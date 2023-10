Moderne Technik rund ums Haus – Ein Überblick für Einsteiger

Die moderne Technik und die zunehmende Digitalisierung haben in den letzten Jahrzehnten unser Leben in vielerlei Hinsicht nicht nur verändert, sondern geradezu revolutioniert. Dieser Wandel hat sich auch in unseren eigenen vier Wänden bemerkbar gemacht und wird in der Zukunft noch weitere Veränderungen mit sich bringen.

Im folgenden Überblick schauen wir uns an, wie moderne Technik zum Beispiel den Wohnkomfort, die Nachhaltigkeit und die Sicherheit in unseren Häusern erhöht. Außerdem befassen wir uns damit, wie wir mithilfe innovativer Technologien sowie der Digitalisierung Energie nicht nur sparen, sondern selbst erzeugen können und wie moderne Technik auch den Gartenbereich von Grund auf optimiert.

Verschiedene Vorteile moderner Technik

Moderne Technik im Haus bietet zahlreiche Vorteile, die den Wohnkomfort, die Nachhaltigkeit und die Sicherheit erheblich verbessern. Hier sind vorab einige der wichtigsten Aspekte und ein Überblick darüber, wie Technik unser Leben verbessern hilft.

Der Komfort steht meist an erster Stelle

Ein zentraler Vorteil ist der gesteigerte Komfort. Smarte Thermostate, Lichtsteuerungssysteme und intelligente Haushaltsgeräte ermöglichen es den Bewohnern, ihr Zuhause punktgenau nach ihren Wünschen anzupassen.

Die moderne Haustechnik hilft auch dabei, Wege und Zeit zu sparen. So lassen sich beispielsweise

die Raumtemperatur,

die Beleuchtungsanlage,

der Saugroboter,

die Kaffeemaschine,

die Waschmaschine,

der Fernseher,

die Spielekonsole,

die Musikanlage,

das Bewässerungssystem

und andere wichtige Schaltstellen des Hauses

bequem per Smartphone-App oder Sprachbefehl steuern. Von jedem Ort dieser Welt.

Darüber hinaus können intelligente Haushaltsgeräte den Alltag maximal erleichtern, indem sie Aufgaben wie das automatische Ein- und Ausschalten von Geräten oder das Erstellen von Einkaufslisten übernehmen. Der Kühlschrank meldet, wenn die Lebensmittelvorräte knapp werden, und sendet einen Einkaufszettel auf das Smartphone oder Tablet. Das hilft uns dabei, wichtiger Ressourcen zu sparen und weniger Produkte doppelt zu kaufen, wenn noch ausreichend vorhanden ist.

Die Nachhaltigkeit als immer wichtiger werdender Faktor

In den letzten Jahren hat sich die Art und Weise, wie wir über Nachhaltigkeit im Haushalt denken, grundlegend verändert. Moderne Technologien haben nicht nur die Effizienz unseres Alltags verbessert, sondern auch dazu beigetragen, dass unsere Häuser umweltfreundlicher und nachhaltiger sind. Die Nachhaltigkeit ist darum ein weiterer wichtiger Aspekt moderner Technik im Haus und gerade in Zeiten steigender Energiekosten ein entscheidender Faktor.

Auf diesem Weg lässt sich bares Geld im und rund ums Haus sparen. Energieeffiziente Geräte, Solaranlagen und intelligente Energiemanagementsysteme helfen dabei, den Energieverbrauch zum Teil ganz erheblich zu reduzieren und die Umweltbelastung zu verringern. Durch den Einsatz können Hausbesitzer zudem ihren ökologischen Fußabdruck minimieren. Das könnte unter Umständen für zukünftige Scores rund ums Haus noch an Wichtigkeit gewinnen.

Viel zu häufig werden in Bezug auf Nachhaltigkeit nur Energieaspekte genannt und wichtige Wasserspar-Technologien bleiben unberücksichtigt. Dabei ist gerade Wasser ein kostbares Gut, das sich effizienter nutzen lässt.

Niedrigflussarmaturen und technisch ausgefeilte Duschköpfe reduzieren den Wasserverbrauch erheblich, ohne den Wasserdruck negativ zu beeinträchtigen. Smarte Wassersensoren spüren Lecks auf und schalten bei Bedarf den Wasserfluss automatisch ab. Einige Häuser nutzen auch sogenannte technische Grauwassersysteme, um Wasser aus Waschmaschinen und Duschen zur Bewässerung von Pflanzen zu recyceln.

