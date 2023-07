Path of Exile 2 wird ein eigenständiger Titel, der im Juni 2024 mit einer geschlossenen Beta startet

Nachdem Grinding Gear Fans aller ARPGs nunmehr seit unzähligen Jahren mit dem erstklassigen Free-to-Play-MMO Path of Exile begeistern konnte, wird es allmählich Zeit für eine Fortsetzung. Ein zweiter Teil wurde jüngst aber noch einmal deutlich nach hinten verschoben.

Entsprechend wird der Diablo-4-Konkurrent wohl nicht mehr 2023 erscheinen, sondern erst im Juni 2024 – und auch hier zunächst nur in Form eines geschlossenen Betatests.

Auf Nachfrage von Eurogamer, warum das Projekt wie auch die Betaphase verschoben werden musste, antwortet Director Jonathan Rogers wie folgt: "Es liegt an vielen Dingen. Ich habe mehr als alle anderen auf ein Betadatum in 2023 gehofft. Wir waren jedoch extrem naiv zu glauben, dass wir diese Termine tatsächlich einhalten können."

Auf die ernüchternde Botschaft folgt aber zugleich eine gute und hiermit zumindest ein kleiner Trost für alle Fans: Denn was ursprünglich als Erweiterung des Erstlings angedacht war, wird im Falle von Path of Exile 2 nun ein eingeständiger Nachfolger werden. Entsprechend erhoffe ich mir noch einmal deutlich mehr von dem, was Grinding Gear uns da hervorzaubern könnte und bin schon extrem gespannt auf alles, was uns ab dem 7. Juni 2024, dem Starttermin der geschlossenen Beta, daraufhin geboten wird.

Die Beta wird außerdem, nicht ungewöhnlich für ein MMO, "mit Sicherheit Monate dauern" und das komplette Spiel beinhalten. "Und was [die Betatests] angeht: Es wird das Spiel sein, das ganze Spiel. Es wird nicht nur 'Oh, hier ist der erste Akt' oder so etwas sein – es ist der komplette Titel."

Und gerade weil es der komplette Titel ist und die Beta einen deutlich längeren Zeitraum umfassen wird, sieht Rogers dies auch als eine wichtige Chance für Grinding Gear: "Die Beta wird die letzte Chance sein, die wir haben, um noch vorhandene Balance-Fehler zu beheben."

"Action-RPG-Gemeinschaften nehmen Änderungen an der Spielbalance sehr ernst, wenn das Spiel einmal veröffentlicht ist – und entsprechend muss man sehr vorsichtig sein. Wir wollen also eine umfangreiche Beta, um sicherzugehen, dass wir hierbei nichts vermasseln."

Insofern Path of Exile 2 an den richtigen Stellschrauben dreht, könnte der zweite Teil den grandiosen Erstling sogar übertrumpfen! (Image credit: Grinding Gear Games)

Wie unsere englische Kollegin Cat zuletzt treffend formulierte, bietet Path of Exile, ganz ähnlich zu Diablo 4, dem bisherigen APRG-Hit in 2023, ein detailliertes Spielerlebnis – zuweilen gar noch detaillierter als jenes von Blizzard Entertainment.

Und auch wenn ein Path of Exile 2 ähnlich düster wie der Erstling werden dürfte, wird es sich noch einmal spürbar vom Stile eines Diablo 4 unterscheiden, wo sich letztgenanntes doch eher auf biblische Motive stützt, während Grinding Gear bei seinem ARPG auf Inspirationen des irdischen Horrors a la H.P. Lovecraft setzt.

In jedem Fall bleiben wir aber zuversichtlich, dass Grinding Gear auch mit der nun für 2024 vorhergesagten Fortsetzung an all das anknüpfen kann, was bereits den Erstling zu einem der besten RPGs gemacht hat. Und so können wir uns doch auch langfristig auf einen Mitbewerber um den ARPG-Thron freuen, der Blizzard wie auch Diablo 4 einmal mehr in Zugzwang bringt ... vor allem, nachdem dort das letzte Update rund um Season 1 eher zur Ernüchterung der Spielergemeinde geführt hatte.