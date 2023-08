Im September 2023 wird's abgedreht, wo Saints Row doch die PS Plus Essential-Zugänge anführt!

Sony hat offiziell die spielbaren Neuzugänge für dein liebstes Playstation-Plus-Abo im September 2023 vorgestellt.

Freuen dürfen sich aktive Abonnenten hierbei mitunter auf das actionreiche MMORPG Black Desert in der Traveler Edition, während es auch in Generation Zero auf Wunsch zusammen mit Freunden in die Schlacht geht. Die meisten Augen dürften aber wohl zweifelsohne auf das Saints Row-Reboot gerichtet sein, welches dich mit Witz und zahlreichen Freiheiten in der Gestaltung und Spielweise deines Möchtegern-Gangsters umschmeicheln will.

Your PlayStation Plus Monthly Games for September are:➕ Saints Row➕ Black Desert - Traveler Edition➕ Generation ZeroFull details: https://t.co/63WlqLS81A pic.twitter.com/MWkp0idAaGAugust 30, 2023 See more

Im Test hat es bei uns damals zwar leider nur für dreieinhalb von fünf Sternen gereicht, für Lau kann man aber wohl ohne schlechtes Gewissen mal den ein oder anderen Blick in den Irrsinn riskieren.

Begeistern konnte mich damals schon eine Reihe von amüsanten Dialogen – selbst wenn nicht jeder Gag zog – wie auch die ulkigen Schlagabtausche, die durch spektakuläre Wrestling-Manöver im WWE-Stil auch nach dem hundertsten Mal noch Eindruck schinden. Ausbaufähig war hingegen gerade der Einstieg, wie auch das tonale Schleudertrauma, welches der Titel im weiteren Verlauf darstellt. Wer sich aber dennoch einmal durchbeißen mag oder gar schon immer eine gewisse Neugier verspürte, der kann diesen Gelüsten alsbald nachgehen.

Generation Zero auf der anderen Seite ist zwar ebenfalls ein Open-World-Abenteuer, nimmt sich aber ein ganzes Stück ernster. Hier treffen wir im sonst so idyllischen Schweden in den 1980er Jahren auf gefährliche Maschinen, die unserem humanoiden Allerwertesten ans Leder wollen – und auch dem unserer Freunde. Ja, richtig gelesen, in Generation Zero kannst du nämlich auf Wunsch auch mit bis zu drei Freunden im Online-Koop gegen die kybernetischen Gefahren antreten – I like!

Zu Black Desert muss ich glaube ich aber kaum noch Worte verlieren. Wer dem MMORPG-Genre nicht abgeneigt ist, der wird früher oder später schon einmal über diesen Titel gestolpert und direkt vom atemberaubenden Look des Abenteuers fasziniert gewesen sein. Hierbei bietet der Titel auch in der Traveler Edition reichlich PvE- wie auch PvP-Inhalte, hat mehr als ein Dutzend verschiedener Charakterklassen im Gepäck und gibt dir die üblichen Freiheiten eines MMORPG wie Gründung einer Spielergemeinde, Housing oder aber die Erkundung einer gigantischen Spielwelt mit an die Hand. Auf alle Fälle mehr als genug Content, um für längere Zeit gut beschäftigt zu sein.

Mit dem Einzug der neuen Welle kann der August-Zuwachs (Death's Door, Dreams und PGA Tour 2K23) aber leider auch nur noch bis zum 4. September abgeholt werden. Solltest du das also bisher versäumt haben, ist nun deine vorerst letzte Chance hierfür gekommen! Einmal eingefordert kannst du die Titel übrigens jederzeit herunterladen und spielen – zumindest, insofern du ein aktives PS Plus-Abonnement dein Eigen nennst.

Solltest du hingegen die absoluten Highlights deiner PS5 noch immer nicht abgeklappert haben, wirf doch einmal einen Blick in unserer Spieleliste und hole so das ein oder andere "Must Play" noch schnell nach!