Was sorgt zusätzlich für Nachhaltigkeit?

Smarte Thermostate und Heizungssteuerung verhindern Energieverschwendung.

Solarenergie und Photovoltaikanlagen sowie Erdwärmeanlagen erzeugen nachhaltige Energie.

Intelligente Beleuchtungssysteme sorgen nur dann für künstliches Licht, wenn es benötigt wird.

Intelligente Haushaltsgeräte sparen Energie, indem sie den Verbrauch optimieren und damit Verschleiß vorbeugen.

(Image credit: Adobe Stock © Shisu_ka)

Sicherheit im eigenen Zuhause

Es gibt zahlreiche innovative Lösungen, um das Sicherheitsniveau jedes Hauses entscheidend zu verbessern. Zu den technischen Optionen gehören

smarte Alarmanlagen mit lautem oder stillem Alarm,

Alarmsysteme, die mit Sicherheitsdiensten verbunden sind,

und Bewegungssensoren.

Mit diesen Systemen lassen sich potenzielle Gefahren frühzeitig erkennen und geben uns die Möglichkeit, unverzüglich darauf reagieren. Das funktioniert zum Beispiel über Benachrichtigungen, welche direkt mit auf das Smartphone oder Tablet gesendet werden sowie durch die automatisierte Alarmierung von Sicherheitsdiensten.

Smarte und moderne Sicherheitssysteme sind weitaus mehr als nur herkömmliche Alarmanlagen. In dieses System sind beispielsweise smarte Sensoren, Kameras und Kontrollmöglichkeiten integriert, welche die eigenen vier Wände rund um die Uhr lückenlos überwachen.

Derartige Systeme sind im Regelfall mit Smart Devices verbunden. Sie ermöglichen es, an jedem Ort der Welt Livebilder abzurufen, um einem Fehlalarm vorzubeugen. Die neusten Generationen dieser Geräte verfügen über eine Gesichtserkennungstechnologie und sind damit in der Lage, zwischen unerwünschten Eindringlingen oder Personen aus der Familie zu unterscheiden.

Smarte Überwachungskameras

Auch das Zeitalter der Überwachungskameras hat sich gewandelt. Lieferten die Kameras früher eher unscharfe Pixel auf kleinen Bildschirmen mit eingefrorenen Bildern, so hat sich im Bereich der Sicherheitssysteme doch einiges getan. Die Kameras lassen sich rund ums Haus und an jeder Stelle im Hausinneren installieren und vernetzen.

Sie liefern über Wochen Aufnahmen und zeichnen nur bei Eindringen in den geschützten Bereich auf. Jede verdächtige Aktivität wird somit unverzüglich erfasst – durch die Nachtsichtfunktion sogar unabhängig von der Uhrzeit und Witterungslage bei Außenkameras.

Intelligente Türschlösser

Smarte Türschlösser runden das Sicherheitspaket ab und steigern den persönlichen Komfort. Gesteuert werden sie per App. Dabei lassen sich digitale Schlüsselprofile für die komplette Familie anlegen. Auch Fernverriegelung oder Fernentsperrungen der Türen sind möglich. Geofencing – abgeleitet von den englischen Begriffen „geographic“ („geographisch“) und „fence“ („Zaun“) – ist ein Feature, welches Türen beim Verlassen des Hauses automatisiert verschließt.

Moderne Rauch- und Kohlenmonoxidmelder

Sicherheit bedeutet aber nicht nur, dass niemand ins Haus eindringen kann oder bei einem Einbruch gefilmt wird. Es geht auch darum, die Sicherheit der Menschen im Haus zu gewährleisten. Hier kommen smarte Rauch- und Kohlenmonoxidmelder ins Spiel. Sie sind weitaus zuverlässiger als ihre Vorgängergenerationen.

Die intelligenten Melder können das Smartphone benachrichtigen, wenn sie Rauch oder Kohlenmonoxid registrieren. Selbst permanente Luftüberwachung ist eine Option – inklusive Empfehlungen, wie sich die Luft in den eigenen vier Wänden verbessern lässt.

Energie im eigenen Zuhause selbst erzeugen

Die Möglichkeit, Energie im eigenen Zuhause selbst zu erzeugen, gewinnt immer mehr an Bedeutung – nicht nur aus finanziellen Gründen und um damit die ständig steigenden Energiekosten zu senken.

Dieser innovative Weg der Energieerzeugung erfreut sich auch deshalb großer Beliebtheit, weil sich damit ein Beitrag zum Klimaschutz leisten lässt und der eigene CO2-Fußabdruck reduziert wird. Hier sind einige Varianten, was die moderne Technik im Bereich Energieerzeugung im und am eigenen Haus den Bewohnern und Eigentümern ermöglicht.

(Image credit: Adobe Stock © FaRifo)

Solarenergie

Eine der bekanntesten Methoden, um im eigenen Heim effizient Energie zu erzeugen, ist mithilfe von Solarmodulen. Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach wandeln Sonnenlicht in elektrische Energie um. Doch nicht nur auf dem Dach lassen sich Photovoltaik-Anlagen verbauen. Selbst auf dem Balkon, auf Gartenhäusern und als Standobjekte im Garten kann Energiegewinnung durchgeführt werden.

Diese erzeugte Energie kann entweder direkt im Haus für die Strom- oder Warmwasserversorgung genutzt oder ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Dafür erhält man in vielen Ländern eine Einspeisevergütung. Der Betrieb der hauseigenen Ladestation für E-Autos ist damit ebenfalls problemlos umsetzbar.

Die Kosten für eine Photovoltaik-Anlage liegen aktuell ungefähr zwischen 16.000 und 33.500 Euro. Das hängt von der Größe der Anlage ab und davon, ob zusätzlich ein Speicher installiert wird. Außerdem sind diese Kosten von verschiedenen Einflussfaktoren abhängig, zum Beispiel von den Produktionskosten und der Verfügbarkeit der einzelnen Komponenten.

Die Installation von Solarpanelen erfordert somit zwar eine anfängliche Investition, aber sie zahlt sich langfristig durch Einsparungen bei den Energiekosten aus. Zudem etablieren sich aktuell Anbieter auf dem Markt, die Solarzellen auch auf Mietbasis anbieten.

Erdwärme

Eine weitere Möglichkeit zur modernen Energieerzeugung im eigenen Haus, ist die Nutzung von Erdwärme. Sie wird auch als Geothermie bezeichnet und dient als erneuerbare Energiequelle, die Energie aus der natürlichen Wärme bezieht, die im Erdinneren gespeichert ist. Die Nutzung von Erdwärme kann auf verschiedene Weisen erfolgen.

Die häufigste Anwendungsweise im Privatbereich ist die geothermische Wärmepumpe. Eine geothermische Wärmepumpe verwendet dabei die konstante Temperatur im Boden und das in einer Tiefe zwischen circa 1,5 bis 150 Metern. Gearbeitet wird mit einem geschlossenen System aus Rohren, welches in die Erde verbracht wird.

Das System transportiert eine Wärmeträgerflüssigkeit, welche die Erdwärme aufnimmt und an die Wärmepumpe im Gebäude weiterleitet. Hier wird die gewonnene Wärme entweder zum Heizen des Hauses oder zur Kühlung eingesetzt.

Die direkte Nutzung von Erdwärme zur Stromerzeugung ist ebenfalls eine Option in einigen Regionen, in denen heiße Quellen oder geothermische Reservoire nahe an der Erdoberfläche liegen. Mittels Tiefenbohrung wird heißes Wasser oder heißer Dampf aus dem Untergrund nach oben gefördert. Der Dampf oder das Wasser treiben Turbinen und Generatoren an, die Strom erzeugen.

Windenergie

Ein weiterer und bisher eher weniger erschlossener Bereich für den Privatsektor ist die Windenergie. In Regionen mit ausreichend Windressourcen kann die Installation von kleinen Windturbinen im Garten eine weitere Möglichkeit zur Selbstversorgung mit Energie sein.

Dabei wandeln die kleinen Windkraftanlagen kinetische Energie des Windes in elektrische Energie um. In der Zukunft werden solche Systeme in Verbindung mit anderen Systemen, zum Beispiel Erdwärme und/oder Solarenergie, genutzt, um die Energieerzeugung im eigenen Haus zu diversifizieren und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nachhaltig zu reduzieren.

