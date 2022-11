Kostenloser Abu Dhabi Formel 1 Livestream: So kannst du den Abu Dhabi GP online live streamen

An diesem Wochenende geht eine Saison zu Ende, die ihresgleichen sucht, und zum achten Mal ist der Große Preis von Abu Dhabi der Höhepunkt. Nach dem Feuerwerk zwischen den beiden Red Bull-Fahrern in der letzten Woche wird Checo in seinem Kampf um seinen zweiten Platz vor Charles Leclerc keine Kompromisse eingehen - aber sowohl Hamilton als auch Russell sahen im ersten Training gefährlich aus.

Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Also folge unserem Leitfaden - wir erklären dir, wie du den Großen Preis von Abu Dhabi am Wochenende und damit das finale Rennen der Saison 2022 live streamen (Öffnet sich in einem neuen Tab) kannst.

Großer Preis von Abu Dhabi Formel 1 Live Stream Datum: Sonntag, 20. November (Zeitplan siehe unten) Startzeit des Rennens: 14:00 Uhr Austragungsort: Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAE Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Verstappens Titelgewinn ist nun schon seit Wochen sicher, aber der Kampf um den zweiten Platz geht in die heiße Phase. Leclerc und Perez sind derzeit punktgleich, also wird der Fahrer, der in Yas Marina am besten abschneidet, den zweiten Platz sichern.

Weiter unten im Feld werden wir uns von einigen bekannten Gesichtern verabschieden. Der Große Preis von Abu Dhabi 2022 markiert das Ende der Karriere des vierfachen Champions Sebastian Vettel. Auch sein ehemaliger Teamkollege Daniel Ricciardo wird nicht an den Start gehen, da er sich keinen Startplatz sichern konnte. Ähnlich ergeht es Mick Schumacher und Nicholas Latifi.

Sollte Checo an diesem Wochenende Leclerc überholen, wäre das Red Bull-Triple gesichert und Horner und Co. würden wahrscheinlich eine wohlverdiente Party feiern. Da Mercedes in der letzten Woche endlich seine Form gefunden hat, könnte Lewis Hamilton seine makellose Bilanz, in jeder Saison ein Rennen zu gewinnen, bis zum Ende retten? Es wäre auf jeden Fall ein toller Abschluss für eine durch und durch enttäuschende Saison für den Briten.

Hier erfährst du, wie du den Großen Preis von Brasilien von Anfang bis Ende im Livestream sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab), und zwar von überall auf der Welt und kostenlos.

Abu Dhabi Grand Prix Zeitplan

Freitag

Training 1 - Freitag, 18. November um 11:00 Uhr

Training 2 - Freitag, 18. November um 14:00 Uhr

Samstag

Training 3 - Samstag, 19. November um 11:30 Uhr

Qualifying - Samstag, 19. November um 15:00 Uhr

Sonntag

Abu Dhabi GP 2022 - Sonntag, 20. November um 14:00 Uhr

Kostenloser Formel 1 Livestream: Wo kannst du den Großen Preis von Abu Dhabi kostenlos sehen?

(Image credit: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Wie funktioniert ein VPN? Neugierig, was ein VPN genau ist und wie es funktioniert? Die Antwort findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, den Grand Prix von Abu Dhabi an diesem Wochenende kostenlos zu sehen - allerdings sind die deutschsprachigen Optionen gelinde gesagt dünn gesät.

Eine vollständige Liste der frei empfangbaren Streams findest du in unserem F1 Live-Stream 2022 Guide (Öffnet sich in einem neuen Tab). In Österreich zum Beispiel werden alle Grands Prix von den frei empfangbaren Sendern Servus TV (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Orf (Öffnet sich in einem neuen Tab) gemeinsam übertragen. Wirf einen Blick darauf und finde heraus, was in deinem Land verfügbar ist.

Und wenn du zum Zeitpunkt des Rennens außerhalb deines Landes unterwegs bist und deine gewohnte Formel-1-Übertragung sehen willst, kannst du einen VPN nutzen, wie unten erklärt - eine Auswahl der besten Anbieter erhältst du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab). Alle haben eine großartige Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, geografisch eingeschränkte Streams freizugeben.

So kannst du die Formel 1 live streamen, wenn du im Ausland bist

Wenn du dieses Wochenende im Ausland bist, wirst du wahrscheinlich nicht wie zu Hause auf deine gewohnte Formel-1-Berichterstattung und den Abu Dhabi GP zugreifen können. Das ist nicht unbedingt ein Grund zur Beunruhigung, sondern eher das Ergebnis von Geoblocking - am besten zu verstehen als digitale Grenzen, die bestimmte Dienste und Inhalte auf bestimmte Teile der Welt beschränken.

Zum Glück gibt es eine bequeme Möglichkeit, dies zu umgehen: ein VPN. Dabei handelt es sich um eine raffinierte Software, mit der du diese digitalen Grenzen umgehen kannst. So kannst du auf der ganzen Welt unterwegs sein und trotzdem auf deinen bevorzugten F1-Livestream zugreifen. Es ist eine völlig legale Umgehung, sehr erschwinglich und super einfach zu benutzen - wir erklären dir mehr.

Nutze ein VPN, um den Grand Prix von Abu Dhabi von überall aus live zu sehen: