zeit, das gewünschte Modell der Apple Watch auszuwählen. Wenn du ein echter Hochleistungsläufer, Entdecker oder Taucher bist, hat die brandneue Apple Watch Ultra zweifellos dein Interesse geweckt. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass du am Black Friday große Rabatte auf dieses neue Premium-Modell bekommst.

Was wir jedoch sehen, sind Rabatte auf die Series 8 und Series 7. Beide Uhren sind auf dem neuesten Stand der Technik und verfügen über eine exzellente Schlafüberwachung, einen Herzfrequenzsensor der dritten Generation, eine EKG-App zur Erkennung von Herzrhythmusstörungen und die Möglichkeit zur Überwachung des Menstruationszyklus. Außerdem verfügen diese Geräte über eine Vielzahl von Trainingsmodi und verschiedene Lifestyle-Funktionen. Um sicherzustellen, dass du lange Freude an deiner Uhr hast, lohnt es sich, die neueste Technologie zu kaufen.

Alle aktuellen Modelle sind derzeit im Preis reduziert:

Apple Watch Angebote

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Apple Watch 8 (GPS, 41mm) (Öffnet sich in einem neuen Tab):

Das ist erst das zweite Mal, dass wir die Apple Watch 8 bei Amazon im Angebot sehen. Die Smartwatch ist noch nicht einmal zwei Monate auf dem Markt, aber du kannst schon jetzt im Rahmen des Early Black Friday Sale von Amazon 34 Euro sparen. Die Neuerungen im Vergleich zur Vorgängerversion sind nur geringfügig, umfassen aber einen aktualisierten S8-Prozessor, eine Akkulaufzeit von 18 Stunden pro Tag und eine Reihe neuer Gesundheits- und Fitnessfunktionen dank watchOS 9. Spare jetzt 6 Prozent!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Apple Watch 7 (45mm, GPS) (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Die Apple Watch 7 stand lange Zeit an der Spitze unserer Smartwatch-Bestenliste (Öffnet sich in einem neuen Tab) und wurde nun von der Apple Watch 8 abgelöst. Die Series 7 ist allerdings weiterhin beeindruckend. Sie verfügt über die gleichen beeindruckenden Funktionen wie die Apple Watch 6, hat aber zusätzlich einen 20 % größeren Bildschirm, mehr Tracking- und Farboptionen und kann schneller aufgeladen werden. Wir fanden (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass sie ein großartiges Gerät ist, um deine Fitness zu verbessern, auch wenn sie noch keine fortschrittlichen Funktionen wie Intervallwiederholungen hat (dafür brauchst du einen speziellen Fitness-Tracker). Spare jetzt 13 % bei Amazon!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Apple Watch 6 (Öffnet sich in einem neuen Tab) Nike-Edition mit coolem Farbschema in Silber / Schwarz, 44mm, mit integriertem GPS und WLAN Hier findest du unseren Testbericht (Öffnet sich in einem neuen Tab) Die Apple Watch 6 als Nike Edition ist aktuell bei Saturn 13 % günstiger:

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Apple Watch SE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Die 2. Generation der günstigen Apple Watch ist derzeit noch günstiger: Aktuell sparst du 7 Prozent bei Amazon!

Diese Uhren sind ideal für gesundheitsbewusste Menschen, die nicht ernsthaft an den abenteuerlichen Funktionen der Apple Watch Ultra interessiert sind, wie dem eingebauten Tauchcomputer oder der von Garmin geforderten Langlebigkeit. Der Kauf eines neueren Modells bietet auch eine gewisse Zukunftssicherheit, da sie mit zukünftigen Software-Updates kompatibel sind und du garantiert ein paar Jahre lang eine optimierte Performance genießt.

Wenn du noch mehr Geld sparen willst, kannst du die Apple Watch SE (Generation 2) kaufen, die gleichzeitig mit der Series 8 auf den Markt gekommen ist und eine neue Version von Apples günstigem Angebot darstellt. Sie ist den oben genannten Uhren in vielerlei Hinsicht ähnlich, aber es wurden einige Kompromisse gemacht, um den Preis zu senken. Sie hat einen Herzfrequenzsensor der zweiten Generation, die Möglichkeit, die Menstruation zu überwachen, ist nicht so ausgeklügelt, sie ist etwas kleiner, hat kein Always-on Display und die Rückseite des Gehäuses ist aus Nylon statt aus Keramik.

Es ist kein Geheimnis, dass die Watch SE nicht mit der Series 7 und Series 8 vergleichbar ist, aber sie kostet derzeit 277 Euro (Öffnet sich in einem neuen Tab). Dieser Preis ist bisheriger Tiefstpreis und es könnte sich lohnen, die Uhr zu kaufen, vor allem wenn du ein Fitness-Anfänger bist. Wenn du zum ersten Mal mit dem Laufen, Walken oder Fitnessstudio-Kursen anfängst, ist eine Apple Watch SE, die nur über GPS verfügt, eine geringere finanzielle Belastung als eine Apple Watch 8 mit 45 mm Durchmesser und mobilen Daten und bietet alle Tricks zur Trainingsaufzeichnung, die du für eine lange Zeit nutzen wirst.

Du könntest auch ein älteres Modell der Apple Watch kaufen, z. B. eine Series 6 oder 5, bei denen du wahrscheinlich einen besseren Rabatt bekommst. Eine der günstigsten Apple Watches, die du bekommen kannst, ist zum Beispiel die Apple Watch SE der ersten Generation, die 2020 auf den Markt kam. Allerdings hat Apple vor kurzem den Support für die Apple Watch Series 3 eingestellt. Wir würden dir also nicht empfehlen, eine zu alte Uhr zu kaufen, denn auch bei der Series 4 besteht die Gefahr, dass der Support in ein oder zwei Jahren eingestellt wird.

Wo findest du die besten Angebote?

Unten findest du eine Liste mit den besten Apple Watch-Angeboten: