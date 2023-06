Manic Mechanics: Dieser neue Couch-Koop ist wie Overcooked – Nur mit Fahrzeugen

Das mechanisch angehauchte Couch-Koop-Spiel Manic Mechanics wurde während der letzten Nintendo Direct im Juni 2023 angekündigt und kann bereits jetzt im Nintendo eShop vorbestellt werden.

Das chaotische Koop-Spiel wird ab dem 13. Juli für die Nintendo Switch erhältlich sein. Ziel des Spiels ist es, so viele Fahrzeuge wie möglich zu reparieren, egal ob es sich um Autos, Hubschrauber, Traktoren, Mini-U-Boote oder UFOs handelt. Spieler müssen "komplizierte mechanische Prozesse" abschließen und sich dabei mit explodierenden Reifen, Entführungen durch Außerirdische, auslaufendem Treibstoff und sogar rasenden Kühen herumschlagen.

Manic Mechanics stammt von 4J Studios, dem Team, das Minecraft auf die Konsolen gebracht hat. Der Couch-Koop ist ihr erster Ausflug in die Spieleentwicklung. "Als wir beschlossen, 4J auf die nächste Stufe zu heben und unsere eigenen Spiele zu veröffentlichen, war es unser Ziel, 'Spiele für alle' zu entwickeln - und ich glaube nicht, dass wir einen besseren Weg gefunden hätten, diese Reise zu beginnen als mit Manic Mechanics. Es macht im Einzelspielermodus großen Spaß, aber es erwacht erst richtig zum Leben, wenn du deine Freunde und Familie in das Chaos mit einbeziehst", sagt Chris van der Kuyl, Vorsitzender von 4J Studios.

Manic Mechanics' erinnert in Stil und Ziel an den klassischen Koop-Titel Overcooked 2. Wie in dem berühmten Kochspiel müssen die Spieler in Manic Mechanics an bis zu fünf Orte reisen und verschiedene knifflige Hindernisse überwinden, während sie Aufgaben erfüllen.

Es sieht nach einem Spiel aus, das wie geschaffen dafür ist, es mit Freunden zu spielen. Allerdings kann es ähnlich wie in Overcooked dazu führen, dass ihr eure Freundschaft aufs Spiel setzt. Es kann ganz schön anstrengend werden, wenn du durch die Küche hetzt und gegen herabfallende Böden, rasende Winde und blubbernde Lava kämpfst. Overcooked 2 schafft es mit Leichtigkeit auf unsere Liste der besten Indie-Spiele, also hoffen wir, dass Manic Mechanics diesem Trend folgt.

Der Trailer zu Manic Mechanics sieht fantastisch intensiv und wahnsinnig lustig aus. Wenn du Lust auf mehr Spaß mit Freunden hast, dann schau dir unsere Liste der besten Koop-Spiele an.