Wasserkraft

Ein Kleinwasserkraftwerk kann dann zur Option werden, wenn Häuser nah an fließendem Wasser - zum Beispiel aktive Bäche - gebaut sind. Die Nutzung von Kleinwasserkraftanlagen stellt insgesamt eine interessante Option zur Eigenenergieerzeugung dar.

Diese kleinen Anlagen nutzen den Wasserfluss, um wie bei einer Wassermühle Turbinen anzutreiben. In den Turbinen wird über Generatoren elektrische Energie erzeugt.

Kleinwasserkraftanlagen können nach Rücksprache mit den örtlichen Bau- und Grünämtern in Bachläufen oder kleineren Flüssen installiert werden und dienen als nachhaltige Energiequelle, um zum Beispiel weitere alternative Energiegewinnungswege zu unterstützen.

Die Zukunft ist da – mit dem Smart Home

(Image credit: Adobe Stock © KOTO)

Das Smart Home ist ein weiterer Bereich, in dem moderne Technik unser Zuhause erheblich verbessert. Die Möglichkeiten dabei erstrecken sich dabei einmal von unten nach oben – also vom Keller bis zum Dachgeschoss:

Anfangs deckten Smart-Home-Systeme primär die Beleuchtung im Haus ab, denn sie ist ein zentraler Bestandteil des Wohnkomforts. Mit den intelligenten Beleuchtungssystemen im Smart Home können Eigentümer der Häuser die Helligkeit, die Farbe und nicht zuletzt die Intensität des Lichts nach ihren eigenen Wünschen anpassen.

Diese Systeme sind aber auch in der Lage, Zeitpläne für die Häuser zu erstellen oder den ganzen Wohn- und Außenbereich mittels Bewegungssensoren reagieren lassen. Das ist ein hervorragender Weg, um Energie zu sparen und die Sicherheit zu erhöhen.

Im Außenbereich ist jedoch zu berücksichtigen, dass Hasen, Igel, Katzen oder Hunde das Bewegungsprofil auslösen und so für eine volle Beleuchtung im Garten sorgen können. Das lässt sich jedoch über höher angebrachte Sensoren sehr fein austarieren.

Was mit der Beleuchtung startete, wurde mit Heizungs- und Klimatisierungssystemen auf die nächste Ebene gehoben. Technisch kompatible Heizungs- und Klimatisierungssysteme können über das Smart-Home-Netzwerk perfekt gesteuert werden.

Smarte Thermostate stellen sicher, dass die Temperatur in verschiedenen Räumen individuell geregelt wird – weitaus präziser als das herkömmliche Thermostate je konnten. Mit den Funktionen im Smart Home lassen sich ebenso Heiz- oder Kühlvorgänge (Klimaanlage) zeitlich auf die Sekunde genau planen.

Smart und sicher

Natürlich spielt auch die Sicherheitstechnik eine ganz entscheidende Rolle, um das Rundum-Paket zu vervollständigen. Überwachungskameras, intelligente Türschlösser und Bewegungssensoren sind im Smart Home selbstverständlich miteinander vernetzt und werden über eine Smart-Device-App via Telefon oder Tablet gesteuert. So können Bewohner jederzeit auf ihr Zuhause zugreifen und sicherstellen, dass alles in Ordnung ist.

Vernetzte Unterhaltung

Doch was wäre ein Smart Home, das nicht auch die Unterhaltungsoption abdeckt? Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Unterhaltungsmedien: Intelligente Fernseher, Audiogeräte und Streaming-Plattformen können spielend einfach miteinander verknüpft werden, um ein nahtloses Unterhaltungserlebnis vom Keller bis zum Dach zu schaffen.

Intelligente Lautsprechersysteme reagieren auf Sprachbefehle und liefern damit auf Wunsch im kompletten Haus Musik, Nachrichten oder Informationen.

Effizienter Haushalt

Smart-Home-Lösungen sind auch in der Küche und im Haushalt nicht mehr wegzudenken. Diverse Tools erleichtern auch hier die Arbeit auf einem hohen Level und helfen dabei, effizient Energie zu sparen.

