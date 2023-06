Skullgirls bekommt ein kosmetisches Update – Fans sind außer sich

Skullgirls ist seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2012 immer wieder für seine Persönlichkeit und seine Optik bekannt gewesen. Im Laufe der Jahre hat sich das Erscheinungsbild nur wenig verändert, damit es in der Kampfspiel-Community so bekannt bleibt, und es gab immer viel Stolz auf die einzigartige Identität des Spiels und das, was es von anderen 2D-Kampfspielen abhebt. Aber in Zukunft könnte alles etwas anders aussehen, als du es gewohnt bist.

Am 24. Juni postet Hidden Variable Director Charley in den offiziellen Foren von Skullgirls Mobile unter dem Benutzer "MightyZug" über eine bevorstehende Änderung des Spiels, die sein allgemeines Aussehen verändert. In diesem Beitrag wird zum Ausdruck gebracht, dass das Team von Hidden Variable, Future Club und Autumn Games über ihre frühere Entscheidung für bestimmte Inhalte nachgedacht hat und Skullgirls daher aktualisiert wurde, um die "Werte und die allgemeine Vision für Skullgirls in der Zukunft" widerzuspiegeln.

Während die meisten Inhalte im Spiel zensiert sind, um Anspielungen auf kulturelle und historische Unsensibilitäten zu verhindern, ist die Sexualisierung der Charaktere der wichtigste Diskussionspunkt in der Community. Die Änderungen dienen dazu, "eine solidere Grundlage für Skullgirls zu schaffen, auf die wir alle stolz sein können, wenn wir das Universum in den kommenden Jahren weiter ausbauen und erweitern."

Der Patch erschien am 26. Juni auf allen Plattformen und führte zu einer ziemlich negativen Reaktion der Community. Allein die jüngsten Bewertungen auf Steam zeigen, dass das Update viele Spieler davon abgehalten hat, den Titel weiterhin zu unterstützen. Innerhalb der letzten 30 Tage sind laut Steam 66% der von den Nutzern hinterlassenen Rezensionen negativ, was in drastischem Gegensatz zu den 93% positiven Rezensionen unter dem Reiter "Alle Rezensionen" steht. Der allgemeine Konsens der Kritiken besagt, dass das Update zumindest eine Option hätte bieten sollen, um den Kunststil beizubehalten, für den der Titel im Laufe seiner Geschichte bekannt war, anstatt seine ursprüngliche künstlerische Vision zu kompromittieren.

Das Team von Reverge Labs und Autumn Games hat noch keinen Einblick in die Zukunft von Skullgirls 2nd Encore und Skullgirls Mobile nach dem Update gegeben, so dass sich viele Spieler fragen, ob dies das traditionelle Skullgirls-Erlebnis zugunsten der neuen Werte und Visionen der Franchise weiter verändern wird oder nicht.

Auch wenn Skullgirls 2nd Encore es nicht auf unsere Liste der besten Indie-Spiele geschafft hat, lohnt es sich, das Spiel zu kaufen, wenn du auf der Suche nach einem neuen Ansatz für Kampfspiele bist. Aber wenn du bereits investiert genug bist und deine Leistung eher in anderen Genres perfektionieren willst, lohnt es sich vielleicht, eines der besten Roguelike-Spiele zu gönnen.