Intelligente Waschmaschinen sorgen dafür, dass der Energie- und Wasserverbrauch optimiert wird. Ebenso wie intelligente Trockner, die nicht mehr zeitgeschaltet arbeiten, sondern mit Sensoren wissen, wann die Wäsche schrank- oder bügeltrocken ist.

Nicht zuletzt sind es die neusten Generationen von Saug- und Wischrobotern, welche den Boden nicht nur saugen, sondern bei starken Verschmutzungen auch nass wischen – und das zeitgeschaltet dann, wenn niemand daheim ist.

Moderne Technik für den Garten

Auch der Gartenbereich in jedem Haus – ganz gleich, ob es sich um eine große oder eher kleinere Fläche handelt – profitiert von moderner Technik. Hier finden sich einige Gerätschaften und Systeme, welche die Arbeit im Garten jeder Größe erheblich erleichtern und die Lebensqualität mit einem gepflegten Garten erhöhen:

Intelligente Bewässerungssysteme

Automatisierte Bewässerungssysteme sorgen dafür, dass jeder Garten effizient und gleichmäßig bewässert wird. Die technisch modernen Systeme greifen bei ihrer Arbeit auf den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens zu und reagieren individuell. Das bedeutet, dass sie den Wasserfluss entsprechend der Bodenfeuchtigkeit anpassen und die Bewässerungszyklen auf den Istzustand ausrichten.

Dadurch wird nicht bloß effizient Wasser gespart, denn ohne Über- oder Unterwässerung verbessert sich ebenso die Gesundheit der Pflanzen im Garten. Das ist ein wesentlicher Faktor, wenn nicht nur Zierpflanzen gesetzt werden, sondern man als Selbstversorger auch Obst und Gemüse anbaut. Diese Systeme stammen aus der professionellen Bewässerung von Gewächshäusern und wurden für den Privatbereich modifiziert.

(Image credit: Adobe Stock © OrthsMedien)

Rasenmähroboter

Rasenmähroboter sind eine Innovation, welche die lästige Aufgabe des Rasenmähens automatisiert hat. Diese kleinen Roboter mähen jeden Rasen regelmäßig, in gleicher Höhe, mit einem identischen Andruck und sind dabei in der Lage, allen Hindernissen im Garten auszuweichen. Darüber hinaus arbeiten sie weitaus leiser, effizient und verzichten durch den Akkubetrieb auf die Nutzung fossiler Brennstoffe.

Gartenbeleuchtung

Die moderne Gartenbeleuchtung kann jeden Garten – unabhängig von der Größe – in ein stimmungsvolles Paradies oder eine Erholungsoase verwandeln. Mit intelligenten Beleuchtungssystemen lässt sich die Beleuchtung nach den eigenen Vorlieben jederzeit stufenlos anpassen, um den eigenen Garten auch spätabends genießen zu können. Solarbetriebene Lampen sind noch dazu umweltfreundlich aufgestellt und sparen Energie.

Gartenwerkzeuge

Elektrische oder akkubetriebene Gartenwerkzeuge wie Heckenscheren, Laubbläser und Freischneider sorgen dafür, dass die Gartenarbeit zum Kinderspiel wird. Die modernen Geräte der neusten Generation sind leistungsstark, leicht zu bedienen und reduzieren die körperliche Anstrengung bei der Gartenpflege. Zudem verzichten auch sie auf die Nutzung fossiler Brennstoffe.

Fazit

Die moderne Technik hat unser Zuhause in vielerlei Hinsicht verändert, verbessert, digitalisiert und nahezu revolutioniert. Mit ihr und durch sie erhöht sich der Komfort, die Nachhaltigkeit wird effizient gesteigert und sie verbessert die Sicherheit in den eigenen vier Wänden enorm.

Die Möglichkeit, Energie selbst zu erzeugen, schont nicht nur den Geldbeutel, sondern stellt auch einen Dienst an der Umwelt und dem Klima dar. Das Smart Home als finale und stets ausbaubare Stufe bietet unzählige Möglichkeiten zur Steuerung und Automatisierung von Geräten und Systemen im und rund ums Haus. Intelligente Sicherheitstechnik sorgt für ein beruhigendes Gefühl, während die moderne Technik auch die Arbeit im Garten erleichtert.